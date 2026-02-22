newspaper
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Πολιτική Γραμματεία 22 Φεβρουαρίου 2026, 11:40

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Με θριαμβολογίες για την υπογραφή των συμφωνιών για τους υδρογονάνθρακες – για τις οποίες διεκδικεί τα εύσημα- ξεκινά την κυριακάτικη ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι «με αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια, δημιουργεί εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα».

Σημειώνει μάλιστα ότι οι συμφωνίες αυτές «εγγυώνται την ασφάλειά μας έναντι όσων αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρει ότι η συζήτηση για το μπλόκο σε social media για τους ανήλικους θα γίνει σύντομα. «Σύντομα θα μιλήσουμε ειδικότερα και για τα μέτρα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανήλικων».

Επιστολική ψήφος και ΟΠΕΚΑ

Μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΑ, όπου φέρεται να χορηγήθηκαν επιδόματα σε μη δικαιούχους και επιχειρεί (στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ) να εμφανίσει την κυβέρνησή του ως υπέρμαχο της κάθαρσης.

«Στη διερεύνηση της υπόθεσης συνδράμει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για οποιαδήποτε υπόθεση που έρχεται στο φως, τον απόλυτο σεβασμό της στη νομιμότητα και τη μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Ενώ και τα νέα θεσμικά εργαλεία για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η ΕΑΔ, φέρνουν πλέον ορατά αποτελέσματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος», υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης.

Αναφορά κάνει και στο νομοσχέδιο που προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες, ζητώντας συναίνεση από τα κόμματα.

Για τις φωτογραφίες της Καισαριανής

Τέλος, ο πρωθυπουργός αναφέρεται και στα φωτογραφικά ντοκουμέντα της Καισαριανής και στην απόκτησή τους γράφοντας: «Ήδη εμπειρογνώμονες μετέβησαν στο Βέλγιο, ήρθαν σε επαφή με τον κάτοχο των φωτογραφιών και επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα των συνολικά 262 φωτογραφιών.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη, η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών και περιέρχεται στην κυριότητα του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για υλικό που συνδέεται άμεσα με την εθνική μας μνήμη και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η ανάρτηση

«Καλημέρα σας. Επειδή αύριο είναι Καθαρά Δευτέρα, κάποιοι ίσως περίμεναν να… πετάξουμε χαρταετό από σήμερα. Αλλά, όπως κάθε Κυριακή, είμαστε εδώ για να δούμε τι έγινε την εβδομάδα που πέρασε. Άλλωστε, η συνέπεια είναι και αυτή μια καλή παράδοση.

