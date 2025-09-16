Χατζηδάκης: Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξωραϊσμός της πραγματικότητας για το πακέτο ΔΕΘ

Επιμένει το Μαξίμου στη διάχυση και τον συμψηφισμό ευθυνών σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε σαφές και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, που επανέφερε το αφήγημα του «βαθέως κράτους» καλώντας «τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν να παραδεχτούν τις ευθύνες τους».

Ειδικότερα μιλώντας στο MEGA, ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι η κυβέρνηση απέτυχε: «Ο πρωθυπουργός ο ίδιος έχει μιλήσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένα κομμάτι του βαθέως κράτους που δεν τα έχουμε καταφέρει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι μετά από όσα ήρθαν στο φως η κυβέρνηση κινήθηκε με αποφασιστικότητα».

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος κινήθηκε αμέσως και προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων της πολιτεύτριας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου.

«Εάν θέλει η αντιπολίτευση να κάνει πραγματικά τη δουλειά της, ας ξεκινήσουν τα δύο κόμματα που κυβέρνησαν να παραδεχτούν τις ευθύνες τους και μετά να κάνουν κριτική. Γίνεται εξεταστική επιτροπή στη Βουλή για να διερευνηθούν τα πάντα», είπε και πρόσθεσε: «Δεν χρημάτισε ο κος Μυλωνάκης το αρμόδιο υπουργείο, ούτε η έρευνα αφορά τον κ. Μυλωνάκη. Η ΝΔ δεν θέλει να κρύψει κάτι. Θα γίνουν δημόσια συνεδριάσεις της εξεταστικής επιτροπής και εκεί ο καθένας μπορεί να προσκομίσει τα δικά του στοιχεία».

Χατζηδάκης: Θριαμβολογίες για τα μέτρα – ανάχωμα στην δυσαρέσκεια

Παράλληλα στο πλαίσιο της προσπάθειας, να αντιστρέψει το αρνητικό για την κυβέρνηση κλίμα, ο κ. Χατζηδάκης προχώρησε σε εξωραϊσμό της πραγματικότητας σχετικά με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ και γενικότερα τους έμμεσους φόρους, καθώς επέλεξε διαφορετικό τρόπο για να ενισχύσει το εισόδημα.

«(Ο ένας τρόπος) Είναι η μείωση του ΦΠΑ, με την προσδοκία ότι θα πέσουν οι τιμές των τροφίμων, αγαθών και υπηρεσιών, αλλά εξαρτάσαι από τρίτους και τέταρτους προκειμένου να φτάσει στον καταναλωτή. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος, μειώνεις τους άμεσους φόρους και έχεις παραπάνω λεφτά στη τσέπη σου». «Ανάμεσα στο να δώσουμε στον φορολογούμενο παραπάνω εισόδημα με μείωση φόρων ή να του δώσουμε παραπάνω εισόδημα μέσω τρίτων και τέταρτων, προτιμούμε αυτό το ποσό να το πάρει κατευθείαν στην τσέπη του», είπε.

Τέλος, ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι αναγνωρίζει ότι η χώρα δεν έχει γίνει παράδεισος, καθώς υπάρχουν πολλές οικογένειες που δυσκολεύονται οικονομικά, ενώ συμπλήρωσε ότι «δεν είμαι διατεθειμένος να δεχτώ στο όνομα όποιου αντιπολιτευτικού λόγου ότι η Ελλάδα έχει γίνει Αφρική και ότι πάμε με την όπισθεν».