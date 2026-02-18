Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Ένα πράγμα σίγουρα μας ενώνει όλους στη χώρα μας: η αγάπη για τον ήλιο. Κάθε φορά που το φως κάνει τα πάντα να φαίνονται πιο ξεκάθαρα και ο ελληνικός καταγάλανος ουρανός μας κλείνει το μάτι, ένα πράγμα τριβελίζει το μυαλό μας: πού θα βρεθούμε για να τον απολαύσουμε.

Αν πιάνεις τον εαυτό σου να αναζητά το τραπέζι με τη λιακάδα ακόμα και τον Φεβρουάριο, τότε συγχαρητήρια: είσαι ήδη ένας Ακόλουθος του Ήλιου. Για εμάς, αυτό δεν είναι απλώς μια παρέα, αλλά στάση ζωής. Είναι η απόφαση να μετατρέψεις μια απλή μέρα σε μια μικρή γιορτή, γιατί πολύ απλά… έχει ήλιο.

Πέντε ηλιόλουστες αποδράσεις για τη Σαρακοστή

Η περίοδος αυτή είναι η καλύτερη αφορμή για να «φορτίσεις» μπαταρίες με θαλασσινή αύρα και φρέσκους μεζέδες. Ξέχνα τα πολύωρα ταξίδια και δες 5 σημεία για ολοήμερη εκδρομή, μια ανάσα από την Αθήνα!

Παλαιά Επίδαυρος: Για στιγμές απόλυτης ηρεμίας

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, συνδυάζει το πράσινο των πεύκων με το γαλάζιο του Σαρωνικού.

Περπάτημα δίπλα στην αρχαία βυθισμένη πολιτεία και μετά στρώσιμο τραπεζιού στα ταβερνάκια του λιμανιού. Αν έχεις όρεξη για εξερεύνηση, ανηφόρισε μέχρι το Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου για την πανοραμική θέα στους πορτοκαλεώνες. Η συμβουλή μας: Ρώτα για το τραπέζι που το «χτυπάει» ο ήλιος μέχρι αργά το απόγευμα. Μην παραλείψεις να δοκιμάσεις ντόπιο λάδι και ελιές πάνω σε φρέσκο ψωμί, ο απόλυτος σύντροφος για το Πλωμάρι σου.

Λαύριο: Η αυθεντική γοητεία

Λιγότερο τουριστικό, πιο ιδιαίτερο. Το Λαύριο έχει αυτή τη θαλασσινή αύρα που ταιριάζει απόλυτα με την ιεροτελεστία του ούζου.

Επίσκεψη στον Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο για το ηλιοβασίλεμα και πριν ή μετά επιστροφή στην ψαραγορά του Λαυρίου για φρέσκα θαλασσινά. Εκεί είναι το σημείο συνάντησης για όσους ξέρουν από καλό χταπόδι και ζωντανή ατμόσφαιρα. Η συμβουλή μας: Κάνε μια στάση στα παλιά μηχανουργεία για μερικές φωτογραφίες με φόντο την ιστορία της πόλης. Για τον μεζέ, ζήτησε «φούσκες» ή γυαλιστερές ή αλλιώς η γεύση της θάλασσας σε ένα πιάτο.

Χαλκίδα: Για το κλασικό «πάμε για ένα»

Η σταθερή αξία των εξορμήσεων. Σε 45 λεπτά είσαι μπροστά στα «τρελά νερά» της Εύβοιας.

Μεγάλη βόλτα στην παραλία και στάση για οστρακοειδή. Είναι η πρωτεύουσα του θαλασσινού μεζέ και εδώ το Ούζο Πλωμαρίου ρέει άφθονο σε κάθε παρέα, δημιουργώντας την απόλυτη αίσθηση γιορτής. Η συμβουλή μας: Πέρνα την παλιά γέφυρα με τα πόδια για να νιώσεις την ενέργεια του Ευρίπου. Αν θέλεις λίγη περισσότερη ησυχία, κατευθύνσου προς την παραλία Κουρέντι για να απολαύσεις τον ήλιο πάνω στην άμμο.

Αίγινα: Mood διακοπών σε 35 λεπτά

Πάρε το πλοίο από τον Πειραιά και σε χρόνο μηδέν θα νιώσεις ότι βρίσκεσαι μακριά από όλα. Ένα ηλιόλουστο κατάστρωμα άλλωστε μυρίζει πάντα καλοκαίρι.

Νοίκιασε ένα ποδήλατο, κάνε τη διαδρομή προς την Πέρδικα και απόλαυσε τη νησιώτικη γαλήνη. Οι επιλογές σε ταβερνάκια πάνω στη θάλασσα είναι πολλές και ιδανικές για πολύωρες συζητήσεις. Η συμβουλή μας: Πριν κάτσεις για φαγητό, κάνε μια βόλτα στην πλωτή ψαραγορά (τα καΐκια στο λιμάνι). Μην ξεχάσεις να αγόρασεις τα πιο νόστιμα φιστίκια του κόσμου, καθώς το αλάτι τους ταιριάζει μοναδικά με τη γλυκάνισο του ούζου.

Λίμνη Βουλιαγμένης Λουτρακίου: Η εναλλακτική πλευρά

Μια «κρυφή» λίμνη που ενώνεται με τη θάλασσα μέσω ενός στενού διαύλου και προσφέρει ένα μοναδικό, απάνεμο τοπίο.

Εξερεύνηση στον Φάρο του Ηραίου για φωτογραφίες που θυμίζουν καρτ-ποστάλ και μετά πικ-νικ στην αμμουδιά με ελιές, λαγάνα και το αγαπημένο σου ούζο. Είναι το ιδανικό μέρος για αποσύνδεση από τον θόρυβο της πόλης. Η συμβουλή μας: Αν η μέρα είναι ζεστή, τόλμησε να βρέξεις τα πόδια σου στα ρηχά νερά της λίμνης. Το απόλυτο tip για την Καθαρά Δευτέρα; Φέρε μαζί τον χαρταετό σου μιας και ο ανοιχτός ορίζοντας πάνω από τον Φάρο είναι το καλύτερο σημείο για να τον δεις να πετάει ψηλά.

Ήξερες ότι…;

Ο τρόπος που σερβίρεις το ούζο αλλάζει όλη την εμπειρία. Για να απελευθερωθούν σωστά τα αρώματα από τους σπόρους και τα βότανα της Λέσβου, η σειρά είναι ιερή: πρώτα Ούζο Πλωμαρίου, μετά νερό και στο τέλος πάγος. Έτσι αποφεύγεις τους κρυστάλλους και απολαμβάνεις το χαρακτηριστικό γαλάκτωμα στην τέλεια θερμοκρασία.

