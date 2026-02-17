newspaper
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό
Πολιτική Γραμματεία 17 Φεβρουαρίου 2026, 13:27

Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Με φόντο την παρατεταμένη ακρίβεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού πριν το Πάσχα, προσθέτοντας ότι οι όποιες αυξήσεις θα είναι «στο όριο του εφικτού». Επανέφερε δε το αφήγημα «ΝΔ ή χάος»

Σύνταξη
Το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας, αναμάσησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη (με προεκλογικό άρωμα), επιχειρώντας να πείσει,  ότι «η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, αλλά ανάμεσα στον ορθολογισμό και τον ανορθολογισμό».

Μιλώντας στον Σκάι, για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ενόψει βουλευτικών εκλογών, ο κ. Χατζηδάκης, επένδυσε στη στρατηγική του φόβου, καταλογίζοντας σε όποιον αμφισβητεί την κυβερνητική πολιτική, ότι απειλή τη σταθερότητα  της χώρας: «Ό,τι και αν καταλογίζει κανείς στη ΝΔ, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να εργάζεται συστηματικά, με αποτέλεσμα και ακολουθώντας ευρωπαϊκές πρακτικές. Από την άλλη πλευρά έχουμε δημαγωγία, υπερβολές, τοξικότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αντιλήψεις που αντανακλούν «ψεκασμένες» θεωρίες. Στο μέτωπο του ορθολογισμού θα προσέθετα εν μέρει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως έχει την τάση να εγκαταλείπει τον εαυτό του και να ρέπει προς την υπερβολή», ανέφερε.

«Το θέμα δεν είναι να πάρει η ΝΔ τρίτη τετραετία, αλλά να σκεφτούμε πώς δεν θα γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Και από αυτό αποδεικνύεται ο ανορθολογισμός τους. Πώς θέλουν να εμφανίζονται ως εναλλακτική λύση, όταν το μόνο στο οποίο ασκούνται είναι ο πετροπόλεμος;», υποστήριξε.

Χατζηδάκης: Τι είπε για τον κατώτατο μισθό

Ο κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, πριν το Πάσχα, ξεκαθαρίζοντας ότι η όποια αύξηση θα είναι «στο όριο του εφικτού» και προσπερνώντας ότι η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημα.

«Πριν το Πάσχα, στις αρχές Απριλίου θα ανακοινωθεί η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Η αύξηση αυτή έρχεται σε συνέχεια εκείνων που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 880 ευρώ το μήνα και βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, που έχουν κατώτατο μισθό» ανέφερε.

Παράλληλα, εξωραΐζοντας την πραγματικότητα, υποστήριξε ότι τις προηγούμενες ημέρες φάνηκαν στις τσέπες των μισθωτών και των συνταξιούχων οι αυξήσεις των αποδοχών, που οφείλονται στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. «Εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και επιτέθηκε ξανά στην αντιπολίτευση:  «Η κυβέρνηση της ΝΔ σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού».

Σε ερώτηση αναφορικά με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και το ενδεχόμενο μείωσης της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι είναι εσφαλμένη η εκτίμηση πως η Ελλάδα στην επόμενη περίοδο (2028-2034) δεν θα έχει ουσιαστική στήριξη από την ΕΕ. «Η στήριξη θα είναι σχεδόν της ίδιας έντασης με την παρούσα φάση. Στην τρέχουσα περίοδο τα διαθέσιμα κονδύλια από ΕΣΠΑ, αγροτικές επιδοτήσεις, δάνεια και Ταμείο Ανάκαμψης κυμαίνονται στα 75-77 δισ. ευρώ. Με βάση την πρόταση της ΕΕ για την επόμενη περίοδο είναι περίπου 50 δισ., στα οποία προστίθενται τα δάνεια και τα κονδύλια του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, που είναι συνολικά για τις χώρες της ΕΕ 400 δισ. ευρώ. Επομένως και ένα μικρό τμήμα να πάρει η Ελλάδα από αυτό, θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά. Η στήριξη θα υπάρχει, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με φιλοαναπτυξιακές πολιτικές, που πηγαίνουν τη χώρα μπροστά», είπε.

