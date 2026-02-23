Η μεγάλη έξοδος: Ο αμερικανικός στρατός αρχίζει να αποχωρεί από την κύρια βάση του στη βορειοανατολική Συρία

Οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν να αποχωρούν από τη μεγαλύτερη βάση τους στη βορειοανατολική Συρία τη Δευτέρα, σύμφωνα με τρεις συριακές πηγές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αποχώρησης, καθώς η κυβέρνηση της Δαμασκού, σύμμαχος των ΗΠΑ, εδραιώνει τον έλεγχό της.

Δεκάδες φορτηγά, μερικά από τα οποία μετέφεραν θωρακισμένα οχήματα, αναχώρησαν από τη βάση στο Κασράκ της επάρχειας Χασάκα τη Δευτέρα το πρωί, σύμφωνα με μάρτυρες. Πλάνα του Reuters έδειξαν αργότερα τα φορτηγά να κινούνται κατά μήκος μιας εθνικής οδού στα περίχωρα της πόλης Καμισλί.

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (Centcom) δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που της στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η πλήρης αποχώρηση από το Κασράκ θα αφήσει την αμερικανική συμμαχία με μια μόνο βάση στο Ρμελάν, επίσης γνωστό ως Χαράμπ αλ Τζιρ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Το Κασράκ ήταν ο κύριος κόμβος της παγκόσμιας συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ που πολεμά το Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί εδώ και πάνω από μια δεκαετία, συνεργαζόμενες με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) υπό την ηγεσία των Κούρδων κατά της τζιχαντιστικής ομάδας.

Ούτε το συριακό υπουργείο Άμυνας ούτε οι SDF απάντησαν στα αιτήματα για σχόλια.

Breaking News 🚨: US forces have begun withdrawing from Qasrak military base in Syria’s Hasakah province, their largest base in the country. This is the second convoy leaving northeast Syria for Iraqi Kurdistan. Bases in Al-Shaddadi, Deir ez-Zor, and Al-Tanf have also been… pic.twitter.com/zMItFs39oj — DPN U〽a® Shah (@DpnUmar) February 23, 2026

Η απόσυρση αναμένεται να κρατήσει βδομάδες

Μία από τις συριακές πηγές, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος που ενημερώθηκε για τα σχέδια των ΗΠΑ, δήλωσε ότι η αποχώρηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου ένα μήνα, αλλά ότι παραμένει ασαφές εάν η αποχώρηση από τη βάση είναι προσωρινή ή μόνιμη.

Η δεύτερη συριακή πηγή, που επίσης ενημερώθηκε για τα σχέδια των ΗΠΑ, δήλωσε ότι θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Από τότε που οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον πρόεδρο Αχμέντ Αλ Σάραα κατέλαβαν τον έλεγχο εκτεταμένων περιοχών της βορειοανατολικής Συρίας από τις SDF τον περασμένο μήνα, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από μια βάση στο αλ Σαντάντι στην επαρχία Χάσακα και από ένα φρούριο στο αλ Τανφ, που βρίσκεται στο σταυροδρόμι των συνόρων της Συρίας με το Ιράκ και την Ιορδανία.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη στο Reuters ότι ορισμένα αμερικανικά στρατεύματα αποχωρούσαν από τη Συρία στο πλαίσιο μιας «σκόπιμης και βασισμένης στις συνθήκες μετάβασης».

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι η παρουσία των ΗΠΑ σε μεγάλη κλίμακα δεν ήταν πλέον απαραίτητη, δεδομένης της «προθυμίας της συριακής κυβέρνησης να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής εντός των συνόρων της».

Η Wall Street Journal ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ αποσύρουν το σύνολο των περίπου 1.000 στρατιωτών τους από τη Συρία.

Η Συρία προσχώρησε στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ συμμαχία για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους πέρυσι. Η μαχητική ομάδα, που κάποτε έλεγχε το ένα τρίτο της Συρίας και του Ιράκ, ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις το Σάββατο, στις οποίες σκοτώθηκαν ένας στρατιώτης και ένας πολίτης.