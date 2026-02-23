newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 13:27
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας - Καθίζηση στην οδό Γερανίου
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 14:00

Ο «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025» έθαψε μόνος του εκατοντάδες πρόβατα καθώς περίμενε την αρμόδια υπηρεσία 40 μέρες

Κτηνοτρόφοι απειλούνται με πρόστιμα επειδή θάβουν μόνοι τους τα νεκρά πρόβατα λόγω ευλογιάς εξαιτίας των καθυστερήσεων των αρμόδιων υπηρεσιών- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι και ο πρόεδρος του ΣΕΚ - Για αναχρονιστικό σύστημα κάνει λόγο ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Spotlight

«Στόχος μας είναι να φτάσουμε στις 4.000 πρόβατα» έλεγε έμπλεος χαράς τον Δεκέμβριο του 2024 ο Αχιλλέας Δηματάκης, όταν κέρδιζε τον τίτλο «Κτηνοτρόφος της χρονιάς 2025».

Εναν χρόνο αργότερα, ο 43 χρονος κτηνοτρόφος από τις Σέρρες βρέθηκε αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη συνθήκη στον εργασιακό του βίο: την απώλεια, λόγω ευλογιάς, των 830 προβάτων του. Ο αγωνιώδης τρόπος με τον οποίο τα αποχωρίστηκε πολλαπλασίασε την αγωνία και τον πόνο.

Το 2021 ο κ. Δηματάκης, μέλος οικογένειας με ιστορία στη βοοτροφία, έφερε 400 αρνάδες από τη Γαλλία ιδρύοντας μια μεγάλη προβατοτροφική μονάδα στο χωριό Δραβήσκος Σερρών. Η κάθε αρνάδα κόστιζε 200 ευρώ και η επένδυση έφτασε τις 120.000 ευρώ. Ολα τα ζώα της μονάδας αποτελούσαν προϊόν Γενετικής Βελτίωσης. Η φάρμα έχει έκταση 30 στρέμματα και η μονάδα έφτασε να αριθμεί 2.000 ζώα -μαζί με τα μοσχάρια- και να παράγει καθημερινά, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, δύο τόνους γάλα.

Τον Ιανουάριο του 2026, ο κ. Δηματάκης είδε με απόγνωση την ευλογιά των προβάτων να διασχίζει την πόρτα και του δικού του στάβλου. Ολο το προηγούμενο διάστημα, οι Σέρρες «έβραζαν» από κρούσματα. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΥΠΑΑΤ (Αύγουστος 2024- 31/1/2026), οι Περιφερειακές Ενότητες με την υψηλότερη καταγραφή κρουσμάτων είναι οι: Λάρισα (252), Ξάνθη (241), Αχαΐα (196), Σέρρες (185). Οι Σέρρες συνεχίζουν να βρίσκονται «στο μάτι του κυκλώνα» μιας και ακόμα και σε αυτή την περίοδο ύφεσης των κρουσμάτων που διανύουμε, από τα 11 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, το ένα είναι στις Σέρρες.

O Αχιλλέας Δηματάκης, «Κτηνοτρόφος της Χρονιάς 2025», νέος σε ηλικία κτηνοτρόφος ο οποίος επένδυσε ένα μεγάλο κεφάλαιο για μια μονάδα με εκλεκτά πρόβατα, είδε την ευλογιά να περνάει την πόρτα του στάβλου του τον περασμένο Δεκέμβριο

Ο κ. Δηματάκης περιέγραψε στο in τι αντιμετώπισε από τη στιγμή που τα πρόβατα του βρέθηκαν θετικά στην ευλογιά:

«Ημουν φοβερά προσεχτικός. Ράντιζα τα πάντα γύρω και μέσα στον στάβλο. Δεν άφηνα κανέναν να μπει μέσα. Τοποθέτησα μέχρι και ειδικό ηχητικό σύστημα που τρομάζει τα πουλιά στα συρματοπλέγματα γύρω από τον στάβλο για να μην κάθονται πάνω και μεταφέρουν την αρρώστια. Εβαζα ειδικό φάρμακο στη γούβα μπροστά από τον στάβλο. Εδινα 2.000 ευρώ τον μήνα για απολυμαντικά».

»Τελικά, πριν από 70 μέρες και παρά τις εξαντλητικές προφυλάξεις τα πρόβατα μου κόλλησαν ευλογιά. Τα θανάτωσαν μετά από 40 μέρες. Τα πρώτα πρόβατα βγηκαν θετικά στον ιό στις αρχές Δεκεμβρίου και τα θανάτωσαν 15 Ιανουαρίου. Μου έλεγαν πως δεν είχαν διαθέσιμη τσάπα -σ.σ σκαπτικό όχημα- για να έρθουν να τα θάψουν. Ξεκίνησαν κάθε μέρα να πεθαίνουν εκεί μέσα στον στάβλο από 10 έως 20 πρόβατα. Εγώ βέβαια συνέχιζα να τα ταϊζω καθώς περίμενα να έρθουν για τη θανάτωση και ας ήξερα ότι θα τα σκοτώσουν. Ετσι θα τα άφηνα; Νηστικά;»

»Οταν τελικά ήρθε το μηχάνημα είχαν απομείνει ζωντανά 470 πρόβατα από τα 830».

