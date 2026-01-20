newspaper
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
20.01.2026 | 22:11
Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 σε Αρκαδία, Μεσσηνία, Κορινθία και Λακωνία
Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ
Πολιτική Γραμματεία 20 Ιανουαρίου 2026 | 15:00

Χατζηδάκης: Προεκλογικές υποσχέσεις με φόντο τη ΔΕΘ

Ποιες είναι οι βασικές παρεμβάσεις που θα κάνει φέτος η κυβέρνηση

Γιάννης Αγουρίδης
ΡεπορτάζΓιάννης Αγουρίδης
A
A
Spotlight

Σε προεκλογικές υποσχέσεις με φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων επιδόθηκε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, όπου παρουσιάστηκε ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το 2025 και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026, παρουσία και του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου.

Σε μια κίνηση με έντονη προεκλογική στόχευση, ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι ανακοινώσεις της φετινής ΔΕΘ θα περιλαμβάνουν τέτοια μέτρα, τα οποία θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ και θα ισχύσουν από το 2027. Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε λήψη μέτρων κατά την άνοιξη -όπως έπραξε πέρυσι- που θα αφορούν τη φετινή χρονιά ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε: «Προχωρούμε με στόχο τη ΔΕΘ, δεν ξέρω κάτι για την άνοιξη».

Προς επίρρωση των παραπάνω, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία είχαν δώσει τις λιγότερες προεκλογικές υποσχέσεις σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κόμματα τόσο το 2019 όσο και το 2023. Όπως ανέφερε, από την πρώτη εκλογική νίκη της Ν.Δ. η κυβέρνηση επιδίωξε να τιμήσει τις δεσμεύσεις της, κάτι που, όπως υπογράμμισε, υπηρετεί τόσο η δημοσιοποίηση του απολογισμού για το έτος που πέρασε όσο και η παρουσίαση των προτεραιοτήτων για τη χρονιά που έρχεται.

Παράλληλα, έδωσε στοιχεία για την πρόοδο υλοποίησης των οροσήμων του ΕΣΔ 2025-2026, αναφέροντας ότι το 66% των οροσήμων για το 2025, δηλαδή 3.701 από τα 5.637, ολοκληρώθηκαν εντός του έτους αναφοράς. Ο ίδιος επέμεινε στη λογική της μετρήσιμης προόδου, λέγοντας: «Εμείς θέλουμε όσα λέμε να τα κάνουμε και ό,τι εννοούμε να το λέμε».

Εργασιακά και Υγεία

Αναφορικά με τον προγραμματισμό του 2026, παρουσιάστηκαν παρεμβάσεις που εκτείνονται από την οικονομία και την αγορά εργασίας έως την υγεία, τη δικαιοσύνη, την άμυνα, τις υποδομές και την κοινωνική πολιτική, μέσα από ένα πακέτο 30 μεταρρυθμίσεων και έργων. Πέραν της μείωσης των φόρων που προαναφέρθηκε, προβλέπεται επίσης η εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ. Ακόμη, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η υποβολή, έγκριση από την Ε.Ε. και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ. ευρώ.

Στα εργασιακά, δρομολογείται η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας με στόχο τη γενικευμένη εφαρμογή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους, καθώς και η εφαρμογή της στο Δημόσιο. Στην Υγεία, έχει τεθεί ως στόχος η ολοκλήρωση της αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων.

Στον τομέα της Παιδείας, ανακοινώθηκε η επέκταση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες. Στην κοινωνική πολιτική, δρομολογείται η έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε τέσσερα ανενεργά στρατόπεδα μέσω της Κοινωνικής Κατοικίας και στα πρώτα δέκα δημόσια ακίνητα μέσω της Κοινωνικής Αντιπαροχής.

Στην Άμυνα, προγραμματίζεται η παραλαβή τριών νέων φρεγατών FDI («Κίμων», «Νέαρχος», «Φορμίων»). Στη δικαιοσύνη, προβλέπεται η εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης.

Υποδομές και αγρότες
Σε επίπεδο υποδομών, στον κυβερνητικό σχεδιασμό εντάσσονται η ολοκλήρωση εμβληματικών έργων, όπως η παράδοση ολόκληρου του Ε65, η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά και ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκη, καθώς και η αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας. Παράλληλα, προβλέπεται η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, όπως και η θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για ΑΠΕ, βιομηχανία και τουρισμό.

Στον αγροτικό τομέα, παρουσιάστηκε η εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και ο στρατηγικός σχεδιασμός της νέας ΚΑΠ. Στην κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών, προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας της Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή και η δημιουργία νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταναλωτή, με δυνατότητα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.

Οι 30 μεταρρυθμίσεις για το 2026

1. Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

2. Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ

3. Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Παραμένει ο στόχος της κυβέρνησης για 950 ευρώ το 2027.

4. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα έως το τέλος του έτους. Ήδη η πρωτοβουλία έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, αποκαλύπτοντας «μαύρη» και κυρίως υποδηλωμένη εργασία προς όφελος των εργαζομένων.

5. Εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στο Δημόσιο. Εφαρμόζεται στις ΔΕΚΟ και στόχος είναι φέτος να εφαρμοστεί και στο Δημόσιο

6. Ολοκλήρωση αναβάθμισης 156 κέντρων υγείας και 80 νοσοκομείων. Το έργο έχει προχωρήσει, είναι ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και αναμένεται να εξελιχθεί ομάδα και να φέρει μια αρκετά διαφορετική εικόνα στο ΕΣΥ

7. Παραλαβή των νέων φρεγατών (Κίμων, Νέαρχος, Φορμίων). Ήδη παραλήφθηκε ο «Κίμων» και θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες ο «Νέαρχος» και ο «Φορμίων»

8. Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας στο 60% των διαφορών

9. Ολοκλήρωση εμβληματικών έργων: Παράδοση όλοκληρου του Ε65, επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαρία και σιδηρόδρομος Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

10. Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών και συστημάτων ασφαλείας πολιτικής αεροπορίας.

11. Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου

12. Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρθισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία

13. Εφαρμογή του νέου οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις και σχεδιασμός νέας ΚΑΠ

14. Έναρξη λειτουργίας νέας Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή και νέα πλατφόρμα σύγκρισης εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών.

15. Επέκταση προγράμμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» σε τουλάχιστον 214 σχολικές μονάδες.

16. Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα και στα πρώτα δημόσια ακίνητα

17. Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

18 Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου με έργα 3 δισ. ευρώ.

19. Προετοιμασία Ελληνική Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ

20. Ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα

21. Ηλεκτρονική παρακολούθηση εφαρμογής του προϋπολογισμού (govERP)

22. Επιχειρησιακή Έναρξη Φάρου AI Factory

23. Προσβάσιμες παραλίες σε 238 παραλίες

24. Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

25. Μέτρα εφαρμογής νέου Συμφώνου Μετανάστευσης με έμφαση στις επιστροφές

26. Αναβάθμιση και επέκταση του συστήματος VTMIS

27. Μετασχηματισμός Enterprise Greece

28. Επέκταση διαλειτουργικότητας φακέλου Υγείας

29. Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων με 815 κατοικίες

30. Παραδόσεις έργων ΑΙΓΙΣ 2025-2027.

Πηγή: ΟΤ

