Σημαντική είδηση:
19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό
Πολιτική 19 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος – Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

«Η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», προανήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit»

Σύνταξη
A
A
«Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο μια βαθιά, τεράστια τεχνολογική αλλαγή, αλλά και μια πολιτισμική αλλαγή. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διευρύνει τις ευκαιρίες ή αν θα εμβαθύνει τις ανισότητες»,  ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη Σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ινδία.

«Το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: ποιος ωφελείται εκτός από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους μετόχους τους; Στις χώρες μας, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα επανεκπαιδευτούν, οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν, οι αγρότες, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί και οι μικροί επιχειρηματίες θα πρέπει να αισθάνονται τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας με απτό τρόπο. Οι ανησυχίες για εκτόπιση σημαντικού τμήματος του εργατικού δυναμικού είναι εύλογες και πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν», είπε ο κ. Μητσοτάκης, στην παρέμβασή του στο «AI Impact Summit».

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό

Κάνοντας ειδική αναφορά στον εθισμό των ανηλίκων στα social media προανήγγειλε μέτρα: «Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τη διαδικτυακή βλάβη είναι θέμα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου», είπε και πρόσθεσε ότι «η  Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Σημείωσε ωστόσο πως «αυτό συμβαδίζει με τη δημοκρατική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, ότι η τεχνολογία ενισχύει τον δημόσιο χώρο και δεν μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος. Είμαι υπέρ ενός εκτενούς διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι εάν ο διάλογος αυτός δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα η μόνη λύση θα είναι η ρύθμιση».

Μητσοτάκης: Η ΑΙ αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον γεωπολιτικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, λέγοντας ότι «θα πρέπει να κλίνουμε προς την προσαρμογή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τον κώδικα και τους υπολογισμούς, αλλά αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος και οι αλληλεξαρτήσεις είναι ενσωματωμένες στο σύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, από τους ημιαγωγούς έως την υποδομή του cloud, από τα σύνολα δεδομένων έως την έρευνα και τη συνεργασία. Καμία χώρα δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό μόνη της. Γι’ αυτό και οι αξιόπιστες συνεργασίες έχουν σημασία.

Στην Ελλάδα, έχουμε οικοδομήσει συνεργασίες με όλες τις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες μέσω εργοστασίων και πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από την ΕΕ, υπό την ηγεσία εθνικών πρωταθλητών, προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον κόσμο».

Μητσοτάκης: Αναλυτικά η παρέμβασή του

«Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας σας για τη διοργάνωση αυτής της πολύ σημαντικής συνόδου και για το γεγονός ότι τοποθετήσατε την Ινδία και τον Παγκόσμιο Νότο στο επίκεντρο αυτής της παγκόσμιας συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Το πλαίσιο αυτής της συνόδου που επιλέξατε, με θέμα «Άνθρωποι, Πρόοδος και Πλανήτης», αποτυπώνει το γεγονός ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο μια βαθιά, τεράστια τεχνολογική αλλαγή, αλλά και μια πολιτισμική αλλαγή. Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα καθορίσουν αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διευρύνει τις ευκαιρίες ή αν θα εμβαθύνει τις ανισότητες.

Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω εν συντομία τρεις σκέψεις. Πρώτον, όπως πολλοί από εσάς επισημάνατε, τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να διαχέονται ευρέως. Κάθε τεχνολογική επανάσταση στην ιστορία έχει δημιουργήσει τεράστιο πλούτο. Ωστόσο, η ιστορία μάς διδάσκει ότι η κατανομή αυτού του πλούτου δεν είναι ποτέ αυτόματη. Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε πρωτοφανείς επιστημονικές ανακαλύψεις, να βελτιώσει δραστικά την υγειονομική περίθαλψη, να ενισχύσει την εκπαίδευση και να υποστηρίξει την κλιματική ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι απλό: ποιος ωφελείται εκτός από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τους μετόχους τους; Στις χώρες μας, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι θα επανεκπαιδευτούν, οι μικρές επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι δημόσιες υπηρεσίες θα αναβαθμιστούν, οι αγρότες, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί και οι μικροί επιχειρηματίες θα πρέπει να αισθάνονται τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας με απτό τρόπο. Οι ανησυχίες για εκτόπιση σημαντικού τμήματος του εργατικού δυναμικού είναι εύλογες και πρέπει να αντιμετωπιστούν το συντομότερο δυνατόν.

Στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση καθώς η ψηφιοποίηση έχει καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες πολύ πιο προσβάσιμες. Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση θα συμβάλλει στη μείωση του μαθησιακού χάσματος, ενώ η πρόοδος στην τηλεϊατρική, στην προγνωστική ανάλυση και στην εξατομικευμένη προληπτική φροντίδα καθιστά την υγειονομική περίθαλψη πολύ πιο ενεργητική, μετατοπίζοντάς την από τη θεραπεία στα νοσοκομεία στην πρόληψη στο σπίτι και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής όλων των πολιτών.

