Super Finds: Τα καλύτερα winter sales στη μόδα
Τα Νέα της Αγοράς 16 Φεβρουαρίου 2026, 18:36

Super Finds: Τα καλύτερα winter sales στη μόδα

Τα πιο δυνατά winter sales που σίγουρα αξίζουν μια θέση στην ντουλάπα σου!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Οι χειμερινές εκπτώσεις, τα αγαπημένα winter sales, είναι πάντα μια καλή αφορμή για να ανανεώσεις το στιλ σου με κομμάτια που θα φορέσεις πολύ, όχι μόνο τώρα αλλά και τους επόμενους μήνες. Φέτος, οι προσφορές κρύβουν πραγματικούς θησαυρούς: από διαχρονικά basics μέχρι statement outerwear και premium επιλογές που δύσκολα βρίσκεις σε τόσο καλές τιμές.

Θα τα βρεις όλα και ακόμα περισσότερα, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR γυναικεία και ανδρικά ρούχα, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις και ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Girls’ Super Finds

Στα γυναικεία, τα καθημερινά essentials έχουν την τιμητική τους.

ONLY – Μαύρο T‑shirt

Το απόλυτο everyday basic. Minimal, ευκολοφόρετο και ιδανικό για layering κάτω από πουκάμισα, ζακέτες ή puffer.

Ψηλόμεσο τζιν καμπάνα – relaxed fit

Η επιστροφή της καμπάνας σε μια άνετη, σύγχρονη εκδοχή. Κολακεύει, φοριέται παντού και δίνει αμέσως πιο cool χαρακτήρα στο look.

Λευκό μακρυμάνικο πουκάμισο

Το λευκό μακρυμάνικο πουκάμισο είναι το κλασικό κομμάτι που δεν λείπει από καμία γκαρνταρόμπα. Καθαρό, φρέσκο και ιδανικό για office ή casual εμφανίσεις.

Funky Buddha – Maxi φόρεμα σε μοβ απόχρωση

Ρομαντικό και άνετο, για μια statement εμφάνιση χωρίς υπερβολές. Ένα φόρεμα που θα σε συνοδεύσει  από το πρωί έως βράδυ.

Calvin Klein – Μαύρο κολάν

Το απόλυτο athleisure staple. Σταθερό, άνετο και premium κολάν, ιδανικό για προπόνηση αλλά και για καθημερινές εμφανίσεις.

Funky Buddha – Oversized μάλλινο καρό παλτό

Ζεστό, cozy και με αυτό το διαχρονικό καρό που αναβαθμίζει κάθε outfit. Ένα πραγματικό must‑have των winter sales.

ONLY – Κοντό puffer μπουφάν

Ελαφρύ αλλά ζεστό, με καθαρή γραμμή που ταιριάζει με όλα. Το puffer που χρειάζεται να υπάρχει σε κάθε χειμερινή ντουλάπα.

Hugo Boss – Λευκό T‑shirt

Premium basic με άψογη εφαρμογή, γιατί η ποιότητα φαίνεται στο πιο απλό κομμάτι.

Guys’ Super Finds

Στα ανδρικά, η άνεση και η κομψότητα συνδυάζονται ιδανικά.

Funky Buddha – Πλεκτό long‑sleeve σε ocean blue

Ζεστό, μαλακό και σε μια υπέροχη μπλε απόχρωση που φωτίζει κάθε χειμερινό look.

Ανδρική καμπαρντίνα – Μαύρη

Κομψή, ευέλικτη και ιδανική για layering. Ένα πανωφόρι που δίνει αμέσως πιο σοφιστικέ χαρακτήρα.

Levi’s 502 – Μαύρο τζιν

Το κλασικό straight fit που δεν χάνει ποτέ την αξία του. Διαχρονικό και πάντα stylish.

GANT – Λινό μακρυμάνικο πουκάμισο

Ανάλαφρο, ποιοτικό και ιδανικό για smart‑casual εμφανίσεις. Το λινό πλαισιώνει αρμονικά την γκαρνταρόμπα σου όλο τον χρόνο.

Ανδρικό σακάκι – Μαύρο

Καθαρή γραμμή, ευελιξία και στιλ. Ένα κλασικό μαύρο σακάκι μπορεί να φορεθεί από το γραφείο μέχρι μια βραδινή έξοδο.

Jack & Jones – Cargo παντελόνι

Άνετο, πρακτικό και μοντέρνο. Το cargo παραμένει hot trend και αυτό το κομμάτι είναι ιδανικό για καθημερινά outfits.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

inWellness
inTown
Plus
Πότε ερωτεύτηκες τελευταία φορά; – Η Χριστίνα Ματθαίου μάς ταξιδεύει στα άδυτα του έρωτα μέσα από την παράσταση «Αστερόσκονη»
Plus 16.02.26

Πότε ερωτεύτηκες τελευταία φορά; – Η Χριστίνα Ματθαίου μάς ταξιδεύει στα άδυτα του έρωτα μέσα από την παράσταση «Αστερόσκονη»

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν ένα κοινό σύμπαν, όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια, διαχρονική ανάγκη για αγάπη και σύνδεση

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
