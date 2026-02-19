Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο μια βαθιά, τεράστια τεχνολογική αλλαγή, αλλά και μια πολιτισμική αλλαγή. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διευρύνει τις ευκαιρίες ή αν θα εμβαθύνει τις ανισότητες», ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία.

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

Κάνοντας ειδική αναφορά στον εθισμό των ανηλίκων στα social media προανήγγειλε μέτρα: «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τη διαδικτυακή βλάβη είναι θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου», είπε και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σημείωσε ωστόσο πως «αυτό συμβαδίζει με τη δημοκρατική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, ότι η τεχνολογία ενισχύει τον δημόσιο χώρο και δεν μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος. Είμαι υπέρ ενός εκτενούς διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι εάν ο διάλογος αυτός δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα η μόνη λύση θα είναι η ρύθμιση».

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον γεωπολιτικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι «θα πρέπει να κλίνουμε προς την προσαρμογή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τον κώδικα και τους υπολογισμούς, αλλά αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος και οι αλληλεξαρτήσεις είναι ενσωματωμένες στο σύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, από τους ημιαγωγούς έως την υποδομή του cloud, από τα σύνολα δεδομένων έως την έρευνα και τη συνεργασία. Καμία χώρα δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό μόνη της. Γι’ αυτό και οι αξιόπιστες συνεργασίες έχουν σημασία.

Στην Ελλάδα, έχουμε οικοδομήσει συνεργασίες με όλες τις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες μέσω εργοστασίων και πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από την ΕΕ, υπό την ηγεσία εθνικών πρωταθλητών, προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον κόσμο».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η παρέμβασή του

«Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τη διοργάνωση αυτής της πολύ σημαντικής συνόδου και για το γεγονός ότι τοποθετήσατε την Ινδία και τον Παγκόσμιο Νότο στο επίκεντρο αυτής της παγκόσμιας συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Το πλαίσιο αυτής της συνόδου που επιλέξατε, με θέμα «Άνθρωποι, Πρόοδος και Πλανήτης», αποτυπώνει το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο μια βαθιά, τεράστια τεχνολογική αλλαγή, αλλά και μια πολιτισμική αλλαγή. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διευρύνει τις ευκαιρίες ή αν θα εμβαθύνει τις ανισότητες.

Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω εν συντομία τρεις σκέψεις. Πρώτον, όπως πολλοί από εσάς επισημάνατε, τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να διαχέονται ευρέως. Κάθε τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία έχει δημιουργήσει τεράστιο πλούτο. Ωστόσο, η ιστορία μάς διδάσκει ότι η κατανομή αυτού του πλούτου δεν είναι ποτέ αυτόματη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε πρωτοφανείς επιστημονικές ανακαλύψεις, να βελτιώσει δραστικά την υγειονομική περίθαλψη, να ενισχύσει την εκπαίδευση και να υποστηρίξει την κλιματική ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: ποιος ωφελείται εκτός από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους μετόχους τους; Στις χώρες μας, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα επανεκπαιδευτούν, οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν, οι αγρότες, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί και οι μικροί επιχειρηματίες θα πρέπει να αισθάνονται τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας με απτό τρόπο. Οι ανησυχίες για εκτόπιση σημαντικού τμήματος του εργατικού δυναμικού είναι εύλογες και πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν.

Στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση καθώς η ψηφιοποίηση έχει καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες πολύ πιο προσβάσιμες. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση θα συμβάλλει στη μείωση του μαθησιακού χάσματος, ενώ η πρόοδος στην τηλεϊατρική, στην προγνωστική ανάλυση και στην εξατομικευμένη προληπτική φροντίδα καθιστά την υγειονομική περίθαλψη πολύ πιο ενεργητική, μετατοπίζοντάς την από τη θεραπεία στα νοσοκομεία στην πρόληψη στο σπίτι και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