Ως χώρες πρέπει να αποφύγουμε έναν κόσμο όπου η πρόσβαση σε υπολογιστές, δεδομένα και ταλέντο συγκεντρώνεται μόνο σε λίγες γεωγραφικές περιοχές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να είναι μια ιστορία ψηφιακής συγκέντρωσης. Πρέπει να είναι μια ιστορία ψηφιακής συμπερίληψης.

Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι το ίδιο το κράτος πρέπει να βελτιωθεί. Η τεχνολογία εξελίσσεται με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, αλλά πολύ συχνά οι δημόσιοι φορείς μας λειτουργούν με ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα και κανόνες. Αν θέλουμε η τεχνητή νοημοσύνη να εξυπηρετεί την κοινωνία, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναβαθμίσουν σημαντικά το δικό τους «λογισμικό». Τα πλαίσια δημόσιων συμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί για τη βιομηχανική εποχή δεν είναι κατάλληλα για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να γίνουν ταχύτερα, προσανατολισμένα στα αποτελέσματα και πιο ανοιχτά στις νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Οι δημόσιες διοικήσεις πρέπει να επενδύσουν στις δικές τους ικανότητες, στο ψηφιακό ταλέντο, στην υποδομή δεδομένων και στην εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα υπουργεία.

Δεν πρόκειται απλώς για την υλοποίηση μερικών πιλοτικών προγραμμάτων. Πρέπει να προχωρήσουμε από το στάδιο της πειραματικής εφαρμογής σε αυτό της εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα, όπως έχετε κάνει με μεγάλη επιτυχία στην Ινδία, κ. Πρωθυπουργέ. Οι χώρες που θα επιτύχουν στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα είναι απλώς εκείνες που θα έχουν δημιουργήσει ισχυρά μοντέλα, αλλά εκείνες που θα έχουν δημιουργήσει ικανά κράτη.

Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να επιλέξουμε με σύνεση τις προτεραιότητές μας όσον αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για την Ελλάδα και για εμένα προσωπικά, η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό και τους κινδύνους του διαδικτύου είναι θέμα διαγενεακής αλληλεγγύης και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνησή μου. Χαίρομαι που βλέπω ότι πολλές άλλες χώρες κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα θα ανακοινώσει πολύ σύντομα τη δική της απόφαση όσον αφορά την απαγόρευση της πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτό όμως συμβαδίζει με τη δημοκρατική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός της Κροατίας, ότι η τεχνολογία ενισχύει τον δημόσιο χώρο και δεν μας κατακλύζει με παραπληροφόρηση και μίσος. Είμαι υπέρ ενός εκτενούς διαλόγου με τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά πρέπει να έχουμε επίγνωση ότι εάν ο διάλογος αυτός δεν αποφέρει απτά αποτελέσματα η μόνη λύση θα είναι η ρύθμιση.

Τέλος, όσον αφορά στον γεωπολιτικό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, θα πρέπει να κλίνουμε προς την προσαρμογή. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά μόνο τον κώδικα και τους υπολογισμούς, αλλά αποτελεί μέρος της εθνικής ισχύος και οι αλληλεξαρτήσεις είναι ενσωματωμένες στο σύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, από τους ημιαγωγούς έως την υποδομή του cloud, από τα σύνολα δεδομένων έως την έρευνα και τη συνεργασία. Καμία χώρα δεν μπορεί να το επιτύχει αυτό μόνη της. Γι’ αυτό και οι αξιόπιστες συνεργασίες έχουν σημασία.

Στην Ελλάδα, έχουμε οικοδομήσει συνεργασίες με όλες τις μεγάλες εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουμε τις δικές μας δυνατότητες μέσω εργοστασίων και πρωτοβουλιών τεχνητής νοημοσύνης που υποστηρίζονται από την ΕΕ, υπό την ηγεσία εθνικών πρωταθλητών, προσελκύοντας επενδύσεις από όλο τον κόσμο.

Και η ισορροπία είναι απαραίτητη. Ένας κόσμος στον οποίο η τεχνολογία εργαλειοποιείται για να ασκήσει πίεση κατά αξιόπιστων συνεργατών ή στον οποίο η υπερβολική ρύθμιση γίνεται εργαλείο καταστολής της καινοτομίας είναι ένας κόσμος στον οποίο η συλλογική καινοτομία παρακμάζει. Αν κατακερματίσουμε το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης σε άκαμπτα τμήματα, μειώνουμε τα οφέλη για όλους. Αν αξιοποιήσουμε την αλληλεξάρτηση με υπευθυνότητα, διευρύνουμε τις ευκαιρίες για όλους.