Ξεκινώ, λοιπόν, με την υπογραφή των συμφωνιών μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy για την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό µε τη δρομολογούμενη πρώτη διερευνητική γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο «Μπλοκ 2» στο Ιόνιο που αναμένεται στις αρχές του 2027, αποτελούν τα δύο μεγάλα ορόσημα στο μέτωπο των ερευνών φυσικού αερίου μετά από 40 χρόνια. Είναι μια ουσιαστική επανεκκίνηση. Μετά την κύρωση των συμφωνιών από τη Βουλή θα ξεκινήσουν τα ερευνητικά προγράμματα και, έως το τέλος του έτους, αναμένονται οι πρώτες σεισμογραφικές έρευνες στις νέες περιοχές. Με τις τέσσερις νέες συμβάσεις παραχώρησης, το ελληνικό κράτος εξασφαλίζει περίπου το 40% των κερδών σε περίπτωση ανακάλυψης και παραγωγής δυνητικών κοιτασμάτων, δίχως να απαιτείται η δαπάνη κρατικών κεφαλαίων για αυτές τις υψηλού ρίσκου επενδύσεις. Με αυτές τις συμφωνίες η Ελλάδα ενισχύει την ενεργειακή της αυτονομία και ασφάλεια, δημιουργεί εύφορο έδαφος για νέες επενδύσεις και νέες, ανταγωνιστικές θέσεις εργασίας, αλλά και σημαντικά αυξημένα δημόσια έσοδα. Η ενεργειακή μας πολιτική επενδύει στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και την αξιοποίηση των εθνικών μας πλεονεκτημάτων, ώστε να μην εξαρτόμαστε από εισαγωγές ακριβής ενέργειας. Τα τελευταία 6,5 χρόνια έχουμε κάνει κυριολεκτικά άλμα στις ΑΠΕ -με το 50% της παραγόμενης ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες- είμαστε ήδη εξαγωγική χώρα ενεργειακά, και ταυτόχρονα αξιοποιούμε ενεργητικά επιτέλους και τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου στο πλαίσιο στρατηγικής σημασίας συμμαχιών που αναδεικνύουν τη γεωπολιτική μας θέση στην ευρύτερη περιοχή, ενώ παράλληλα εγγυώνται την ασφάλειά μας έναντι όσων αμφισβητούν τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Ένας άλλος τομέας που επίσης διαμορφώνει το μέλλον είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη. Στην πρόσφατη Σύνοδο India AI Impact Summit 2026 στο Νέο Δελχί, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω σε αρχηγούς κρατών, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες το ψηφιακό άλμα που έχει κάνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια και τη θέση μας ότι η τεχνολογία χρειάζεται κανόνες, διαφάνεια και κοινωνικό πρόσημο. Η τεχνολογική διακυβέρνηση είναι το πεδίο που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών και η πατρίδα μας δεν μπορεί να απουσιάζει από τη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης ημέρας. Σύντομα θα μιλήσουμε ειδικότερα και για τα μέτρα που θα λάβουμε για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού των ανήλικων.

Στο Νέο Δελχί συναντήθηκα επίσης με τον Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι -για τρίτη φορά μέσα σε δυόμιση χρόνια- επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σχέση των χωρών μας. Μια σχέση που αποκτά ακόμη μεγαλύτερη δυναμική μέσα από την υπό διαμόρφωση εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ινδίας, η οποία δημιουργεί νέες ευκαιρίες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά. Το 2026 ανοίγουμε δύο νέα προξενεία σε Βομβάη και Μπανγκαλόρ, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η απευθείας σύνδεση Αθήνας-Νέου Δελχί. Η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει πύλη του Ινδο-Ειρηνικού προς την Ευρώπη και κρίσιμο κόμβο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας-Ευρώπης (IMEC), θέση που συμμερίζεται και ο Πρωθυπουργός Μόντι.

Έρχομαι τώρα σε άλλες σημαντικές κυβερνητικές δράσεις του επταημέρου. Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο-τομή για την επέκταση του δικαιώματος της επιστολικής ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και στις επόμενες εθνικές εκλογές του 2027, όπως δηλαδή έγινε στις Ευρωεκλογές. Και το χαρακτηρίζω θεσμική τομή γιατί η πρότασή μας προβλέπει ότι οι συμπατριώτες μας που διαμένουν μόνιμα εκτός Ελλάδος θα μπορούν όχι απλώς να επιλέξουν το κόμμα της προτίμησής τους, αλλά και συγκεκριμένο βουλευτή ως εκπρόσωπό τους στο Εθνικό Κοινοβούλιο, μέσα από τη δημιουργία ειδικής τριεδρικής Περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού. Ενισχύουμε έτσι τους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό και στηρίζουμε έμπρακτα την πολιτική του brain regain. Για να εφαρμοστεί η ρύθμιση από το 2027 απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών. Ο διάλογος με τα κόμματα έχει ήδη ξεκινήσει και προσδοκώ ότι θα προσεγγίσουν αυτήν τη σημαντική μεταρρύθμιση με πνεύμα ευθύνης και συναίνεσης.

Ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού έγινε αυτή την εβδομάδα με τη λειτουργία του «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», με λιγότερη γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις, καλύτερη εποπτεία της αγοράς εργασίας, διαφάνεια και μεγαλύτερη προστασία των εργαζομένων. Όταν λέω λιγότερη γραφειοκρατία, εννοώ για παράδειγμα ότι καταργούνται 3 στις 4 έντυπες δηλώσεις για προσλήψεις και πίνακες προσωπικού και τα στοιχεία αυτά πλέον καταγράφονται ψηφιακά, χωρίς τη χρονοβόρα υποχρέωση ανάρτησης. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι, μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και μέσω της πλατφόρμας myErgani.gov.gr, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή τους σχέση. Σας προτείνω να το κατεβάσετε!

Οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνονται πια σε όλη τη χώρα, μετά τα θετικά αποτελέσματα που είχε η πιλοτική δράση σε 62 δήμους της χώρας. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν 1.209 πιστοποιημένοι επιμελητές και επιμελήτριες, εξυπηρετήθηκαν 2.243 οικογένειες και καλύφθηκαν ανάγκες φροντίδας για 2.370 παιδιά ηλικίας έως 2,5 ετών. Η στήριξη της οικογένειας αποτελεί κεντρικό άξονα της κοινωνικής μας πολιτικής, με παρεμβάσεις που δοκιμάζονται, αξιολογούνται και επεκτείνονται.
Αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας αφορά το επόμενο θέμα και συγκεκριμένα 2 ανενεργές εκτάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου θα ανεγερθούν υποδομές για τη φοιτητική και ερευνητική κοινότητα. Υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις για την ανάπτυξη, κοντά στην Πολυτεχνειούπολη, συγκροτήματος φοιτητικών κατοικιών με χαμηλό μίσθωμα και ευέλικτους όρους μίσθωσης, καθώς και σύγχρονων, περιβαλλοντικά βιώσιμων συνεδριακών υποδομών. Το έργο θα υλοποιηθεί μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, με τη στήριξη του Υπερταμείου. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στην αξιοποίηση οικοπέδου στην περιοχή «Κόκκινη Χαλέπα». Για πρώτη φορά στη χώρα, με αφετηρία το Πολυτεχνείο Κρήτης, ξεκινά ένα οργανωμένο σχέδιο αξιοποίησης της περιουσίας δημόσιου πανεπιστημίου, με άμεσο όφελος για την ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Τι άλλο έγινε αυτήν την εβδομάδα;

Άνοιξε την Πέμπτη η πλατφόρμα για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο, κλείνοντας μια εκκρεμότητα πολλών ετών που ταλαιπωρεί 50.000 δανειολήπτες. Η ρύθμιση προβλέπει μετατροπή των υποχρεώσεων σε ευρώ με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο, καθώς και κούρεμα από 15% έως 50%, ανάλογα με τα οικονομικά και περιουσιακά δεδομένα, μαζί με δυνατότητα επιμήκυνσης έως πέντε έτη. Υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους οικονομικά πιο ευάλωτους, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για έξι μήνες, έως τον Αύγουστο. Η ένταξη είναι προαιρετική, αλλά η προθεσμία είναι οριστική.
Ακόμα, τέθηκε σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, υλοποιώντας την πολιτική μας δέσμευση για αυτήν την εμβληματική μεταρρύθμιση στον τομέα της Παιδείας και του Πολιτισμού. Προβλέπεται η καθιέρωση πανεπιστημιακού επιπέδου σπουδών στις παραστατικές τέχνες και παράλληλα προχωράμε σε θεσμική τακτοποίηση του πεδίου της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης με κανόνες, διαφάνεια και προοπτική. Ικανοποιείται ένα διαχρονικό και δίκαιο αίτημα να αποκτήσουν οι παραστατικές τέχνες πανεπιστημιακή στέγη στη χώρα μας, με ένα ίδρυμα αντάξιο της ιστορίας, του ταλέντου και της διεθνούς παρουσίας των Ελλήνων δημιουργών. Για τους σημερινούς σπουδαστές προβλέπεται μεταβατική διαδρομή, ώστε να υπάρχει ασφαλής μετάβαση χωρίς αιφνιδιασμούς, ενώ ρυθμίζεται και το επαγγελματικό αποτύπωμα των τίτλων στην κατεύθυνση που υπέδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με το ίδιο νομοσχέδιο μπαίνει το πλαίσιο International Baccalaureate σε δημόσιες σχολικές μονάδες και αναβαθμίζονται οι σχολικές βιβλιοθήκες.

