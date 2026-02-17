Τα απαραίτητα για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Είτε ετοιμάζεσαι να πετάξεις χαρταετό, είτε να απολαύσεις ένα πικνίκ στη φύση, είτε απλώς να χαλαρώσεις στον αγαπημένο σου προορισμό, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι η τέλεια ευκαιρία για μια μικρή απόδραση, για να γεμίσεις μπαταρίες και να περάσεις χρόνο με τους ανθρώπους που αγαπάς.

Το checklist της Καθαράς Δευτέρας

Για να απολαύσεις την εξόρμηση χωρίς άγχος, δημιουργήσαμε μια σύντομη checklist με όλα όσα πρέπει να έχεις μαζί σου. Από πρακτικά ταξιδιωτικά essentials μέχρι gadgets, ρούχα και μικρές λεπτομέρειες που κάνουν το ταξίδι πιο άνετο και πιο διασκεδαστικό, αυτά είναι τα must‑have του πρώτου τριημέρου της χρονιάς:

Για άνετο και οργανωμένο ταξίδι

Η οργάνωση είναι προάγγελος κάθε καλού ταξιδιού. Για αυτό λοιπόν, ξεκίνα από τις βαλίτσες. Εάν θέλεις κάτι ελαφρύ, ανθεκτικό και στις κατάλληλες διαστάσεις για αεροπορικά ταξίδια, τότε η βαλίτσα καμπίνας Felbags είναι ιδανική.

Αν από την άλλη, προτιμάς το backpacking ή χρειάζεσαι άνεση στις μετακινήσεις, το σακίδιο North Face Borealis προσφέρει άψογη εργονομία, πολλές θήκες και χωράει ό,τι χρειάζεσαι για ένα τριήμερο χωρίς υπερβολές.

Για προστασία και φροντίδα

Το τριήμερο σημαίνει βόλτες αλλά και απότομες αλλαγές του καιρού. Σε κάθε περίπτωση όμως, σίγουρα θα χρειαστείς μια αντηλιακή κρέμα προσώπου και η Beauty of Joseon SPF50 θα σε συνοδεύσει σε κάθε σου εξόρμηση στο βουνό ή στην πόλη! Χάρη στην ανάλαφρη υφή της, δεν «κολλάει», προστατεύει την επιδερμίδα και ενυδατώνει σε βάθος.

Κι επειδή οι βόλτες σημαίνουν και πολυκοσμία, μην ξεχάσεις το αντισηπτικό. Το gel καθαρισμού χεριών Fiorevita είναι ιδανικό για να το έχεις πάντα στην τσάντα σου, ειδικά όταν ταξιδεύεις, χρησιμοποιείς μέσα μεταφοράς ή κάνεις στάσεις σε πολυσύχναστα σημεία. Και για να «θωρακίσεις» ακόμα περισσότερο τον οργανισμό σου, η βιταμίνη C της Health Aid είναι ο τέλειος σύμμαχος. Ενισχύουν το ανοσοποιητικό, βοηθούν στην αντιμετώπιση της κόπωσης και δίνουν ένα μικρό boost ενέργειας ακριβώς όταν το χρειάζεσαι.

Για να απαθανατίσεις κάθε στιγμή

Τριήμερο χωρίς φωτογραφίες δεν γίνεται, αλλά πριν βιαστείς να βγάλεις τα πάντα με το κινητό, δοκίμασε κάτι διαφορετικό. Η Kodak FunSaver χαρίζει εκείνη τη retro, αυθόρμητη αισθητική που καμία κάμερα κινητού δεν μπορεί να αντιγράψει. Είναι ιδανική για στιγμές που θέλεις να ζήσεις χωρίς να σκέφτεσαι φίλτρα και ρυθμίσεις.

Κι αν προτιμάς κάτι πιο σταθερό και ευέλικτο, η Rollei Powerflex Compact με 10x zoom είναι η τέλεια ταξιδιωτική επιλογή. Μικρή, ελαφριά και έτοιμη να αποτυπώσει από κοντινά πορτρέτα μέχρι μακρινά τοπία με καθαρότητα.

Για άνεση και στυλ

Το τριήμερο θέλει άνεση, αλλά και λίγο στυλ. Τα New Balance Classics είναι η τέλεια επιλογή για πολύ περπάτημα χωρίς να κουράζουν, ενώ συνδυάζονται άψογα με το puffer Splendid και το Under Armour Rival Fleece, δύο μοναδικές επιλογές που προσφέρουν ζεστασιά και άνεση.

Εξίσου καλή επιλογή είναι και το φούτερ Phoenix της Nike που μπορείς να συνδυάσεις με το καπέλο New Era για μια stylish πινελιά στις πιο cozy εμφανίσεις.

Για την εκδρομή και το πικνίκ

Αν το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαρταετό, πικνίκ ή χαλάρωση στη φύση, το αδιάβροχο στρώμα πικνίκ είναι απαραίτητο. Απλώνεται εύκολα, δεν κρατάει υγρασία και είναι ιδανικό για οικογένειες ή παρέες. Και μην ξεχάσεις το θερμός Xiaomi Deerma, που θα κρατήσει τον καφέ ή το τσάι σου ζεστό για ώρες – απαραίτητο είτε για πρωινές βόλτες είτε για roadtrip.

Για να μη μείνεις ποτέ από μπαταρία

Και επειδή στο ταξίδι θα χρειαστείς μπαταρία – για GPS, μουσική ή τη φωτογραφική σου μηχανή την πιο κρίσιμη στιγμή, το power bank Andowl 40.000mAh είναι από τα gadgets που θα σε «σώσουν». Φορτίζει κινητά, tablets και κάθε συσκευή σου ξανά και ξανά, χωρίς να χρειαστεί να ψάχνεις πρίζες σε καφέ, ξενοδοχεία ή σταθμούς. Με λίγα λόγια, σου δίνει την ελευθερία να απολαμβάνεις το τριήμερο χωρίς άγχος.

Για την παρέα

Η μουσική είναι πάντα μέρος της εξόρμησης, είτε ταξιδεύεις με παρέα, είτε χαλαρώνεις, είτε στρώνεις πικνίκ για να πετάξεις χαρταετό. Το JBL Flip 6 είναι το ηχείο που μπορείς να πάρεις παντού χωρίς δεύτερη σκέψη. Αδιάβροχο, ανθεκτικό και με 12 ώρες αυτονομίας αντέχει σε κάθε απρόοπτο του τριημέρου.