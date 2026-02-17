Χατζηδάκης: Εκβιαστικά διλήμματα, επίθεση στην αντιπολίτευση και νέες εξαγγελίες τον κατώτατο μισθό

Το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας, αναμάσησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη (με προεκλογικό άρωμα), επιχειρώντας να πείσει, ότι «η επιλογή δεν είναι ανάμεσα στη δεξιά και την αριστερά, αλλά ανάμεσα στον ορθολογισμό και τον ανορθολογισμό».

Μιλώντας στον Σκάι, για το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται ενόψει βουλευτικών εκλογών, ο κ. Χατζηδάκης, επένδυσε στη στρατηγική του φόβου, καταλογίζοντας σε όποιον αμφισβητεί την κυβερνητική πολιτική, ότι απειλή τη σταθερότητα της χώρας: «Ό,τι και αν καταλογίζει κανείς στη ΝΔ, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί να εργάζεται συστηματικά, με αποτέλεσμα και ακολουθώντας ευρωπαϊκές πρακτικές. Από την άλλη πλευρά έχουμε δημαγωγία, υπερβολές, τοξικότητα, θεωρίες συνωμοσίας, αντιλήψεις που αντανακλούν «ψεκασμένες» θεωρίες. Στο μέτωπο του ορθολογισμού θα προσέθετα εν μέρει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως έχει την τάση να εγκαταλείπει τον εαυτό του και να ρέπει προς την υπερβολή», ανέφερε.

«Το θέμα δεν είναι να πάρει η ΝΔ τρίτη τετραετία, αλλά να σκεφτούμε πώς δεν θα γυρίσουμε 3 τετραετίες πίσω. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη ΝΔ, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Και από αυτό αποδεικνύεται ο ανορθολογισμός τους. Πώς θέλουν να εμφανίζονται ως εναλλακτική λύση, όταν το μόνο στο οποίο ασκούνται είναι ο πετροπόλεμος;», υποστήριξε.

Χατζηδάκης: Τι είπε για τον κατώτατο μισθό

Ο κ. Χατζηδάκης, προανήγγειλλε νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, πριν το Πάσχα, ξεκαθαρίζοντας ότι η όποια αύξηση θα είναι «στο όριο του εφικτού» και προσπερνώντας ότι η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημα.

«Πριν το Πάσχα, στις αρχές Απριλίου θα ανακοινωθεί η επόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού. Η αύξηση αυτή έρχεται σε συνέχεια εκείνων που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια, με τις οποίες ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 880 ευρώ το μήνα και βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ, που έχουν κατώτατο μισθό» ανέφερε.

Παράλληλα, εξωραΐζοντας την πραγματικότητα, υποστήριξε ότι τις προηγούμενες ημέρες φάνηκαν στις τσέπες των μισθωτών και των συνταξιούχων οι αυξήσεις των αποδοχών, που οφείλονται στη μείωση της φορολογίας εισοδήματος, δηλαδή της μηνιαίας παρακράτησης φόρου. «Εξαντλούμε τα περιθώρια του προϋπολογισμού», ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης και επιτέθηκε ξανά στην αντιπολίτευση: «Η κυβέρνηση της ΝΔ σε αντίθεση με την αντιπολίτευση, δεν διαθέτει μαγικές συνταγές για την αύξηση των εισοδημάτων, διότι τέτοιες συνταγές δεν υπάρχουν. Αλλά προχωρά με πολιτικές φιλοαναπτυξιακές, με στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, μειώσεις φόρων, βελτίωση του περιβάλλοντος και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στο όριο του εφικτού».

Σε ερώτηση αναφορικά με τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και το ενδεχόμενο μείωσης της χρηματοδοτικής στήριξης από την ΕΕ, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι είναι εσφαλμένη η εκτίμηση πως η Ελλάδα στην επόμενη περίοδο (2028-2034) δεν θα έχει ουσιαστική στήριξη από την ΕΕ. «Η στήριξη θα είναι σχεδόν της ίδιας έντασης με την παρούσα φάση. Στην τρέχουσα περίοδο τα διαθέσιμα κονδύλια από ΕΣΠΑ, αγροτικές επιδοτήσεις, δάνεια και Ταμείο Ανάκαμψης κυμαίνονται στα 75-77 δισ. ευρώ. Με βάση την πρόταση της ΕΕ για την επόμενη περίοδο είναι περίπου 50 δισ., στα οποία προστίθενται τα δάνεια και τα κονδύλια του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, που είναι συνολικά για τις χώρες της ΕΕ 400 δισ. ευρώ. Επομένως και ένα μικρό τμήμα να πάρει η Ελλάδα από αυτό, θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά. Η στήριξη θα υπάρχει, εκείνο που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να συνδυάζουμε τη δημοσιονομική σοβαρότητα με φιλοαναπτυξιακές πολιτικές, που πηγαίνουν τη χώρα μπροστά», είπε.