Στα σημαντικά είναι και ο εντοπισμός σοβαρών παρατυπιών στις εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020-2022, μετά από ελέγχους που διέταξε η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ όταν έγιναν αναφορές για μη συμβατές με το πρωτόκολλο πράξεις και σοβαρές αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Φέρεται, δηλαδή, να χορηγήθηκαν επιδόματα σε μη δικαιούχους. Στη διερεύνηση της υπόθεσης συνδράμει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ώστε να διαβιβαστεί ολοκληρωμένος φάκελος στη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα, για οποιαδήποτε υπόθεση που έρχεται στο φως, τον απόλυτο σεβασμό της στη νομιμότητα και τη μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε παραβατική συμπεριφορά. Ενώ και τα νέα θεσμικά εργαλεία για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς, όπως η ΕΑΔ, φέρνουν πλέον ορατά αποτελέσματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

Πάμε όμως βόρεια, στη Θεσσαλονίκη. Έφτασαν τα πρώτα 100 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΣΕΘ μέσω της κοινοπραξίας των ΚΤΕΛ και θα βγουν στους δρόμους τον επόμενο μήνα, μετά τις απαραίτητες δοκιμές. Πρόκειται για οχήματα σύγχρονα, άνετα και ασφαλή, με καινοτόμες λειτουργίες: από αυτόματη προσαρμογή του εσωτερικού φωτισμού έως σύστημα αλκοτέστ που δεν επιτρέπει την εκκίνηση του λεωφορείου αν ο έλεγχος είναι θετικός. Έως τον Σεπτέμβριο αναμένονται ακόμη 130 νέα λεωφορεία, ολοκληρώνοντας τη μεγαλύτερη ανανέωση στόλου των τελευταίων δεκαετιών στην πόλη. Οι Θεσσαλονικείς θυμούνται ότι το 2019 κυκλοφορούσαν μόλις 240 παλιά οχήματα. Σήμερα ο στόλος ξεπερνά τα 500 και συνεχίζει να ανανεώνεται. Μαζί με την επέκταση του Μετρό και τον Προαστιακό Δυτικής Θεσσαλονίκης, ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης αλλάζει ουσιαστικά.

Και κάτι άλλο που αφορά τις μετακινήσεις: μια εκκρεμότητα ετών έκλεισε και στον Πειραιά με την λειτουργία της νέας τερματικής στάσης «Ακτή Ποσειδώνος» του τραμ, ενεργοποιώντας έτσι πλήρως τη σύνδεση της Γραμμής 7 με το λιμάνι. Το τραμ καταλήγει πλέον στο λιμάνι και θα εξυπηρετεί χιλιάδες επιβάτες, οι οποίοι δεν θα ταλαιπωρούνται πλέον μεταφέροντας τις βαλίτσες τους στους δρόμους του Πειραιά.

Τέλος, η Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, κινητοποιήθηκε αμέσως για τις φωτογραφίες που εμφανίστηκαν σε διαδικτυακό ιστότοπο δημοπρασιών και απεικονίζουν Έλληνες πατριώτες, πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944. Εξετάστηκαν από το αρμόδιο Συμβούλιο και κηρύχθηκαν μνημείο, ως εξόχως σημαντικά τεκμήρια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, επιτρέποντας στο Υπουργείο Πολιτισμού να διεκδικήσει τη συλλογή και να την αποκτήσει εκ μέρους του ελληνικού κράτους. Ήδη εμπειρογνώμονες μετέβησαν στο Βέλγιο, ήρθαν σε επαφή με τον κάτοχο των φωτογραφιών και επιβεβαίωσαν την αυθεντικότητα των συνολικά 262 φωτογραφιών. Συγκεκριμένα, υπεγράφη προσύμφωνο μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του συλλέκτη, η συλλογή αποσύρθηκε από τον διαδικτυακό τόπο δημοπρασιών και περιέρχεται στην κυριότητα του ελληνικού κράτους. Πρόκειται για υλικό που συνδέεται άμεσα με την εθνική μας μνήμη και οφείλουμε να το διαφυλάξουμε.

