Έχω παιδιά: Νέες περιπέτειες για την οικογένεια Πολίτη

Καθαρά Δευτέρα με την οικογένεια Πολίτη, απόψε στις 20:50, στο MEGA! Η αγαπημένη συνήθεια των γονιών -και όχι μόνο-, το «Έχω Παιδιά», επιστρέφει με περισσότερα επεισόδια, περισσότερες ημέρες και την ίδια αφοπλιστικά ρεαλιστική ματιά στην καθημερινότητα.

Με αφορμή μια απλή, αλλά ουσιαστική ανάγκη για το σχολείο, η διεκδίκηση της Σάρας από τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων μετατρέπεται σε κωμικό άθλο. Παράλληλα οι επαγγελματικές ανατροπές στη δουλειά του Μιχάλη συνθέτουν και πάλι το γνώριμο, χαοτικό, αλλά και τόσο αγαπημένο σκηνικό της σειράς «Έχω παιδιά».

Από απόψε, το ραντεβού με το γέλιο ανανεώνεται και γίνεται τριπλό: Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη στις 20:50, οι ήρωες του Λάμπρου Φισφή έρχονται να μας υπενθυμίσουν πως, τελικά, δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον «αγώνα» της γονεϊκότητας.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της οικογενειακής κωμωδίας του MEGA:

Επεισόδιο 6: «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων» (Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου)

Η Σάρα αποφασίζει να τα βάλει με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, έχοντας έναν ιερό σκοπό: να αποκτήσει επιτέλους το σχολείο του Τάσου έναν λειτουργικό ψύκτη. Την ίδια ώρα, ο Τόνι κάνει την έκπληξη και προσλαμβάνει τον κυρ Στέλιο στο Urbanic, δημιουργώντας μια απρόσμενη δυναμική στο γραφείο, ενώ η Ιωάννα επιστρατεύει τις ικανότητες του Σταύρου για να φτιάξει ένα application αφιερωμένο στη χελώνα του Λυκαβηττού.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

