16.02.2026
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Από τον ελαιώνα στην καρδιά της Αθήνας: Το «Ooo-live!» βρήκε τον τραπεζικό σύμμαχο που έψαχνε
Τα Νέα της Αγοράς 16 Φεβρουαρίου 2026

Από τον ελαιώνα στην καρδιά της Αθήνας: Το «Ooo-live!» βρήκε τον τραπεζικό σύμμαχο που έψαχνε

Η CrediaBank δίπλα στις επιχειρήσεις - με προνόμια που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή σας δραστηριότητα.

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Η Μένια ανήκει σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που, όταν σου μιλούν για τη δουλειά τους, το πρόσωπό τους λάμπει από ενθουσιασμό. Για εκείνη, η ελιά δεν είναι απλώς ένα ακόμα καρποφόρο δέντρο, είναι η ψυχή της ελληνικής γης. Αυτή την αγάπη αποφάσισε να στεγάσει στο «Ooolive, ένα concept store που ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κέντρο της Αθήνας.

Μπαίνοντας στο κατάστημα, όλες οι αισθήσεις ενεργοποιούνται: η γήινη μυρωδιά από τα χειροποίητα σαπούνια ελαιολάδου, η υφή των χρηστικών αντικειμένων από το ξύλο της, η λάμψη του αγνού παρθένου ελαιολάδου στις κομψές συσκευασίες του λίτρου και η γλυκιά υπόσχεση των παραδοσιακών γλυκών κουταλιού. Οπότε, για τη Μένια, όλα ήταν έτοιμα, εκτός από μία βασική λεπτομέρεια: δεν είχε βρει τον σωστό τραπεζικό συνεργάτη.

Όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα

Ως νέα ελεύθερη επαγγελματίας, η Μένια γνώριζε ότι οι πρώτοι μήνες είναι καθοριστικοί για την πορεία του εγχειρήματος που προετοίμαζε τόσο καιρό. Χρειαζόταν ευελιξία, ρευστότητα και, κυρίως, κάποιον που να καταλαβαίνει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχει ένας άνθρωπος που δημιουργεί και ελπίζει. Η απάντηση ήρθε από την CrediaBank, η οποία μέσα από το νέο της πακέτο προνομίων για μικρές επιχειρήσεις, έδειξε στην πράξη τι σημαίνει «ανθρώπινη τραπεζική».

«Στην CrediaBank δεν ένιωσα σαν άλλος ένας αριθμός λογαριασμού», λέει η Μένια. «Βρήκα εξειδικευμένους συμβούλους που είδαν το «Ooolive!» ως ένα σοβαρό επιχειρηματικό βήμα και μου έδωσαν την ώθηση που χρειαζόμουν για να πατήσω το γκάζι της ανάπτυξης».

Προνόμια που «καρπίζουν» από την πρώτη μέρα

Η Μένια αξιοποίησε την τρέχουσα προσφορά της CrediaBank, η οποία είναι διαθέσιμη για νέες αιτήσεις έως τις 31.03.2026, εξασφαλίζοντας όρους που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή δραστηριότητα κάθε επαγγελματία:

  • Απόδοση από το πρώτο ευρώ: Άνοιξε Λογαριασμό Όψεως με προνομιακό επιτόκιο 1,00% για ποσά έως €100.000. Αυτό το επιτόκιο θα ισχύει έως τον εκτοκισμό της 30.06.2026, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα κερδοφορίας στα πρώτα της έσοδα.
  • Χρηματοδότηση χωρίς εμπόδια: Για το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης και τη διαμόρφωση του καταστήματος, η CrediaBank ενέκρινε το αίτημά της χωρίς έξοδα εξέτασης και έγκρισης. Μια κίνηση που μείωσε το αρχικό κόστος επένδυσης και επιτάχυνε τις διαδικασίες.
  • Λειτουργική ευκολία: Με το δωρεάν καρνέ επιταγών και τις μηδενικές προμήθειες σε εισερχόμενα εμβάσματα, η διαχείριση των προμηθευτών της από όλη την Ελλάδα έγινε απλή και οικονομική.

Η CrediaBank δίπλα στις επιχειρήσεις

Το «Ooo-live!» πέρα από ένα κατάστημα, είναι η απόδειξη ότι όταν η δημιουργικότητα συναντά τις σωστές βάσεις, η επιτυχία είναι δεδομένη. Η CrediaBank στηρίζει έμπρακτα τους ελεύθερους επαγγελματίες με γρήγορες, απλές και ουσιαστικές κινήσεις, κάνοντας τη συνεργασία πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα.

Σε μια εποχή όπου η επιχειρηματική επιτυχία κρίνεται εκτός των άλλων από την ταχύτητα και την ευελιξία, η CrediaBank επαναπροσδιορίζει τη σχέση τράπεζας και επιχείρησης, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη ανάπτυξης για τους νέους συνεργάτες της.