Αυτήν την εβδομάδα αποχαιρετήσαμε τρεις σπουδαίες προσωπικότητες: την Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, την Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ και τον Αντώνη Μανιτάκη. Και οι τρεις τους διέπρεψαν ατομικά στο αντικείμενό τους. Άνοιξαν δρόμους, τίμησαν τη χώρα και άφησαν ισχυρό αποτύπωμα. Ειπώθηκαν ήδη πολλά λόγια. Ας εμπνευστούμε από το παράδειγμά τους.

Κλείνουμε για αυτήν την Κυριακή. Σας εύχομαι να περάσετε καλά, ό,τι και αν κάνετε. Καλή Σαρακοστή!».

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Κρήτη 21.02.26

Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Περιοδεία στο Παγκράτι 21.02.26

Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε κατά την περιοδεία του στο Παγκράτι δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν», τόνισε

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;
ΠΑΣΟΚ 21.02.26

Τσουκαλάς: Θα μας πει επιτέλους την αλήθεια η κυβέρνηση για το καλώδιο ή θα ψάχνει αποδιοπομπαίους τράγους;

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητεί από την κυβέρνηση να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις και να παρουσιάσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου του καλωδίου Ελλάδος - Κύπρου

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις
Δήλωση Τσουκαλά 21.02.26

ΠΑΣΟΚ: Τα στημένα σόου του Γεωργιάδη εξυπηρετούν στο να δημιουργούνται τεχνητές πολώσεις

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, εξαπέλυσε πυρά κατά του υπουργού Υγείας με αφορμή βίντεο που τον δείχνει να απειλεί δεμένο πισθάγκωνα γιατρό του ΕΣΥ

Σύνταξη
Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα

Νέοι σταθμοί στις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο απολογισμός του 15-19 και τα νέα προγραμματικά πεδία του κυβερνητικού του σχεδίου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ταχύτητες ενόψει συνεδρίου, εγκαινιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα digitalsociety.gr και βάζοντας αυστηρό φίλτρο διαφάνειας για τους επίδοξους υποψηφίους- Η ερώτηση για τις offshore ως μέτρο διαφάνειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιράν: Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση – Σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ
Με το δάχτυλο στη σκανδάλη 22.02.26

Διχασμένοι οι σύμβουλοι του Τραμπ για την επίθεση στο Ιράν - Εξετάζεται σενάριο δολοφονίας Χαμενεΐ

Η αβεβαιότητα για την έκταση της πολεμικής επιχείρησης και για τους επιδιωκόμενους στόχους της συνεχίζει να κυριαρχεί στους συμβούλους του Τραμπ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»
Ελλάδα 22.02.26

Καισαριανή: Συγκλονιστική μαρτυρία για την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών – «Την ώρα που τους πυροβολούσαν τραγουδούσαν»

Σε ηλικία 10 ετών, ο Τάσος Χατζηαναστασίου είδε με τα ίδια του τα μάτια την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών από τους ναζί στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944

Σύνταξη
Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή
Διαδοχικές Κακοκαιρίες 22.02.26

Κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι: Οι υποδομές της Ελλάδας λυγίζουν μπροστά στην κλιματική αλλαγή

Καθιζήσεις, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων, υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων - Οι διαδοχικές κακοκαιρίες έχουν καταφέρει μεγάλο πλήγμα στις υποδομές από άκρη σε άκρη στη χώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μιλούν στο in ο επίκουρος καθηγητής Φυσικών Καταστροφών, Μιχάλης Διακάκης και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες
Ελλάδα 22.02.26

Αίτημα για κήρυξη της Λήμνου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Εκτεταμένες καταστροφές από τις πλημμύρες

Μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στη Λήμνο, η δήμαρχος του νησιού Ελεονώρα Γεώργα, απέστειλε αίτημα προς τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με το οποίο ζητά την κήρυξη του συνόλου του νησιού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

Σύνταξη
Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner
Culture Live 22.02.26

Τραμπ κατά Netflix: Ζητά την αποπομπή της Σούζαν Ράις εν μέσω συμφωνίας 83 δισ. με τη Warner

