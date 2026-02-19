Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026
Winter Sales: Τα super finds σε παπούτσια που δεν πρέπει να χάσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Winter Sales: Τα super finds σε παπούτσια που δεν πρέπει να χάσεις

Οι winter sales καλά κρατούν... Από αρβυλάκια και cozy μποτάκια μέχρι κομψές γόβες, μπαλαρίνες και άνετα sneakers, θα βρείτε μοναδικές προσφορές!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Πρωινό ξύπνημα χωρίς κινητό: Γιατί κάνει τόσο καλό στον εγκέφαλο;

Spotlight

Οι winter sales είναι η ιδανική ευκαιρία για να ανανεώσετε τόσο την γκαρνταρόμπα σας όσο και τη συλλογή με τα παπούτσια σας, επιλέγοντας κορυφαία κομμάτια που συνδυάζουν ποιότητα, άνεση και στυλ, σε τιμές που πραγματικά αξίζουν.

Είτε αναζητάτε κάτι ζεστό και cozy για τις κρύες μέρες, είτε ένα statement ζευγάρι που θα απογειώσει τις εμφανίσεις σας, είτε άνετα καθημερινά παπούτσια για όλη τη μέρα, οι φετινές εκπτώσεις κρύβουν πραγματικούς θησαυρούς.

Γι’αυτό, συγκεντρώσαμε τα πιο δυνατά super finds του SHOPFLIX.GR, ώστε να βρείτε εύκολα αυτό που ταιριάζει στο δικό σας στιλ.

Τα απόλυτα winter icons

Αν θέλετε ένα ζευγάρι που θα σας συνοδεύει όλο τον χειμώνα, τα αρβυλάκια και τα cozy μποτάκια είναι η πιο πρακτική και στιλάτη επιλογή. Τα δερμάτινα αρβυλάκια προσφέρουν σταθερότητα, αντοχή και μια πιο δυναμική αισθητική που ταιριάζει με jeans, φορέματα και oversized παλτό.

Από την άλλη, τα χαμηλά μποτάκια με γούνα χαρίζουν απίστευτη άνεση και ζεστασιά, ιδανικά για καθημερινές casual εμφανίσεις και βόλτες στην πόλη. Είναι τα ζευγάρια που δεν αποχωρίζεστε όλο τον χειμώνα.

Το sneaker trend δεν σταματά

Τα sneakers παραμένουν η πιο ευέλικτη επιλογή για όσες θέλουν άνεση χωρίς να θυσιάζουν το στυλ. Τα μοντέλα με retro αισθητική συνεχίζουν να κυριαρχούν, προσφέροντας άνετο πάτημα και χρωματικούς συνδυασμούς που ταιριάζουν με κάθε outfit.

Από minimal γκρι αποχρώσεις μέχρι πιο φωτεινά λευκά με μεταλλικές λεπτομέρειες, τα sneakers των winter sales είναι ιδανικά για δουλειά, βόλτα ή ταξίδι. Ένα πραγματικό all‑day κομμάτι.

Κομψότητα για κάθε περίσταση

Για πιο formal ή office looks, τα μοκασίνια και οι γόβες είναι πάντα μια ασφαλής και κομψή επιλογή. Τα λουστρίνι μοκασίνια προσθέτουν μια polished πινελιά σε κάθε σύνολο, ενώ οι γόβες με μεσαίο τακούνι προσφέρουν άνεση και σταθερότητα χωρίς να χάνουν τη θηλυκότητά τους.

Οι αποχρώσεις του μπορντό και του καφέ δίνουν ζεστασιά και χαρακτήρα, ενώ παραμένουν εύκολα συνδυάσιμες με χειμερινά outfits.

Evening & chic επιλογές

Για πιο chic ή βραδινές εμφανίσεις, τα mules είναι η τέλεια επιλογή. Τα satin mules με ψηλό τακούνι προσθέτουν λάμψη και κομψότητα, ιδανικά για events ή εξόδους.

Αν προτιμάτε κάτι πιο άνετο αλλά εξίσου στιλάτο, τα flat mules σε μαύρο χρώμα είναι minimal, διακριτικά και ταιριάζουν με τα πάντα — από wide‑leg παντελόνια μέχρι φορέματα.

Άνεση & casual επιλογές

Για όσες θέλουν άνεση πάνω απ’ όλα, υπάρχουν επιλογές που δεν απογοητεύουν. Τα ανατομικά clogs σε ροζ απόχρωση δίνουν μια παιχνιδιάρικη νότα στο homewear και όχι μόνο, ενώ οι μπαλαρίνες, σε μαύρο ή μπεζ, είναι ιδανικές για όσες χρειάζονται ένα ευκολοφόρετο ζευγάρι για όλη τη μέρα. Ελαφριές, πρακτικές και πάντα κομψές, αποτελούν must‑have για κάθε ντουλάπα.

Slip‑on για non‑stop άνεση

Τα slip‑on παπούτσια είναι η τέλεια λύση για όσες βρίσκονται συνεχώς σε κίνηση. Με μαλακό πάτημα και ελαφριά κατασκευή, φοριούνται εύκολα και προσφέρουν άνεση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι ιδανικά για δουλειές, βόλτες ή ταξίδια, χωρίς να κουράζουν το πόδι.