Ως χώρες πρέπει να αποφύγουμε έναν κόσμο όπου η πρόσβαση σε υπολογιστές, δεδομένα και ταλέντο συγκεντρώνεται μόνο σε λίγες γεωγραφικές περιοχές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι μια ιστορία ψηφιακής συγκέντρωσης. Πρέπει να είναι μια ιστορία ψηφιακής συμπερίληψης.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι το ίδιο το κράτος πρέπει να βελτιωθεί. Η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, αλλά πολύ συχνά οι δημόσιοι φορείς μας λειτουργούν με ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα και κανόνες. Αν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να εξυπηρετεί την κοινωνία, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναβαθμίσουν σημαντικά το δικό τους «λογισμικό». Τα πλαίσια δημόσιων συμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βιομηχανική εποχή δεν είναι κατάλληλα για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να γίνουν ταχύτερα, προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και πιο ανοιχτά στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να επενδύσουν στις δικές τους ικανότητες, στο ψηφιακό ταλέντο, στην υποδομή δεδομένων και στην εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα υπουργεία.

Δεν πρόκειται απλώς για την υλοποίηση μερικών πιλοτικών προγραμμάτων. Πρέπει να προχωρήσουμε από το στάδιο της πειραματικής εφαρμογής σε αυτό της εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα, όπως έχετε κάνει με μεγάλη επιτυχία στην Ινδία, κ. Πρωθυπουργέ. Οι χώρες που θα επιτύχουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι απλώς εκείνες που θα έχουν δημιουργήσει ισχυρά μοντέλα, αλλά εκείνες που θα έχουν δημιουργήσει ικανά κράτη.

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλέξουμε με σύνεση τις προτεραιότητές μας όσον αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλές άλλες χώρες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό όμως συμβαδίζει με τη δημοκρατική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, ότι η τεχνολογία ενισχύει τον δημόσιο χώρο και δεν μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος. Είμαι υπέρ ενός εκτενούς διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι εάν ο διάλογος αυτός δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα η μόνη λύση θα είναι η ρύθμιση.

Τέλος, όσον αφορά στον γεωπολιτικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να κλίνουμε προς την προσαρμογή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τον κώδικα και τους υπολογισμούς, αλλά αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος και οι αλληλεξαρτήσεις είναι ενσωματωμένες στο σύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, από τους ημιαγωγούς έως την υποδομή του cloud, από τα σύνολα δεδομένων έως την έρευνα και τη συνεργασία. Καμία χώρα δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό μόνη της. Γι’ αυτό και οι αξιόπιστες συνεργασίες έχουν σημασία.

Στην Ελλάδα, έχουμε οικοδομήσει συνεργασίες με όλες τις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες μέσω εργοστασίων και πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από την ΕΕ, υπό την ηγεσία εθνικών πρωταθλητών, προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον κόσμο.

Και η ισορροπία είναι απαραίτητη. Ένας κόσμος στον οποίο η τεχνολογία εργαλειοποιείται για να ασκήσει πίεση κατά αξιόπιστων συνεργατών ή στον οποίο η υπερβολική ρύθμιση γίνεται εργαλείο καταστολής της καινοτομίας είναι ένας κόσμος στον οποίο η συλλογική καινοτομία παρακμάζει. Αν κατακερματίσουμε το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης σε άκαμπτα τμήματα, μειώνουμε τα οφέλη για όλους. Αν αξιοποιήσουμε την αλληλεξάρτηση με υπευθυνότητα, διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλους.

Κυρίες και κύριοι, αν διασφαλίσουμε ότι μοιράζεται το μέρισμα της τεχνητής νοημοσύνης, αν εκσυγχρονίσουμε το κράτος ώστε να συμβαδίζει με την τεχνολογία και αν οικοδομήσουμε αξιόπιστες συνεργασίες που επεκτείνουν την καινοτομία αντί να την κατακερματίζουν, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί πραγματικά να εξυπηρετεί τους ανθρώπους, να οδηγεί την πρόοδο και να προστατεύει τον πλανήτη μας.

Και καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, σκέφτηκα ότι είναι ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης και της προγονικής νοημοσύνης, είτε αυτή βρίσκεται στα αρχαία σανσκριτικά κείμενα είτε στα γραπτά των Ελλήνων φιλοσόφων, που τελικά θα μας οδηγήσει σε ένα πιο δίκαιο μέλλον, με ευημερία. Αυτό είναι το μήνυμα που η Ελλάδα θέλει να στείλει στον κόσμο, και ελπίζω να έχει απήχηση. Σας ευχαριστώ».