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη
Σωφρονιστικά... επιτεύγματα 17.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Δύο δολοφονίες στις φυλακές μέσα σε ένα μήνα – Αυτός είναι ο «νόμος και τάξη» του κ. Μητσοτάκη

Στα πρόσφατα γεγονότα στις φυλακές Δομοκού και Κορυδαλλού αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ και κατηγορεί την κυβέρνηση για την «απαράδεκτη αντεγκληματι9κή πολιτική της»

Σύνταξη
Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία
Διπλωματία 17.02.26

Δένδιας: Στόχος η περαιτέρω προώθηση της αμυντικής συνεργασίας με τη Σερβία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρέστη σε εκδήλωση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της Δημοκρατίας της Σερβίας - Στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τους ιστορικούς δεσμούς φιλίας των δύο χωρών

Σύνταξη
Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά
in Confidential 17.02.26

Ο Τσίπρας άνοιξε πανιά, ο Μητσοτάκης είναι στα καρφιά και ο Παρασκευαΐδης ξέφυγε και -επιτέλους έφυγε- μιλώντας για καθεστώτα δικτατορικά

Θάλασσα ήταν το φόντο χθες και ας ήταν ο Τσίπρας στον κάμπο. Ο Μητσοτάκης απειλούσε αν «η Ελλάδα θα μείνει ασφαλής ή ακυβέρνητο καράβι» και έλεγε να μείνουμε εδώ που είμαστε, ο Τσίπρας καλούσε να φτιάξουμε γερό σκαρί και να διεκδικήσουμε τη ζωή που δικαιούμαστε.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι – Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα
Ανακατατάξεις 16.02.26

Τρίτο «κόμμα» οι ανεξάρτητοι στη Βουλή - Οι βουλευτές που άλλαξαν έδρανα

Οι βουλευτές που εγκατέλειψαν τα κόμματα με τα οποία εξελέγησαν ή έχουν διαγραφεί, φθάνουν στους 27 μετά την «καρατόμηση» του Παναγιώτη Παρασκευαΐδη απο την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Με «καρφιά» κατά Καραμανλή – Σαμαρά και εσωκομματικής κριτικής, θέτει τη ΝΔ σε προεκλογική εγρήγορση

Επισήμως σε προεκλογική κατάσταση βάζει τη ΝΔ ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιχειρώντας να απαντήσει στην εσωκομματική κριτική για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και στη μομφή για παρέκκλιση από τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης. «Καρφιά» κατά όσων από τη «γαλάζια» παράταξη ασκούν κριτική για ελληνοτουρκικά με πρώτους τους Καραμανλή - Σαμαρά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Αλέξης Τσίπρας: Σχέδιο για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία
«Τομές» 16.02.26

Σχέδιο Τσίπρα για την αγροτική πολιτική με υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στη Θεσσαλία

Με οκτώ προτάσεις για μια νέα αγροτική πολιτική, που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, προσήλθε στη Λάρισα ο Αλέξης Τσίπρας. Στο πλαίσιο της αποκέντρωσης είπε πως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να μεταφερθεί στη Θεσσαλία. Σχέδιο για θεσμοθέτηση εθνικής τράπεζας Γης και ελάχιστο αγροτικό εισόδημα.

Σύνταξη
Με προτάσεις-τομές για τους αγρότες στη Λάρισα ο Τσίπρας – «Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας»
Ρότα για την Ιθάκη 16.02.26 Upd: 21:38

Με προτάσεις-τομές για τους αγρότες στη Λάρισα ο Τσίπρας – «Μας πουλάνε την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας»

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του, στη Λάρισα, αναφέρθηκε σε οκτώ τομές που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πιο προωθημένα αιτήματα του αγροτικού κόσμου μίλησε για την ασφάλεια και την «ψευδεπίγραφη σταθερότητα» που «πουλάει» η κυβέρνηση και έφερε τη νέα γενιά στο προσκήνιο.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Σύνταξη
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ
Τα αιτήματα του ΕΔΔΑ 17.02.26

Αποκάλυψη in: Η μπάλα στην εξέδρα από την ΑΔΑΕ για τους λόγους παρακολούθησης Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ

Η παραδοξότητα της απάντησης της ΑΔΑΕ στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη για τη μη συμμόρφωση της ΕΥΠ με την απόφαση του ΣτΕ σε σχέση με την παρακολούθησή του

Τζίνα Μοσχολιού, Πάνος Τσίκαλας
Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)
Άλλα Αθλήματα 17.02.26

Νορβηγός σκιέρ έκανε λάθος που του κόστισε το χρυσό, τα… βρόντηξε κι έφυγε για το δάσος (vid)

Απίθανη αντίδραση είχε ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε ΜακΓκράθ όταν κατά τη διάρκεια του τελικού του σλάλομ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, υπέπεσε σε παράβαση που του κόστισε το χρυσό μετάλλιο...

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
