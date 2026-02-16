Από τον ελαιώνα στην καρδιά της Αθήνας: Το «Ooo-live!» βρήκε τον τραπεζικό σύμμαχο που έψαχνε

Η Μένια ανήκει σε αυτήν την κατηγορία των ανθρώπων που, όταν σου μιλούν για τη δουλειά τους, το πρόσωπό τους λάμπει από ενθουσιασμό. Για εκείνη, η ελιά δεν είναι απλώς ένα ακόμα καρποφόρο δέντρο, είναι η ψυχή της ελληνικής γης. Αυτή την αγάπη αποφάσισε να στεγάσει στο «Ooo–live!», ένα concept store που ετοιμάζεται να ανοίξει τις πόρτες του στο κέντρο της Αθήνας.

Μπαίνοντας στο κατάστημα, όλες οι αισθήσεις ενεργοποιούνται: η γήινη μυρωδιά από τα χειροποίητα σαπούνια ελαιολάδου, η υφή των χρηστικών αντικειμένων από το ξύλο της, η λάμψη του αγνού παρθένου ελαιολάδου στις κομψές συσκευασίες του λίτρου και η γλυκιά υπόσχεση των παραδοσιακών γλυκών κουταλιού. Οπότε, για τη Μένια, όλα ήταν έτοιμα, εκτός από μία βασική λεπτομέρεια: δεν είχε βρει τον σωστό τραπεζικό συνεργάτη.

Όταν το όνειρο γίνεται πραγματικότητα

Ως νέα ελεύθερη επαγγελματίας, η Μένια γνώριζε ότι οι πρώτοι μήνες είναι καθοριστικοί για την πορεία του εγχειρήματος που προετοίμαζε τόσο καιρό. Χρειαζόταν ευελιξία, ρευστότητα και, κυρίως, κάποιον που να καταλαβαίνει ότι πίσω από τους αριθμούς υπάρχει ένας άνθρωπος που δημιουργεί και ελπίζει. Η απάντηση ήρθε από την CrediaBank, η οποία μέσα από το νέο της πακέτο προνομίων για μικρές επιχειρήσεις, έδειξε στην πράξη τι σημαίνει «ανθρώπινη τραπεζική».

«Στην CrediaBank δεν ένιωσα σαν άλλος ένας αριθμός λογαριασμού», λέει η Μένια. «Βρήκα εξειδικευμένους συμβούλους που είδαν το «Ooo–live!» ως ένα σοβαρό επιχειρηματικό βήμα και μου έδωσαν την ώθηση που χρειαζόμουν για να πατήσω το γκάζι της ανάπτυξης».

Προνόμια που «καρπίζουν» από την πρώτη μέρα

Η Μένια αξιοποίησε την τρέχουσα προσφορά της CrediaBank, η οποία είναι διαθέσιμη για νέες αιτήσεις έως τις 31.03.2026, εξασφαλίζοντας όρους που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή δραστηριότητα κάθε επαγγελματία:

Απόδοση από το πρώτο ευρώ: Άνοιξε Λογαριασμό Όψεως με προνομιακό επιτόκιο 1,00% για ποσά έως €100.000. Αυτό το επιτόκιο θα ισχύει έως τον εκτοκισμό της 30.06.2026, προσφέροντας μια σημαντική ανάσα κερδοφορίας στα πρώτα της έσοδα.

Χρηματοδότηση χωρίς εμπόδια: Για το απαραίτητο κεφάλαιο κίνησης και τη διαμόρφωση του καταστήματος, η CrediaBank ενέκρινε το αίτημά της χωρίς έξοδα εξέτασης και έγκρισης. Μια κίνηση που μείωσε το αρχικό κόστος επένδυσης και επιτάχυνε τις διαδικασίες.

Λειτουργική ευκολία: Με το δωρεάν καρνέ επιταγών και τις μηδενικές προμήθειες σε εισερχόμενα εμβάσματα, η διαχείριση των προμηθευτών της από όλη την Ελλάδα έγινε απλή και οικονομική.

Η CrediaBank δίπλα στις επιχειρήσεις

Το «Ooo-live!» πέρα από ένα κατάστημα, είναι η απόδειξη ότι όταν η δημιουργικότητα συναντά τις σωστές βάσεις, η επιτυχία είναι δεδομένη. Η CrediaBank στηρίζει έμπρακτα τους ελεύθερους επαγγελματίες με γρήγορες, απλές και ουσιαστικές κινήσεις, κάνοντας τη συνεργασία πιο εύκολη και πιο συμφέρουσα.

Σε μια εποχή όπου η επιχειρηματική επιτυχία κρίνεται εκτός των άλλων από την ταχύτητα και την ευελιξία, η CrediaBank επαναπροσδιορίζει τη σχέση τράπεζας και επιχείρησης, προσφέροντας έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη ανάπτυξης για τους νέους συνεργάτες της.

Μέσω της νέας στρατηγικής της πρωτοβουλίας, η τράπεζα παρέχει ένα ισχυρό πακέτο κινήτρων που περιλαμβάνει προνομιακό επιτόκιο 1% στον λογαριασμό όψεως για ποσά έως €100.000 (με ισχύ έως 30.06.2026 για νέους πελάτες που θα εγγραφούν έως 31.03.2026), ενώ παράλληλα εκμηδενίζει τα κόστη των εισερχόμενων εμβασμάτων και προσφέρει δωρεάν το πρώτο καρνέ επιταγών.

Η προσέγγιση αυτή, που συνδυάζει την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση από τον καταρτισμένο Επιχειρηματικό Συνεργάτη που διαθέτει εξειδικευμένα εργαλεία και σύγχρονες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης, στοχεύει στην άμεση ελάφρυνση των λειτουργικών δαπανών και την παροχή της απαραίτητης ώθησης για το επόμενο βήμα κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, η CrediaBank θέτει στο επίκεντρο την ενίσχυση της ρευστότητας, ανακοινώνοντας την πλήρη απαλλαγή από τα έξοδα αξιολόγησης και έγκρισης για κάθε αίτημα χρηματοδότησης, ανεξαρτήτως σκοπού και ποσού. Η προσφορά, η οποία αφορά τόσο το κεφάλαιο κίνησης όσο και τα επενδυτικά σχέδια με ανταγωνιστικά σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια, παραμένει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων έως τις 31.03.2026, καλύπτοντας τόσο το υφιστάμενο όσο και το νέο πελατολόγιο της τράπεζας.

Με την υιοθέτηση γρήγορων και διαφανών διαδικασιών, η CrediaBank επιδιώκει να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα στήριξης των επιχειρήσεων, μετατρέποντας τις γραφειοκρατικές προκλήσεις σε ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα από ένα περιβάλλον που εγγυάται σταθερότητα και εξειδικευμένη καθοδήγηση.

