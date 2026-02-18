Κυρ. Μητσοτάκης: Διήμερη επίσκεψη στην Ινδία και συνάντηση με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι

Επίσκεψη στην Ινδία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Τετάρτη και την Πέμπτη προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο του India AI Impact Summit 2026, που διεξάγεται στο Νέο Δελχί τις ημέρες αυτές, καθώς και να συναντηθεί με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Όσον αφορά την πρωθυπουργική συμμετοχή στη Σύνοδο του AI Impact Summit, κυβερνητικές πηγές κάνουν λόγο για «στρατηγική επιλογή υψηλής πολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας», αναφέροντας ότι η Σύνοδος αποτελεί κεντρική διεθνή πρωτοβουλία για τη διαμόρφωση παγκόσμιου πλαισίου πολιτικής στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με έμφαση στον μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκτυπο, ότι η Ινδία επιδιώκει να μετατοπίσει τη διεθνή συζήτηση «από τις γενικές διακηρύξεις σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, απτές συνεργασίες και επεκτάσιμες (ευέλικτες) εφαρμογές» και πως η παρουσία του πρωθυπουργού στη Σύνοδο «τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα αυτής της μετάβασης, ενώ ενισχύει τον ρόλο της στον παγκόσμιο διάλογο για την Τεχνητή Νοημοσύνη ως γέφυρα της Ευρώπης με τον Παγκόσμιο Νότο».

Συμμετοχές

Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 20 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι από επιπλέον 60 χώρες, ενώ τον Κυρ. Μητσοτάκη θα συνοδεύσουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης Γιάννης Μαστρογεωργίου.

Σε αυτό το πλαίσιο κυβερνητικές πηγές λένε ότι η πρωθυπουργική συμμετοχή στη Σύνοδο «ενισχύει τη διεθνή ορατότητα της Ελλάδας σε έναν τομέα που θα καθορίσει τη γεωοικονομική ισχύ των επόμενων δεκαετιών και την εδραιώνει ως χώρα που συνδυάζει την καινοτομία, το ρυθμιστικό πλαίσιο και το κοινωνικό όφελος» και πως «η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του πλαισίου της επόμενης εποχής , όχι ως θεατής, αλλά ως συνδιαμορφωτής, αναβαθμίζοντας τον ρόλο της σε ζητήματα διεθνούς τεχνολογικής διακυβέρνησης».

Συναντήσεις

Ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε παρέμβαση στη Σύνοδο, επίσης την Τετάρτη θα παρακαθήσει σε επίσημο δείπνο που παραθέτει ο πρωθυπουργός της Ινδίας προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στο «AI Impact Summit», ενώ θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους εταιρειών τεχνολογίας και αξιωματούχους (συγκεκριμένα με τους: Michael Kratsios, Βοηθό του Προέδρου των ΗΠΑ και Επικεφαλής του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Demis Hassabis, CEO, Google DeepMind, Brad Smith, αντιπρόεδρο της Microsoft, Mati Staniszewski, CEO, ElevenLabs, Sam Altman, CEO, OpenAI, Arthur Mensch, CEO, Mistral A.I).

Η συνάντηση με Μόντι

Την Πέμπτη αναμένεται η συνάντηση του Κυρ. Μητσοτάκη με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι που θα γίνει στο περιθώριο του AI Impact Summit. Στην ελληνική κυβέρνηση λένε ότι δυόμισι χρόνια μετά την κοινή Δήλωση των δύο ηγετών κατά την επίσκεψη του κ. Modi στην Αθήνα, τον Αύγουστο του 2923, για την αναβάθμιση της σχέσης σε στρατηγική εταιρική σχέση, και δύο χρόνια μετά την επίσκεψη του Κυρ. Μητσοτάκη στην Ινδία, τον Φεβρουάριος του 2024, «οι διμερείς σχέσεις έχουν μπει σε τροχιά συνολικής αναβάθμισης σε όλα τα επίπεδα, ενώ η Ελλάδα ενισχύει την παρουσία της στην Ινδία με δύο νέα προξενεία στη Βομβάη και στην Μπανγκαλόρ».

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ακόμα ότι «η Ελλάδα μπορεί να είναι η στρατηγική, γεωπολιτική και εμπορική πύλη του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, ενώ μπορεί να αποτελέσει ζωτικό σημείο του Διαδρόμου Μέσης Ανατολής-Ινδίας- Ευρώπης (IMEC)» και πως η θέση της Ελλάδας «αποτελεί ιδανική γέφυρα προς την Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο και η Ελλάδα επιδιώκει να συνεργαστεί με τις χώρες που συμμετέχουν στο εμβληματικό αυτό εγχείρημα», ενώ καταλήγουν, λέγοντας πως η συνεργασία με την Ινδία «διευρύνεται σε μια σειρά από τομείς, στην ασφάλεια και την άμυνα, στις επενδύσεις και στο εμπόριο, στην επιστήμη και την τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στον τουρισμό και στη γεωργία, την ώρα που η εμπορική συμφωνία Ε.Ε.-Ινδίας επανακαθορίζει και ενισχύει και το διμερές πλαίσιο εμπορίου και επενδύσεων, καθώς δημιουργεί νέες ευκαιρίες και συνθήκες πρόσβασης για τα ευρωπαϊκά προϊόντα και τις επιχειρήσεις σε μια τεράστια αγορά».

Υπενθυμίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ, στη συνάντηση στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη, θα συμμετέχει με την ιδιότητα του παρατηρητή, μέσω του υφυπουργού Εξωτερικών και αρμόδιου για την οικονομική διπλωματία, Χάρη Θεοχάρη.