Μέσω της νέας στρατηγικής της πρωτοβουλίας, η τράπεζα παρέχει ένα ισχυρό πακέτο κινήτρων που περιλαμβάνει προνομιακό επιτόκιο 1% στον λογαριασμό όψεως για ποσά έως €100.000 (με ισχύ έως 30.06.2026 για νέους πελάτες που θα εγγραφούν έως 31.03.2026), ενώ παράλληλα εκμηδενίζει τα κόστη των εισερχόμενων εμβασμάτων και προσφέρει δωρεάν το πρώτο καρνέ επιταγών.

Η προσέγγιση αυτή, που συνδυάζει την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση από τον καταρτισμένο Επιχειρηματικό Συνεργάτη που διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία και σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης, στοχεύει στην άμεση ελάφρυνση των λειτουργικών δαπανών και την παροχή της απαραίτητης ώθησης για το επόμενο βήμα κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, η CrediaBank θέτει στο επίκεντρο την ενίσχυση της ρευστότητας, ανακοινώνοντας την πλήρη απαλλαγή από τα έξοδα αξιολόγησης και έγκρισης για κάθε αίτημα χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως σκοπού και ποσού. Η προσφορά, η οποία αφορά τόσο το κεφάλαιο κίνησης όσο και τα επενδυτικά σχέδια με ανταγωνιστικά σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια, παραμένει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων έως τις 31.03.2026, καλύπτοντας τόσο το υφιστάμενο όσο και το νέο πελατολόγιο της τράπεζας.

Με την υιοθέτηση γρήγορων και διαφανών διαδικασιών, η CrediaBank επιδιώκει να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα στήριξης των επιχειρήσεων, μετατρέποντας τις γραφειοκρατικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από ένα περιβάλλον που εγγυάται σταθερότητα και εξειδικευμένη καθοδήγηση.

Ετοιμάζεσαι να ανοίξεις ή να αναπτύξεις τη δική σου επιχείρηση; Θα χρειαστείς έναν τραπεζικό συνοδοιπόρο. Για αυτό, μάθε περισσότερα ΕΔΩ.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Αγώνας μακροζωίας: Τα 7 superfoods που διεκδικούν τη νίκη

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Capital Clean Energy Carriers: Τελική ευθεία για το ομολογιακό

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 11.02.26

Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν το εισιτήριο για τον τελικό

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Τραμπ: Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» ως παρατηρητής
16.02.26

Η Κομισιόν θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ ως παρατηρητής

Η ανακοίνωση της Κομισιόν για το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ - Η Ντουμπράβκα Σουίτσα, Επίτροπος για τη Μεσόγειο, θα πάει στην Ουάσινγκτον για τη συνεδρίαση

Σύνταξη
Καισαριανή: Πιθανή ταυτοποίηση δύο από τους εκτελεσθέντες που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από το ΚΚΕ
16.02.26

Πιθανή ταυτοποίηση δύο εκτελεσθέντων που απεικονίζονται στις φωτογραφίες της Καισαριανής από το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ προσπαθεί να συμβάλει στη διαδικασία ταυτοποίησης των κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που αποτυπώνουν τις στιγμές πριν από την εκτέλεσή τους στην Καισαριανή

Σύνταξη
Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;
16.02.26

Από το παιδικό δωμάτιο στα 30 εκατομμύρια streams: Γιατί όλοι πλαντάζουν στο κλάμα με τα τραγούδια μιας τρίχρονης;

Όταν ο Στίβεν Σπένσερ αποφάσισε να μελοποιήσει τις αυθόρμητες ιστορίες της τρίχρονης κόρης του, δεν φανταζόταν ότι θα δημιουργούσε έναν παγκόσμιο συναισθηματικό σεισμό, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια ακροάσεις και αγγίζοντας τις πιο ευαίσθητες χορδές γονέων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιταλία: Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου
16.02.26

Κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα η περίφημη «Αψίδα των Ερωτευμένων» της Ιταλίας την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου

Η βραχώδης δομή που χρησίμευε ως φόντο για αμέτρητες προτάσεις γάμου εξαφανίστηκε στην Αδριατική μετά από καταιγίδα που ξέσπασε στην Ιταλία

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»
16.02.26

Ρούμπιο: Ο Τραμπ είναι «βαθιά προσηλωμένος» στην εκλογική νίκη του Όρμπαν – «Η επιτυχίας σας είναι και δική μας»

Ο Μάρκο Ρούμπιο, ταξίδεψε στην Ευρώπη επισκεπτόμενος συντηρητικούς ηγέτες που διατηρούν θερμές σχέσεις με τον Τραμπ και επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύνταξη
Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά
16.02.26

Ερευνητής που αμφισβητούσε το «σύνδρομο της Αβάνας» δοκίμασε μυστικό όπλο στον εαυτό του – Δεν πήγε καλά

Το 2024, ένας Νορβηγός ερευνητής που δεν πίστευε ότι τα όπλα παλμικής ενέργειας θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατασκεύασε μια συσκευή, τη δοκίμασε στον εαυτό του και πείστηκε...

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
