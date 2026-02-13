Game On: Η Φελίσια Τσαλαπάτη μαθαίνει τα μυστικά του Padel από τον Βασίλη Καραμπέτσο (vid)
Ένα ακόμα Game On που μας δείχνει την πιο «αθέατη» πλευρά ενός αθλήματος και όλα όσα κρύβονται πίσω από το παιχνίδι
- H Apple στο στόχαστρο Τραμπ για «προώθηση αριστερών μέσων»
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών στον Βόλο
- Δύο βρέφη βρέθηκαν νεκρά σε καταψύκτη στη Γαλλία – Συνελήφθη η μητέρα τους
Η εκπομπή Game On της Betsson επιστρέφει με ένα νέο επεισόδιο γεμάτο δράση και αθλητική εμπειρία!
Αυτή τη φορά, μετά το πόλο, η Φελίσια Τσαλαπάτη γνωρίζει από κοντά το padel, ένα άθλημα που αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και στη χώρα μας, έχοντας δίπλα της τον Βασίλη Καραμπέτσο.
Ο Βασίλης ήταν για χρόνια πρωταθλητής Ελλάδας στο τένις, με συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ από το 2016 ασχολείται ενεργά με το padel, ένα άθλημα που τον κέρδισε από την πρώτη στιγμή. Στο επεισόδιο εξηγεί με απλό τρόπο όλα όσα πρέπει να ξέρει κάποιος για το padel — από τον χώρο και τον εξοπλισμό, μέχρι το πώς παίζεται σωστά και γιατί η προπόνηση πριν μπει κανείς στο γήπεδο είναι τόσο σημαντική.
Μιλά επίσης για το πόσο γρήγορα μεγαλώνει το padel στην Ελλάδα και γιατί το επιλέγουν όλο και περισσότεροι. Ένα από τα μεγάλα του πλεονεκτήματα είναι ότι μπορεί να παιχτεί εύκολα με παρέα, ανεξάρτητα από επίπεδο, κάτι που το κάνει πολύ διασκεδαστικό και προσιτό.
Η Φελίσια δεν μένει μόνο στη θεωρία — μπαίνει στο γήπεδο, παίζει padel και μαθαίνει τα βασικά κατευθείαν από τον ειδικό. Δοκιμάζει τεχνικές, βλέπει τις διαφορές με το τένις και γενικά δείχνει πολύ καλή ετοιμότητα στο παιχνίδι.
Δείτε το νέο επεισόδιο Game On και μπείτε στον κόσμο του padel μέσα από τα μάτια ενός πρωταθλητή!
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |
- Game On: Η Φελίσια Τσαλαπάτη μαθαίνει τα μυστικά του Padel από τον Βασίλη Καραμπέτσο (vid)
- Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αποκατάστασης του έφιππου ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
- Λάρισα: Συνελήφθη 49χρονος για παιδική πορνογραφία
- Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Οργή για τη «φτωχική» δωρεά των 25.000 δολαρίων του δισεκατομμυριούχου Σπίλμπεργκ
- Παναθηναϊκός: Συμπλήρωσαν κάρτες Τεττέη και Καλάμπρια – Σε ποια παιχνίδια δεν θα είναι διαθέσιμοι
- Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμου Πειραιά – Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος
- Greek Farmers Descend on Athens, Traffic Diversions in Place
- Μιχαλάκης Καραολής: Εξαίρετος αθλητής, εξαίρετος χαρακτήρας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις