Game On: Η Φελίσια Τσαλαπάτη μαθαίνει τα μυστικά του Padel από τον Βασίλη Καραμπέτσο (vid)

Η εκπομπή Game On της Betsson επιστρέφει με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο δράση και αθλητική εμπειρία!

Αυτή τη φορά, μετά το πόλο, η Φελίσια Τσαλαπάτη γνωρίζει από κοντά το padel, ένα άθλημα που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και στη χώρα μας, έχοντας δίπλα της τον Βασίλη Καραμπέτσο.

Ο Βασίλης ήταν για χρόνια πρωταθλητής Ελλάδας στο τένις, με συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ από το 2016 ασχολείται ενεργά με το padel, ένα άθλημα που τον κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Στο επεισόδιο εξηγεί με απλό τρόπο όλα όσα πρέπει να ξέρει κάποιος για το padel — από τον χώρο και τον εξοπλισμό, μέχρι το πώς παίζεται σωστά και γιατί η προπόνηση πριν μπει κανείς στο γήπεδο είναι τόσο σημαντική.

Μιλά επίσης για το πόσο γρήγορα μεγαλώνει το padel στην Ελλάδα και γιατί το επιλέγουν όλο και περισσότεροι. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παιχτεί εύκολα με παρέα, ανεξάρτητα από επίπεδο, κάτι που το κάνει πολύ διασκεδαστικό και προσιτό.

Η Φελίσια δεν μένει μόνο στη θεωρία — μπαίνει στο γήπεδο, παίζει padel και μαθαίνει τα βασικά κατευθείαν από τον ειδικό. Δοκιμάζει τεχνικές, βλέπει τις διαφορές με το τένις και γενικά δείχνει πολύ καλή ετοιμότητα στο παιχνίδι.

Δείτε το νέο επεισόδιο Game On και μπείτε στον κόσμο του padel μέσα από τα μάτια ενός πρωταθλητή!

