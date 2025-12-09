newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09 Δεκεμβρίου 2025 | 12:15

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύνταξη
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Spotlight

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, ακολουθώντας το παράδειγμα διεθνών κολοσσών, όπως οι Microsoft, Google, Amazon, Pfizer, Cisco, αλλά και οι Chevron και Exxon στον ενεργειακό τομέα, απηύθυνε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο του Capital Link.

Παρουσιάζοντας μια ωραιοποιημένη εικόνα της χώρας στα 6 και πλέον χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ, ο κ. Χατζηδάκης ανέπτυξε τους 4 τομείς που προσφέρονται για επενδύσεις μεταξύ των οποίων εξοπλισμοί, στρατηγικές υποδομές και εκπαίδευση κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.

«Για πολλές δεκαετίες οι αμερικανικές επιχειρήσεις δεν επένδυαν στην Ελλάδα, γιατί δεν την θεωρούσαν μια χώρα φιλική προς τις επενδύσεις. Μετά το 2019 μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις ήλθαν και επένδυσαν στην Ελλάδα, διότι η κυβέρνηση ενέπνευσε εμπιστοσύνη, συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη φίλο-επενδυτική προσέγγιση και την προώθηση σειράς μεταρρυθμίσεων. Έκανε δηλαδή κάτι που συμβαίνει σπάνια στην ελληνική πολιτική σκηνή, παρότι είναι αυτονόητο. Και έτσι πέτυχε την επανεκκίνηση της οικονομίας», υποστήριξε ο κ. Χατζηδάκης.

Χατζηδάκης: Διακηρύξεις περί ισχυρής ανάκαμψης και θριαμβολογίες για τις ενεργειακές συμφωνίες

Και πρόσθεσε, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση: «Η ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι από τις ισχυρότερες στην ΕΕ. Η χώρα επανήλθε μετά από μια δεκαετή κρίση. Η Ελλάδα έχει την ταχύτερη μείωση του δημόσιου χρέους στην ιστορία της ευρωζώνης, δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από την Ιταλία και τη Γαλλία και αναπτύσσεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τα τελευταία 6 χρόνια, έχουν μειωθεί 83 φόροι (συμπεριλαμβανομένου του φόρου εταιρειών και του φόρου μερισμάτων), ενώ μεταξύ 2019-2025 σημειώθηκε αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα κατά 96% (έναντι 5% στην ευρωζώνη). Η πρόοδος αναγνωρίζεται και εκτός συνόρων: από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους οίκους αξιολόγησης, διεθνή μέσα ενημέρωσης όπως το Bloomberg και ο Economist».

Αναφέρθηκε στις συμφωνίες με αμερικανικές επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας, που περιλαμβάνουν έρευνες υδρογονανθράκων από τη Chevron και την Exxon και τον εφοδιασμό της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο από τις ΗΠΑ μέσω Ελλάδας. «Οι συμφωνίες αυτές είναι και μια απόδειξη της πολύ στενής συνεργασίας της κυβέρνησης Τραμπ με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι δύο χώρες συνδιαμορφώνουν ως ένα βαθμό το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης», είπε.

Χατζηδάκης: Πρόσκληση για επενδύσεις σε 4 τομείς

«Στόχος μας», είπε ο κ. Χατζηδάκης, «είναι να προσελκύσουμε ακόμη περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα είναι ένας πολύ ισχυρός επενδυτικός προορισμός». Πέρα από τη ναυτιλία και τον τουρισμό, που ήταν και θα συνεχίσουν να είναι κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, και την ενέργεια (ΑΠΕ και διεθνείς διασυνδέσεις που προγραμματίζονται) ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε 4 τομείς, στους οποίους μπορούν να επενδύσουν αμερικανικές επιχειρήσεις:

  1. Στρατηγικές υποδομές και συνδεσιμότητα. «Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής και Μέσης Ανατολής. Παρέχει πρόσβαση σε σημαντικούς εμπορικούς διαδρόμους και διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Ως αποτέλεσμα, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις στις μεταφορές και την εφοδιαστική», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.
  2. Άμυνα και υψηλή τεχνολογία. «Η Ελλάδα διαθέτει εταιρείες που, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει όλο και πιο δραστήριες σε αυτόν τον τομέα με πρωτοποριακές τεχνολογίες. Παράλληλα, η ΕΕ έχει αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά τον προϋπολογισμό για την άμυνα. Αυτό δημιουργεί νέες ευκαιρίες για συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες, μεγάλα προγράμματα προμηθειών και έργα υψηλής τεχνολογίας. Είναι ένας τομέας που πάντα διέθετε το ταλέντο — και τώρα έχει την προοπτική να ξεχωρίσει».
  3. Καινοτομία, έρευνα και ανταγωνιστικό περιβάλλον Έρευνας και Ανάπτυξης. «Τα κίνητρα για Ε&Α, που προσφέρουμε είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη, με ποσοστά απόσβεσης που φτάνουν το 315%. Οι επενδυτές ανταποκρίνονται: τεχνολογικές εταιρείες, νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι η σύγχρονη Ελλάδα θα γίνει σύντομα πολύ γνωστή για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τους επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης. Άλλωστε το 10% των κορυφαίων Ευρωπαίων επιστημόνων που ασχολούνται με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ελληνικής καταγωγής».
  4. Τριτοβάθμια εκπαίδευση, που ανοίγεται στον κόσμο. «Πρόσφατα, υιοθετήθηκε μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία επιτρέπει σε μη κρατικά πανεπιστήμια να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, ξένα πανεπιστήμια έχουν δεσμευτεί να ιδρύσουν παράρτημα στην Ελλάδα — 4 μέχρι στιγμής και αναμένονται περισσότερα. Είναι μια αθόρυβη, αλλά σημαντική αλλαγή: φέρνει νέες ιδέες, νέους ανθρώπους και ισχυρότερες ερευνητικές δυνατότητες στο σύστημά μας. Και δείχνει ότι η Ελλάδα γίνεται ένας τόπος, όπου τα ταλέντα μπορούν να σπουδάσουν και να εργαστούν».

