18.02.2026
Αναζητούν το δρομολόγιο διαφυγής του Αιγύπτιου από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
Πρόωρο προεκλογικό κλίμα από Κυριάκο Μητσοτάκη – Τα ερωτήματα πίσω από το «ακυβέρνητο καράβι»
Πολιτική 18 Φεβρουαρίου 2026

Πρόωρο προεκλογικό κλίμα από Κυριάκο Μητσοτάκη – Τα ερωτήματα πίσω από το «ακυβέρνητο καράβι»

Το σκηνικό πίσω από το διαχρονικό αφήγημα του φόβου. Το μήνυμα Μητσοτάκη στη σκιά των σκανδάλων και της κριτικής από την αντιπολίτευση.

Ελένη Στεργίου
ΑνάλυσηΕλένη Στεργίου
Απέναντι στο πιεστικό κλίμα που διαμορφώνει η σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης γύρω από σκιώδεις υποθέσεις με εμπλοκή της κυβέρνησης (ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές κ.ά.), και ενόψει των σεναρίων για αναμόρφωση του τοπίου αντιπολιτευτικών δυνάμεων, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη επιλέγεται η φυγή της ΝΔ προς τα μπρος. 

Το Μαξίμου μοιάζει να στήνει εκ νέου σκηνικό πόλωσης, επενδύοντας στην απειλή του «ακυβέρνητου καραβιού», ελπίζοντας πως αυτή η επιχειρηματολογία θα λειτουργήσει ως σωσίβιο για την κυβέρνηση της ΝΔ, πριν ένας νέος τυφώνας σκανδάλων και αντιπολιτευτικής κριτικής για την αντιθεσμική συμπεριφορά της ΝΔ καταρρίψει το αφήγημα της γαλάζιας υπεροχής.

«Ένα θα είναι και στις εκλογές του 2027 το κεντρικό ερώτημα για τους Έλληνες: θα παραμείνει η Ελλάδα ασφαλής, ισχυρή και σταθερή σε μια τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει τις κατακτήσεις της, για να γίνει ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα διεθνή νερά;» Αυτό το μήνυμα συσπείρωσης έστειλε ο πρωθυπουργός στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της ΝΔ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Γραμματείας Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας

Η αλληγορία για το «κυβερνητικό καράβι» έχει διπλή στόχευση: Αφενός να θέσει σε προεκλογική εγρήγορση το εκλογικό σώμα, επικαλούμενη την ακυβερνησία. Αφετέρου, στέλνει ένα αυστηρό μήνυμα συσπείρωσης στο εσωτερικό της ΝΔ. Το αφήγημα της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες αποτελεί μια διαχρονική γραμμή άμυνας του Μαξίμου απέναντι στα ανοιχτά μέτωπα που έχει ανοίξει η ΝΔ με την κοινωνία, καθώς και στο επίπεδο των σκανδάλων.

Το αφήγημα Μητσοτάκη για την βλαπτική αντιπολίτευση και η τοποθέτηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος

Το στοχευμένο προεκλογικό κλίμα που επιχειρεί να καλλιεργήσει το Μέγαρο Μαξίμου, μετά το μήνυμα του Κυρικάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκάθαρο timing. Και η χρονική συγκυρία που επιλέγει ο πρωθυπουργός  για να επαναφέρει το γνωστό δίλημμα, είναι εκείνη η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Δίνει χώρο σε ερμηνείες ότι δεν είναι διόλου τυχαία η χθεσινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Είναι η επαναφορά του εθνικού πανικού «ΝΔ και σταθερότητα ή ακυβέρνητο καράβι» επιτηδευμένη; Διότι εκδηλώθηκε ακριβώς μετά τις παρεμβάσεις του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα ο οποιος επιτέθηκε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στον Αλέξη Τσίπρα;

Έδωσαν όντως οι αναφορές του κ. Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας την «πάσα» στον πρωθυπουργό, στρώνοντας το έδαφος για να ανασυρθεί από το συρτάρι το κυβερνητικό αφήγημα για το 2015;

Εμμέσως πλην σαφώς η αντιπολίτευση παρουσιάζεται ως δύναμη βλαβερή και επικίνδυνη για την πορεία της χώρας.

Να θυμίσουμε πως ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, επέλεξε να παραχωρήσει συνέντευξη στην «Ομάδα Αλήθειας», την οποία οι πολιτικοί αντίπαλοι της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν «προπαγανδιστικό μηχανισμό» του Μεγάρου Μαξίμου, ξεσηκώνοντας θύελλες κριτικής σε σχέση με τον θεσμικό ρόλο του. «Όταν αρνήθηκα την διοίκηση που ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ στην Τράπεζα Αττικής, έστειλαν το ΣΔΟΕ στη γυναίκα μου», είπε χαρακτηριστικά ο κεντρικός τραπεζίτης, μιλώντας στην «Ομάδα Αλήθειας», και περιέγραψε το παρασκήνιο της ρήξης με την τότε κυβέρνηση.

Επομένως, ίσως και να μην είναι τυχαία η στιγμή, που επιλέγει ο πρωθυπουργός να πολώσει το κλίμα. Το Μαξίμου φαίνεται να διαβάζει τον πολιτικό χάρτη και να επιχειρεί να κεφαλαιοποιήσει το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει το πρώτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, την ώρα που η αντιπολίτευση αναδιαμορφώνεται.

Οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό

Στο κυβερνητικό επιτελείο μελετούν τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και μετρούν το σενάριο πως αυτός ο κατακερματισμός των κομμάτων στην αντιπολίτευση μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης. Το σκηνικό αναμένεται να περιπλακεί το επόμενο διάστημα με τις ζυμώσεις για τη δημιουργία νέων πολιτικών φορέων, τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα όσο και από τη Μαρία Καρυστιανού.

Σε αυτό το σχέδιο, το Μαξίμου φαίνεται να έχει επιστρατεύσει και πρωτοκλασάτα στελέχη για να σιγοντάρουν το αφήγημά του. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έσπευσε σε τηλεοπτική συνέντευξη (με προεκλογικό άρωμα) να πείσει ότι «η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, αλλά ανάμεσα στον ορθολογισμό και τον ανορθολογισμό». «Το θέμα δεν είναι να πάρει η ΝΔ τρίτη τετραετία, αλλά να σκεφτούμε πώς δεν θα γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Και από αυτό αποδεικνύεται ο ανορθολογισμός τους. Πώς θέλουν να εμφανίζονται ως εναλλακτική λύση, όταν το μόνο στο οποίο ασκούνται είναι ο πετροπόλεμος;», υποστήριξε.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει για την κυβέρνηση: αν θα είναι αρκετή η επίκληση του φόβου για ένα «ακυβέρνητο καράβι», ώστε να καλύψει τη φθορά και την κοινωνική δυσπιστία των πολιτών.

Business
ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

ΕΧΑΕ: Κέρδη 31,6 εκατ. ευρώ το 2025 – Πρόταση για μέρισμα 0,11 ευρώ

