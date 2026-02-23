ΚΥΣΟΙΠ και τηλεδιάσκεψη της Συμμαχίας των Προθύμων στην αυριανή ατζέντα του πρωθυπουργού

Συνεδριάζει υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, την Τρίτη το πρωί στις 11:30, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το ΚΥΣΟΙΠ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και εκτάκτως

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής συμμετέχει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μετέχουν οι υπουργοί α) Οικονομίας και Ανάπτυξης, β) Οικονομικών, γ) Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δ) Υποδομών και Μεταφορών, ε) Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στ) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζ) Τουρισμού, η) Επικρατείας, αρμόδιος για την Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής και για την Επιτροπή Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, θ) Επικρατείας, αρμόδιος για τη διασφάλιση της ενότητας της Κυβέρνησης και της συνοχής του κυβερνητικού έργου, καθώς και οι Αναπληρωτές Υπουργοί ι) Οικονομίας και Ανάπτυξης και ια) Οικονομικών, ως μέλη.

Στις συνεδριάσεις παρίσταται, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης.

Τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων μετά το ΚΥΣΟΙΠ

Σε συνεδριάσεις του ΚΥΣΟΙΠ προσκαλούνται κατά περίπτωση και αναλόγως των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προς ενημέρωση του οργάνου και διατύπωση απόψεων ή υποβολή εισηγήσεων, και άλλα μέλη της κυβέρνησης, καθώς και γενικοί ή ειδικοί γραμματείς υπουργείων και γενικών ή ειδικών γραμματειών, πρόεδροι οργανισμών και εποπτευόμενων φορέων, εμπειρογνώμονες, υπηρεσιακοί παράγοντες και άλλα πρόσωπα, κατά την κρίση του Προέδρου.

Αργότερα, στις 13:00 ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία.