Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων 2019–2024
Τα Νέα της Αγοράς 17 Φεβρουαρίου 2026, 15:24

Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων 2019–2024

Ανθεκτικότητα και ανάπτυξη μαζί με την κοινωνία

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Ο Όμιλος Interamerican παρουσιάζει την Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων (SEIA) για την περίοδο 2019-2024, αποτυπώνοντας με τεκμηριωμένο και μετρήσιμο τρόπο τη συμβολή του στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Η Έκθεση καταγράφει τις άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις της δραστηριότητας του Ομίλου, αξιοποιώντας τη διεθνώς αναγνωρισμένη μεθοδολογία κοινωνικοοικονομικής αποτίμησης (SEIA).

Η ανάλυση εστιάζει στην περίοδο 2019-2024, η οποία αποτέλεσε μια καθοριστική φάση προόδου και τολμηρού μετασχηματισμού για τον Οργανισμό. Σε ένα περιβάλλον διαδοχικών και αλληλένδετων κρίσεων, που διαμορφώθηκαν από την πανδημία COVID-19, τον υψηλό πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενισχύθηκε συστηματικά η οργανωσιακή ανθεκτικότητα και το κοινωνικοοικονομικό του αποτύπωμα, όπως τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα της Έκθεσης.

Κύρια σημεία της Έκθεσης για την περίοδο 2019-2024:

  • Το 2024 καταγράφεται σαφής ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού αποτυπώματος σε σύγκριση με το 2019, με τη συνολική επίδραση στο ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 17,5%, την απασχόληση κατά 14,9% και 16% στα δημόσια έσοδα.
  • Η συνολική επίδραση της δραστηριότητας στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας ανέρχεται σε €402 εκατ., ενώ για κάθε €1 άμεσης συνεισφοράς στο ΑΕΠ, δημιουργούνται επιπλέον €2 προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία.
  • Το αποτύπωμα στην απασχόληση αντιστοιχεί συνολικά σε 2.216 θέσεις εργασίας, άμεσες, έμμεσες και επαγόμενες, με κάθε μία (1) άμεση θέση εργασίας  να δημιουργεί 1,9 επιπλέον έμμεσες θέσεις εργασίας.
  • Συνέβαλε στα δημόσια έσοδα με συνολική συνεισφορά €16,09 εκατ., μέσω άμεσων και έμμεσων φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από το εύρος της οικονομικής του δραστηριότητας.

Κατά την εξαετή περίοδο αναφοράς, ο Όμιλος υλοποίησε στοχευμένες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής ανθεκτικότητας και την υποστήριξη κρίσιμων αναγκών της κοινωνίας, με συνολικές επενδύσεις ύψους €1,6 εκατ. σε πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης. Την ίδια στιγμή, τόσο κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 όσο και σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως η κακοκαιρία «Daniel», αξιοποιήθηκαν εκτενώς οι υποδομές του Ομίλου και το ανθρώπινο δυναμικό του για την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων και των ευάλωτων ομάδων. Η συνεισφορά του Ομίλου επεκτείνεται, επίσης, με την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης και υπηρεσιών σε κοινωνικούς οργανισμούς.

Η δημοσίευση της Έκθεσης εντάσσεται στη στρατηγική για Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιβεβαιώνοντας ότι η αναπτυξιακή πορεία συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία μετρήσιμης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Ο επιστημονικός και μεθοδολογικός έλεγχος της Έκθεσης πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικοοικονομικής και Περιβαλλοντικής Βιωσιμότητας (ReSEES) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

Η Έκθεση Κοινωνικών και Οικονομικών Επιδράσεων της Interamerican (2019–2024) είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της εταιρείας σε ελληνική και αγγλική έκδοση.

  1. Ελληνική έκδοση https://shorturl.at/XF3vU
  2. Αγγλική έκδοση https://shorturl.at/R7Fod

