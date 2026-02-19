Συρία: Σταδιακή αποχώρηση όλων των αμερικανικών στρατευμάτων, βλέπει η WSJ
Οι ΗΠΑ κρίνουν ότι η στρατιωτική παρουσία τους στη Συρία δεν είναι πλέον απαραίτητη, γράφει η Wall Street Journal, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των δυνάμεών τους.
Οι ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης των περίπου 1.000 αμερικανών στρατιωτικών που βρίσκονται στη Συρία, τερματίζοντας τη δεκαετή αποστολή τους στη χώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, κονβόι αμερικανικών στρατιωτικών οχημάτων στη βόρεια Συρία).
«Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε μεγάλη κλίμακα δεν είναι πλέον απαραίτητη στη Συρία», γράφει η Wall Street Journal
«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να ανταποκριθούν σε τυχόν απειλές στην περιοχή από το Ισλαμικό Κράτος, καθώς υποστηρίζουμε τις προσπάθειες υπό την ηγεσία των εταίρων μας για την αποτροπή ανασυγκρότησης του τρομοκρατικού δικτύου», δήλωσε κορυφαίος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
«Ωστόσο, η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ σε μεγάλη κλίμακα δεν είναι πλέον απαραίτητη στη Συρία, δεδομένης της βούλησης της συριακής κυβέρνησης να αναλάβει την κύρια ευθύνη για την καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής εντός των συνόρων της», συμπλήρωσε ο ίδιος αξιωματούχος.
Ενίσχυση των δεσμών
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε πως ολοκλήρωσε την αποχώρηση από μια στρατηγικής σημασίας βάση στη Συρία, παραδίδοντάς την στις συριακές δυνάμεις – άλλη μια ένδειξη για περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών Ουάσιγκτον-Δαμασκού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποχώρηση περισσότερων αμερικανικών στρατευμάτων.
