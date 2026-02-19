newspaper
19.02.2026
Σεισμός «ταρακούνησε» τους Γαργαλιάνους
Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
19 Φεβρουαρίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με Μάικλ Κράτσιος: Στο τραπέζι η δημιουργία AI giga factory της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Νέο Δελχί με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Μάικλ Κράτσιος

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Spotlight

Με τον βοηθό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και διευθυντή του γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος, συναντήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Νέο Δελχί, στο περιθώριο του AI Impact Summit.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στον τομέα της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και οι σχέσεις ΕΕ – ΗΠΑ στον τομέα της τεχνολογίας.

Εξετάστηκε επίσης το ζήτημα του ρυθμιστικού πλαισίου ως προς την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην κοινωνία. Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Συζητήθηκε ακόμη η προοπτική δημιουργίας από τη ΔΕΗ ενός AI giga factory στη Δυτική Μακεδονία.

Η συνάντηση με Μόντι

Την Πέμπτη αναμένεται η συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι που θα γίνει στο περιθώριο του AI Impact Summit. Στην ελληνική κυβέρνηση λένε ότι δυόμισι χρόνια μετά την κοινή Δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσκεψη του κ. Μόντι στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2923, για την αναβάθμιση της σχέσης σε στρατηγική εταιρική σχέση, και δύο χρόνια μετά την επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στην Ινδία, τον Φεβρουάριος του 2024, «οι διμερείς σχέσεις έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, ενώ η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ακόμα ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, ενώ μπορεί να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC)» και πως η θέση της Ελλάδας «αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα», ενώ καταλήγουν, λέγοντας πως η συνεργασία με την Ινδία «διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, την ώρα που η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά».

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, στη συνάντηση στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, θα συμμετέχει με την ιδιότητα του παρατηρητή, μέσω του υφυπουργού Εξωτερικών και αρμόδιου για την οικονομική διπλωματία, Χάρη Θεοχάρη.

Economy
Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Κατανάλωση: Μπορεί η μείωση της να απειλήσει τον προϋπολογισμό;

Business
ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

ΔΕΣΦΑ: Νέα τρικλοποδιά στο FSRU «Διωρυγα GAS» – Τι κατεγγέλει η Motor Oil

19.02.26

19.02.26

Αλεξάνδρα Φωτάκη
19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

18.02.26

18.02.26

18.02.26

18.02.26

18.02.26

18.02.26

18.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

19.02.26

