18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:51

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

Ένα πράγμα σίγουρα μας ενώνει όλους στη χώρα μας: η αγάπη για τον ήλιο. Κάθε φορά που το φως κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο ξεκάθαρα και ο ελληνικός καταγάλανος ουρανός μας κλείνει το μάτι, ένα πράγμα τριβελίζει το μυαλό μας: πού θα βρεθούμε για να τον απολαύσουμε.

Αν πιάνεις τον εαυτό σου να αναζητά το τραπέζι με τη λιακάδα ακόμα και τον Φεβρουάριο, τότε συγχαρητήρια: είσαι ήδη ένας Ακόλουθος του Ήλιου. Για εμάς, αυτό δεν είναι απλώς μια παρέα, αλλά στάση ζωής. Είναι η απόφαση να μετατρέψεις μια απλή μέρα σε μια μικρή γιορτή, γιατί πολύ απλά… έχει ήλιο.

Πέντε ηλιόλουστες αποδράσεις για τη Σαρακοστή

Η περίοδος αυτή είναι η καλύτερη αφορμή για να «φορτίσεις» μπαταρίες με θαλασσινή αύρα και φρέσκους μεζέδες. Ξέχνα τα πολύωρα ταξίδια και δες 5 σημεία για ολοήμερη εκδρομή, μια ανάσα από την Αθήνα!

Παλαιά Επίδαυρος: Για στιγμές απόλυτης ηρεμίας

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, συνδυάζει το πράσινο των πεύκων με το γαλάζιο του Σαρωνικού.

  • Τι να κάνεις: Περπάτημα δίπλα στην αρχαία βυθισμένη πολιτεία και μετά στρώσιμο τραπεζιού στα ταβερνάκια του λιμανιού. Αν έχεις όρεξη για εξερεύνηση, ανηφόρισε μέχρι το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου για την πανοραμική θέα στους πορτοκαλεώνες.
  • Η συμβουλή μας: Ρώτα για το τραπέζι που το «χτυπάει» ο ήλιος μέχρι αργά το απόγευμα. Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις ντόπιο λάδι και ελιές πάνω σε φρέσκο ψωμί, ο απόλυτος σύντροφος για το Πλωμάρι σου.

Λαύριο: Η αυθεντική γοητεία

Λιγότερο τουριστικό, πιο ιδιαίτερο. Το Λαύριο έχει αυτή τη θαλασσινή αύρα που ταιριάζει απόλυτα με την ιεροτελεστία του ούζου.

  • Τι να κάνεις: Επίσκεψη στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο για το ηλιοβασίλεμα και πριν ή μετά επιστροφή στην ψαραγορά του Λαυρίου για φρέσκα θαλασσινά. Εκεί είναι το σημείο συνάντησης για όσους ξέρουν από καλό χταπόδι και ζωντανή ατμόσφαιρα.
  • Η συμβουλή μας: Κάνε μια στάση στα παλιά μηχανουργεία για μερικές φωτογραφίες με φόντο την ιστορία της πόλης. Για τον μεζέ, ζήτησε «φούσκες» ή γυαλιστερές ή αλλιώς η γεύση της θάλασσας σε ένα πιάτο.

Χαλκίδα: Για το κλασικό «πάμε για ένα»

Η σταθερή αξία των εξορμήσεων. Σε 45 λεπτά είσαι μπροστά στα «τρελά νερά» της Εύβοιας.

  • Τι να κάνεις: Μεγάλη βόλτα στην παραλία και στάση για οστρακοειδή. Είναι η πρωτεύουσα του θαλασσινού μεζέ και εδώ το Ούζο Πλωμαρίου ρέει άφθονο σε κάθε παρέα, δημιουργώντας την απόλυτη αίσθηση γιορτής.
  • Η συμβουλή μας: Πέρνα την παλιά γέφυρα με τα πόδια για να νιώσεις την ενέργεια του Ευρίπου. Αν θέλεις λίγη περισσότερη ησυχία, κατευθύνσου προς την παραλία Κουρέντι για να απολαύσεις τον ήλιο πάνω στην άμμο.

Αίγινα: Mood διακοπών σε 35 λεπτά

Πάρε το πλοίο από τον Πειραιά και σε χρόνο μηδέν θα νιώσεις ότι βρίσκεσαι μακριά από όλα. Ένα ηλιόλουστο κατάστρωμα άλλωστε μυρίζει πάντα καλοκαίρι.

  • Τι να κάνεις: Νοίκιασε ένα ποδήλατο, κάνε τη διαδρομή προς την Πέρδικα και απόλαυσε τη νησιώτικη γαλήνη. Οι επιλογές σε ταβερνάκια πάνω στη θάλασσα είναι πολλές και ιδανικές για πολύωρες συζητήσεις.
  • Η συμβουλή μας: Πριν κάτσεις για φαγητό, κάνε μια βόλτα στην πλωτή ψαραγορά (τα καΐκια στο λιμάνι). Μην ξεχάσεις να αγόρασεις τα πιο νόστιμα φιστίκια του κόσμου, καθώς το αλάτι τους ταιριάζει μοναδικά με τη γλυκάνισο του ούζου.

Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου: Η εναλλακτική πλευρά

Μια «κρυφή» λίμνη που ενώνεται με τη θάλασσα μέσω ενός στενού διαύλου και προσφέρει ένα μοναδικό, απάνεμο τοπίο.

  • Τι να κάνεις: Εξερεύνηση στον Φάρο του Ηραίου για φωτογραφίες που θυμίζουν καρτ-ποστάλ και μετά πικ-νικ στην αμμουδιά με ελιές, λαγάνα και το αγαπημένο σου ούζο. Είναι το ιδανικό μέρος για αποσύνδεση από τον θόρυβο της πόλης.
  • Η συμβουλή μας: Αν η μέρα είναι ζεστή, τόλμησε να βρέξεις τα πόδια σου στα ρηχά νερά της λίμνης. Το απόλυτο tip για την Καθαρά Δευτέρα; Φέρε μαζί τον χαρταετό σου μιας και ο ανοιχτός ορίζοντας πάνω από τον Φάρο είναι το καλύτερο σημείο για να τον δεις να πετάει ψηλά.

Ήξερες ότι…;

Ο τρόπος που σερβίρεις το ούζο αλλάζει όλη την εμπειρία. Για να απελευθερωθούν σωστά τα αρώματα από τους σπόρους και τα βότανα της Λέσβου, η σειρά είναι ιερή: πρώτα Ούζο Πλωμαρίου, μετά νερό και στο τέλος πάγος. Έτσι αποφεύγεις τους κρυστάλλους και απολαμβάνεις το χαρακτηριστικό γαλάκτωμα στην τέλεια θερμοκρασία.

Γίνε μέλος της παρέας και κέρδισε!

Η κοινότητα των Ακόλουθων του Ήλιου μεγαλώνει και σε περιμένει να μοιραστείς τις δικές σου φωτεινές στιγμές.

Μην χάνεις χρόνο: Μπες στο akolouthitouiliou.gr, γίνε μέλος και πάρε μέρος στις μηνιαίες κληρώσεις για ηλιόλουστα δώρα και εμπειρίες που θα σου μείνουν αξέχαστες.

Αφού το ξέρεις. Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από τον ήλιο.

Πλωμάρι. Γιατί έχει Ήλιο.

Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του με τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα, στη μοναδική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, αλλά και στη σημασία της Εθνικής Ελλάδας, σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία και συναίσθημα.

Σύνταξη
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 11.02.26

Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν το εισιτήριο για τον τελικό

Σύνταξη
Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα
«Προοδευτικό ψηφοφέλτιο» 18.02.26

Φάμελλος: Να υπάρξει άμεσα θετική τοποθέτηση για ένα κοινό προοδευτικό σχήμα

«Η κοινωνία μάς λέει πλειοψηφικά 'βρείτε τα' και η πρόταση που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ ανταποκρίνεται ακριβώς σε αυτό», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος παραδέχθηκε ωστόσο ότι «υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την ανταπόκριση των άλλων κομμάτων»

Σύνταξη
Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα
Σλοβακία - Ουκρανία 18.02.26

Ο Φίτσο προειδοποιεί τον Ζελένσκι με αντίποινα αν δεν επαναλειτουργήσει ο πετρελαιαγωγός Ντρούζμπα

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός απείλησε να τερματίσει τη συνεργασία για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία - που αντιμετωπίζει διακοπές ηλεκτροδότησης που προκλήθηκαν από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»
Ποδόσφαιρο 18.02.26

Μπενίτεθ: «Ξέρω ότι όλοι περιμένουν πιο πολλά από εμάς – Οι παίκτες δεν θα παίξουν καλύτερα υπό πίεση»

O Ράφα Μπενίτεθ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το ματς με την Πλζεν αλλά και για την προσπάθεια που κάνει στους πράσινους, ώστε να αρχίσουν να διεκδικούν τίτλους.

Σύνταξη
Κ. Θ. Δημαράς: Εκείνοι που τον βοήθησαν
Δάσκαλοι 18.02.26

Κ. Θ. Δημαράς: Χειροθεσία

Τι παιδεία ποτίστηκε από τους δασκάλους του ένας νεαρός Αθηναίος στις δεκαετίες 1910 και 1920

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα
«Τι στο διάολο;» 18.02.26

«Πριν ή μετά την κοκαΐνη;» – Ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Κένεντι και ο Kid Rock σε καμπάνια για πολύ ιδρώτα

Μια ασυνήθιστη και άκρως αμφιλεγόμενη πρωτοβουλία για κάλεσμα σε εκγύμναση έλαβε ο Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, δημοσιεύοντας ένα βίντεο γυμναστικής στο πλευρό του MAGA μουσικού Kid Rock

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, λέει ο σύμβουλος στρατηγικής δεξιοτήτων, Γκραντ Φέλερ

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία
Στα Διαβατά 18.02.26

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 11:30, ενώ κατακαίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης που βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
Δύσκολες και τεταμένες 18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