Δημοσιονομική πειθαρχία και μεταρρυθμίσεις

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η κυβερνητική πολιτική στηρίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και τις μεταρρυθμίσεις. «Η δημοσιονομική πειθαρχία θα παραμείνει το θεμέλιο της οικονομικής μας πολιτικής» ξεκαθάρισε  προσθέτοντας ότι «οι μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου σημαντικές. Επειδή είναι ο δρόμος που θα μας οδηγήσει να γίνουμε ισχυρότεροι και πιο ανταγωνιστικοί από ό,τι σήμερα. Επειδή οι μεταρρυθμίσεις κοινής λογικής διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και κάνουν τη χώρα μας πόλο έλξης για ταλέντα και καινοτομία. Και επειδή η φιλοδοξία μας ξεπερνά τα σημερινά μας επιτεύγματα και ο στόχος μας για την Ελλάδα είναι να βρίσκεται μεταξύ των πρωταγωνιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Στους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής περιλαμβάνεται η «συνέχιση της μείωσης των φόρων, η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας για τις επιχειρήσεις αλλά και:

–  Η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, που υλοποιείται ήδη με στόχο το 2027 να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όσο.

– Η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς, με πρόσφατο παράδειγμα την εξαγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου από την Euronext, που θα δράσει ως καταλύτης στην κατεύθυνση αυτή.

– Η προώθηση μεγάλων επενδύσεων σε υποδομές, ενεργειακά και ψηφιακά δίκτυα.

– Μια πιο εξωστρεφής οικονομία με «οδηγό» τις εξαγωγές, την τεχνολογία και τη δημιουργικότητα των Ελλήνων».

Και ο κ. Χατζηδάκης κατέληξε: «Η Ελλάδα προσφέρει πλέον κάτι που οι επενδυτές εκτιμούν ιδιαίτερα: πολιτική σταθερότητα, αποφασιστικότητα να προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μια κυβέρνηση που παραμένει σταθερά υπέρ των επενδύσεων. Αυτά τα ζητήματα μπορεί να φαίνονται απλά, αλλά στη σημερινή Ευρώπη είναι κάθε άλλο παρά βέβαια. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η προβλεψιμότητα έχει μετατραπεί σε σπάνιο αγαθό. Αυτό καθιστά τη σταθερότητα της Ελλάδας ένα ξεχωριστό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Ελλάδα έχει αλλάξει πορεία. Και τώρα κοιτάζουμε μπροστά με εμπιστοσύνη. Έχουμε σταθερότητα, δυναμική και φιλική προς τις επιχειρήσεις προσέγγιση. Χτίζουμε ένα μέλλον πιο δυναμικό, πιο καινοτόμο και πιο εξωστρεφές. Ένα μέλλον όπου η Ελλάδα θα είναι ισχυρότερη στην Ευρώπη και θα έχει πιο λαμπρό μέλλον στον κόσμο. Και το κάνουμε αυτό ως αξιόπιστο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως ο πιο αξιόπιστος σύμμαχος των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη ο κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε με τους:

– Joshua Volz, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ

– Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο

– John Catsimatidis, CEO του Red Apple Group

– Jay Collins, Vice Chairman of Banking and Public Sector της Citi

– Luca Maiorana, Head of EMEA FIG της Barclays

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης πραγματοποίησε επίσης σειρά συναντήσεων με στελέχη επενδυτικών οίκων και παραχώρησε συνέντευξη στο δίκτυο Bloomberg.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο [πίνακες]

Vita.gr
Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Έντερο: Στο «φως» 168 ουσίες που μπορεί να το διαταράσσουν

Business
Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

inWellness
inTown
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ
Στεγαστική κρίση 09.12.25

Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ

Αντί να εξεταστεί το αίτημα των ενοικιαστών για πλαφόν στα ενοίκια, διακινούνται σενάρια για επιβολή κατώτατου ορίου μισθώματος. Ανησυχίες για νέες αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία
Creditreform 08.12.25

Ρεκόρ πτωχεύσεων δεκαετίας για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στη Γερμανία

Οργανισμός πιστοληπτικής αξιολόγησης υπολογίζει πως οι πτωχεύσεις στη Γερμανία το 2025 με αναμενόμενο χρέος 57 δισ. θα πλησιάσουν το «μαύρο ρεκόρ» του 2014 όταν και έκλεισαν 24.100 επιχειρήσεις.

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09.12.25

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σημειώνοντας ότι περιγράφεται «ένα γαλάζιο δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων» 

Σύνταξη
Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ
Στα γρήγορα 09.12.25

Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση
Ελλάδα 09.12.25

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Ένα σχέδιο δολοφονίας εκτιμούν ότι απέτρεψαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ανακαλύπτοντας βαρύ οπλισμό σ’ ένα αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