Κυρίες και κύριοι, αν διασφαλίσουμε ότι μοιράζεται το μέρισμα της τεχνητής νοημοσύνης, αν εκσυγχρονίσουμε το κράτος ώστε να συμβαδίζει με την τεχνολογία και αν οικοδομήσουμε αξιόπιστες συνεργασίες που επεκτείνουν την καινοτομία αντί να την κατακερματίζουν, τότε η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορεί πραγματικά να εξυπηρετεί τους ανθρώπους, να οδηγεί την πρόοδο και να προστατεύει τον πλανήτη μας.

Και καθώς άκουγα τον Πρωθυπουργό της Ινδίας, σκέφτηκα ότι είναι ο συνδυασμός της τεχνητής νοημοσύνης και της προγονικής νοημοσύνης, είτε αυτή βρίσκεται στα αρχαία σανσκριτικά κείμενα είτε στα γραπτά των Ελλήνων φιλοσόφων, που τελικά θα μας οδηγήσει σε ένα πιο δίκαιο μέλλον, με ευημερία. Αυτό είναι το μήνυμα που η Ελλάδα θέλει να στείλει στον κόσμο, και ελπίζω να έχει απήχηση. Σας ευχαριστώ».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

ΔΕΗ: Καθησυχάζει η AXIA – Alpha Finance για τη ΔΕΗ και το ιταλικό σχέδιο Ενέργειας

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
Αντιπολίτευση 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η 'αριστεία' της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 19.02.26

Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών
Πολιτική 19.02.26

Καισαριανή: Τα επόμενα βήματα για την απόκτηση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών

Έλληνες εμπειρογνώμονες μεταβαίνουν την Παρασκευή στην έδρα του Βέλγου συλλέκτη στο Έβεργκεμ για την εξέταση των φωτογραφιών από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή

Σύνταξη
Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»
Διπλωματία 19.02.26

Τουρκικό ΥΠΑΜ: Παράνομες οι έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης – «Παραβιάζουν το τουρκολιβυκό μνημόνιο»

Το τουρκικό ΥΠΑΜ αναφερόμενο στις έρευνες για υδρογονάνθρακες νότια της Κρήτης που πρόκειται να λάβουν χώρα τις χαρακτηρίζει ως αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και μονομερείς ενέργειες της Ελλάδας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
Βουλή: Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»
Βουλή 19.02.26

Επιστολή ΠΑΣΟΚ σε Κακλαμάνη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Να συνεχιστεί η εξεταστική επιτροπή»

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζουν ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής επιτροπής χωρίς την πλήρη διαβίβαση και εξέταση των νέων στοιχείων δημιουργεί μείζον θεσμικό και πολιτικό ζήτημα

Σύνταξη
Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

Κόμμα Τσίπρα: Προς Σεπτέμβρη η ανακοίνωση – Από το Πάσχα και μετά σε ετοιμότητα το «πλήρωμα»

Η πυξίδα έχει δείξει την πορεία, το πρόγραμμα παράγεται, οι πυρήνες δουλεύουν ανά την Ελλάδα, έτοιμο και για εκλογικό αιφνιδιασμό το νέο σκαρί που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών
Πολιτική Γραμματεία 19.02.26

ΠΑΣΟΚ: Στη «δίνη» των διαγραφών

Νέα πολιτική αντιπαράθεση πυροδοτεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με το ΠΑΣΟΚ να αναστέλλει άμεσα την κομματική ιδιότητα της Αναστασίας Χατζηδάκη και να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας εντυπώσεων από την κυβέρνηση.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς
in Confidential 19.02.26

Μεταξύ του «δεν υπάρχει εναλλακτική», αυταρχικής συμπεριφοράς και του «είναι κλέφτες και αυτοί» στρώνεται το έδαφος της ακροδεξιάς

Η πραγματική πολιτική βρίσκεται εδώ και καιρό στην εντατική και όσο η ΝΔ βλέπει να χάνει ποσοστά μετέρχεται μεθόδων και στρατηγικών που για κάθε νοήμων πολίτη που βλέπει μπροστά είναι απειλητικά.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Eυάγγελος Βενιζέλος: Μεγάλη απώλεια ο θάνατος του Αντώνη Μανιτάκη

«Η συνύπαρξή μας στον τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ, ήταν για εμένα, ελπίζω και για αυτόν, ένα από τα καλύτερα κεφάλαια της ζωής μου», τονίζει ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Ζαχαριάδης: Δεν γίνεται ανασυγκρότηση του προοδευτικού χώρου χωρίς τον Τσίπρα

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πιο έντιμη κυβέρνηση. Με λάθη ναι, με αδυναμίες ναι, αλλά δεν έβαλε το χέρι στο μέλι και αυτό είναι πολύ σημαντικό», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο
Αναφορά στην Γκίλφοϊλ 18.02.26

Διαπιστευτήρια Αλεξανδρίδη στον Τραμπ: Οι διμερείς σχέσεις, η επιθυμία επίσκεψης στην Ελλάδα και ένα δώρο

Ο νέος πρεσβευτής της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον επέδωσε τα διαπιστευτήρια του στον Τραμπ ο οποίος εξέφρασε επιθυμία να επισκεφθεί την Ελλάδα - Τι είπε ο Ρούμπιο για το στρατηγικό διάλογο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;
Το αύριο 19.02.26

Ο χορός των Κουνγκ Φου ρομπότ: Πρέπει να φοβόμαστε τον στρατό των κινεζικών ανθρωποειδών;

Η εντυπωσιακή εμφάνιση ανθρωποειδών ρομπότ στο ετήσιο γκαλά της Κίνας προκάλεσε θαυμασμό, αλλά και έντονο προβληματισμό για το πόσο κοντά βρίσκεται η στιγμή που οι μηχανές θα κυριαρχήσουν στην παγκόσμια παραγωγή.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς
Πυρά σε Γεωργιάδη 19.02.26

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι 'όλα λειτουργούν'», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών
ΗΠΑ 19.02.26

Νέο Μεξικό: Έρευνα κοντά στο ράντσο του Έπσταϊν μετά από καταγγελία για θαμμένες σορούς δύο κοριτσιών

Ένας φερόμενος ως εργαζόμενος στο Ράντσο Ζόρο δήλωσε ότι, με αντάλλαγμα ένα bitcoin, θα έδινε επτά βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης με τον Έπσταϊν και τον τόπο όπου τάφηκαν δύο αλλοδαπές κοπέλες

Σύνταξη
Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
Αυτοδιοίκηση 19.02.26

Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη
Αντιπολίτευση 19.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Προκαλεί γέλια να λέει η ΝΔ των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των σκανδάλων ότι δεν ανέχεται τα ψεύδη

«Είναι γνωστή σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία η 'αριστεία' της Νέας Δημοκρατίας στα ψέματα και στη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Πρόσφατο επίτευγμα το ζήτημα του πληθωρισμού», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη
Είναι προφυλακισμένος 19.02.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Χορός αδήλωτων εκατομμυρίων από τον γαλάζιο αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη

Για τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη προέκυψαν νέα στοιχεία από την έρευνα του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη
ΠΑΣΟΚ 19.02.26

Ανδρουλάκης: Η οικονομία στην κατάψυξη μόλις τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτή είναι η κατάκτηση Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε πυρά κατά του πρωθυπουργού και της ΝΔ. Στάθηκε αιχμηρά απέναντι στο αφήγημα «Μητσοτάκη ή χάος» που προβάλλει το κυβερνών κόμμα

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο
«freedom.gov» 19.02.26

Ο Τραμπ θέλει να χακάρει το ευρωπαϊκό Διαδίκτυο – Πλατφόρμα θα ξεκλειδώνει το απαγορευμένο περιεχόμενο

Αξιωματούχοι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ φέρονται να προειδοποίησαν τον Τραμπ ότι η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα VPN θα έφερνε νέες εντάσεις στη σχέση με την Ευρώπη.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο
Champions League 19.02.26

Πρόβλημα στην Ίντερ: Τραυματίστηκε ο Λαουτάρο

Νοκ άουτ τέθηκε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, καθώς ο αρχηγός της Ίντερ τραυματίστηκε στη γάμπα στο ματς με την Μπόντο Γκλιμτ και οι νερατζούρι αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες
ΗΠΑ 19.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ διευρύνει τις εξουσίες της ICE – Έχει πλέον δικαίωμα να συλλαμβάνει πρόσφυγες

Τον Φεβρουάριο ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000, αύξηση σχεδόν 75% σε σχέση με την περίοδο πριν την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία
Έρευνες σε εξέλιξη 19.02.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου – Καταιγιστικές εξελίξεις στη Βρετανία

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο Έπσταϊν έλαβαν σήμερα μια πρωτοφανή τροπή για τα βρετανικά χρονικά, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ.

Σύνταξη
Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί
Κόσμος 19.02.26

Τύμπανα πολέμου στο Ιράν – Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό, το Ισραήλ ετοιμάζεται και η Ρωσία προειδοποιεί

Ο Τραμπ ενισχύει την αμερικανική ναυτική και αεροπορική δύναμη στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ρωσία ανακοίνωσαν κοινές ναυτικές ασκήσεις για «να αποτρέψουν οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια»

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
Όσα συζήτησαν 19.02.26

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Σύνταξη
