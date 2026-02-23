Χαλκίδα: Ανήλικος χωρίς δίπλωμα, τραυμάτισε ανήλικο πεζό
Τι συνέβη
Ένα ακόμη τροχαίο με ανήλικο οδηγό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, στη Χαλκίδα, ενώ ήταν σε εξέλιξη οι καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ανήλικος οδηγός δικύκλου, δίχως δίπλωμα οδήγησης, κινείτο σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, όταν παρέσυρε 15χρονο πεζό που βρισκόταν στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
