Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 17:09
Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
Αυτός είναι ο τραυματισμός που έχει ο Βεζένκοφ στη μέση
Euroleague 23 Φεβρουαρίου 2026, 14:30

Αυτός είναι ο τραυματισμός που έχει ο Βεζένκοφ στη μέση

Ο Σάσα Βεζένκοφ έχει πόνους στη μέση μετά τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Τι είναι το σφίξιμο οσφυϊκής μοίρας από το οποίο υποφέρει…

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Ο Ολυμπιακός δεν έχασε μονάχα το Κύπελλο Ελλάδας από τον Παναθηναϊκό στο Ηράκλειο, αλλά λαβώθηκε με τραυματισμούς, καθώς τόσο ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, όσο και ο Ταϊρίκ Τζόουνς αντιμετώπισαν προβλήματα στο Final 8. Μάλιστα στον τελικό αποκόμισε πρόβλημα και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Ο σταρ των Πειραιωτών ένιωσε ένα σφίξιμο στην μέση στο τέλος της τρίτης περιόδου και τέθηκε νοκ άουτ από το υπόλοιπο ματς. Οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν στην Αθήνα την Κυριακή (22/2) με τον Βεζένκοφ να αναμένεται να υποβληθεί σε εξετάσεις, για να διαπιστωθεί το ακριβές πρόβλημα.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ υποφέρει από ένα σφίξιμο στην οσφυϊκή μοίρα και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρεθεί στο Κάουνας για την «μάχη» του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις.

Τι είναι το σφίξιμο στην οσφυϊκή μοίρα που έχει ο Βεζένκοφ

Η οσφυαλγία (πόνος στην μέση) είναι συχνό σύμπτωμα στους αθλητές. Είναι επίσης συχνό αίτιο αποχής από τις αθλητικές δραστηριότητες και το συχνότερο αίτιο αποχής.

Η επιβάρυνση της σπονδυλικής στήλης είναι διαφορετική στα διάφορα αθλήματα και εξαρτάται από το είδος της αθλητικής δραστηριότητας του αθλητή.

Η καλύτερη θεραπεία των αθλητικών κακώσεων της θωρακικής και οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης είναι η πρόληψη και η αναγνώριση του μηχανισμού της κάκωσης και των προδιαθεσικών παραγόντων πριν την έναρξη της συμμετοχής στο εκάστοτε άθλημα.

Μετά την κάκωση έχει σημασία η σωστή διάγνωση, η σωστή θεραπεία και αποκατάσταση προκειμένου για την ταχύτερη επιστροφή του αθλούμενου στις δραστηριότητές του.

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ελληνική οικονομία: Το κρίσιμο δεύτερο τρίμηνο – Οι σημαντικοί σταθμοί

Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Ευρωκοινοβούλιο: Προς «πάγωμα» η εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

On Field 23.02.26

Η ερώτηση που εκνεύρισε τον Αρτέτα – «Δεν υπάρχει τέτοιος όρος στο λεξιλόγιο μου» απάντησε ο προπονητής της Άρσεναλ

Ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων» δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μετά από ερώτηση που δέχθηκε στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τότεναμ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