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαιτεί την άμεση απομάκρυνση της Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, απειλώντας με «συνέπειες», ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται συμφωνία-μαμούθ με τη Warner Bros. Discovery.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος για παρενόχληση των επιβατών σε πτήση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία
Θεσσαλονίκη 22.02.26

Αναστάτωση σε πτήση λόγω μεθυσμένου επιβάτη - Συνελήφθη μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία

Ο 30χρονος περιφερόταν στον διάδρομο του αεροσκάφους που βρισκόταν σε πτήση προς της Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εμφανούς μέθης, παρενοχλώντας τους επιβάτες και το πλήρωμα

Σύνταξη
Ιράν: Ο Τραμπ απορεί γιατί η Τεχεράνη δεν έχει συνθηκολογήσει
Κόσμος 22.02.26

Ο Τραμπ απορεί γιατί το Ιράν δεν έχει συνθηκολογήσει ενώ η Τεχεράνη λέει ότι έχουν προγραμματιστεί νέες συνομιλίες

Το Ιράν λέει ότι έχει διαφορετική οπτική από τις ΗΠΑ σε σχέση με τις κυρώσεις αλλά βλέπει ανανέωση των συνομιλιών - Ο Στιβ Γουίτκοφ από την άλλη δηλώνει ότι ο Τραμπ θέλει η Τεχεράνη να συνθηκολογήσει

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής
Ελλάδα 22.02.26

Κινητοποίηση γιατρών για την αλλαγή στο καθεστώς αναβολής στράτευσης – Συνάντηση ΙΣΑ με φοιτητές ιατρικής

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Άμυνας για τα όρια αναβολής στράτευσης των νέων γιατρών προκαλούν αντιδράσεις αφού πολλοί θα αναγκαστούν να διακόψουν την ειδικότητά τους για να υπηρετήσουν

Σύνταξη
Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία
Mail on Sunday 22.02.26

Email στον Κάρολο από το 2019 για τον Άντριου – Προειδοποιήσεις πρέσβη 20 χρόνια πριν για πλήγμα στη μοναρχία

Email-καταγγελία προς τον τότε Πρίγκιπα της Ουαλίας έκανε λόγο για «κατάχρηση» του ονόματος της βασιλικής οικογένειας από τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ λόγω των δεσμών του με τον επενδυτή Ντέιβιντ Ρόουλαντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτρα: Σήμερα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού – Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση
Ξέφρενο γλέντι 22.02.26

Στην Πάτρα το μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού - Χιλιάδες συμμετοχές και ευφάναστα άρματα στην παρέλαση

Πρωταγωνιστές του Καρναβαλιού στην Πάτρα θα είναι για μία ακόμα χρονιά οι 50.000 νέες και νέοι της πόλης, μέλη των 190 πληρωμάτων του «Κρυμμένου Θησαυρού»

Σύνταξη
Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο
Ελλάδα 22.02.26

Ξεκίνησαν και πάλι οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο 74χρονο πεζοπόρο

Σήμερα, λίγο μετά τις 10 το πρωί, ξεκίνησε νέα επιχείρηση έρευνας, καθώς σημειώθηκε πρόσκαιρη ύφεση των καιρικών φαινομένων, γεγονός που επέτρεψε στις διασωστικές δυνάμεις να κινηθούν εκ νέου στην ευρύτερη περιοχή στο Βελούχι

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη – Μια ιστορία από τα 70s
True story 22.02.26

Ο αληθινός Σέρπικο, ο Αλ Πατσίνο, η διαφθορά της αστυνομίας και το soundtrack του Μίκη Θεοδωράκη - Μια ιστορία από τα 70s

Ο Φρανκ Σέρπικο πυροβολήθηκε στις 3 Φεβρουαρίου 1971, αφού αποκάλυψε τη διαφθορά στο NYPD. Τον επόμενο χρόνο, το BBC ανέφερε την «εκτεταμένη» διαφθορά στις αστυνομικές δυνάμεις του Μεγάλου Μήλου. Εντωμεταξύ η ιστορία έγινε ταινία με τον Αλ Πατσίνο και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