»Αναγκάστηκα να τα θάβω μόνος μου, χρησιμοποιώντας τη δική μου τσάπα μέσα στο κτήμα μου. Ανοιγα ένα λάκκο βαθύ, τα έριχνα και τα κάλυπτα από πάνω με ασβέστη και νάιλον. Τι μπορούσα να κάνω; Τους έπαιρνα τηλέφωνο και μου απαντούσαν πως έπρεπε να περιμένω τη σειρά μου. Πριν από εμένα περίμεναν άλλοι 15 κτηνοτρόφοι να θανατωθούν τα πρόβατα τους».

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας που διαρκώς επικαλείται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως μοναδικό μέσο για την εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων, η ταφή ή καύση των προβάτων που έχουν μολυνθεί πρέπει να πραγματοποιείται αυστηρά εντός 72 ωρών.

Αρχικά,η συγκεκριμένη διορία ήταν 48 ώρες, όμως τον Οκτώβριο του 2025 το ΥΠΑΑΤ αντιλαμβανόμενο τη δυσκολία να αναταποκριθούν οι Περιφέρειες σε αυτό το χρονικό περιθώριο, ανέβασε το όριο στις 72 ώρες, το αργότερο στις τέσσερις μέρες. Το μέτρο αυτό χαρακτηρίστηκε μάλιστα κρίσιμο από το ΥΠΑΑΤ για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου.

2.000 τα πρόβατα που έθαψαν μόνοι τους οι κτηνοτρόφοι στη Μαγνησία

Ο κ. Δηματάκης δεν είναι ο μοναδικός κτηνοτρόφος που περίμενε τόσο μεγάλο διάστημα για να θανατωθούν τα άρρωστα πρόβατα του.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Τερζάκη, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μαγνησίας, στη συγκεκριμένη περιοχή, από την αρχή της ευλογιάς των προβάτων μέχρι και πριν από τρεις μήνες, 30 κτηνοτρόφοι θανάτωσαν μόνοι τους περίπου 2.000 πρόβατα λόγω της μεγάλης καθυστέρησης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Πάλι σύμφωνα με τον κ. Τερζάκη, οι κτηνοτρόφοι που έθαψαν μόνοι τους τα ζώα τους, όχι απλώς δεν είναι σίγουροι αν θα αποζημιωθούν για τα συγκεκριμένα πρόβατα αλλά είναι αντιμέτωποι και με πρόστιμα λόγω ασυμφωνίας στα στοιχεία που εμφανίζονται στο βιβλίο των ζώων που διατηρούν και σε αυτά που κατέγραψαν πως θανάτωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη Μαγνησία, το μεγαλύτερο διάστημα που έχει περιμένει κτηνοτρόφος για να θανατωθούν τα πρόβατα του είναι 25 μέρες ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός προβάτων που θανάτωσε κτηνοτρόφος περιμένοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι 150.

«Στη Θεσσαλία δραστηριοποιείται μια εταιρεία όπου οδηγούνται σε καύση τα θανατωμένα αιγοπρόβατα. Δεν μπορεί να διαχειριστεί πάνω από 200 ζώα την ημέρα» σημειώνει ο κ. Τερζάκης μιλώντας στο in.

Οπως προσθέτει: «Δεν είναι όμως μόνο η καύση των ζώων που καθυστερεί σημαντικά. Ολοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος της επιδημίας. Οι ιδιώτες εκδοροσφαγείς αλλά και οι κτηνίατροι στις υπηρεσίες της Περιφέρειας είναι ελάχιστοι για να διεκπεραιώσουν τις μαζικές θανατώσεις λόγω ευλογιάς».

Ο κ. Τερζάκης σημειώνει πως το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο πατέρας του, επίσης κτηνοτρόφος στο επάγγελμα. «Ο πατέρας μου είχε 800 ζώα. Μετά την πρώτη εβδομάδα που κόλλησαν ευλογιά, πέθαιναν μέσα στον στάβλο περίπου 15 πρόβατα τη μέρα. Ανοίξαμε με δικό μας μηχάνημα και έξοδα έναν λάκκο και θάψαμε περίπου 150 νεκρά πρόβατα». 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή η κατάσταση στη Μαγνησία είναι ήρεμη όχι απλώς επειδή τα κρούσματα έχουν μειωθεί αισθητά λόγω των χειμερινών συνθήκων αλλά κυρίως γιατί από τις 200 κτηνοτροφικές μονάδες που είχε η περιοχή πριν χτυπήσει η ευλογιά των προβάτων, πια έχουν απομείνει 50.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 η κτηνοτρόφος Μαρία Καπνουτζή από το Ζάρκο Τρικάλων περιέγραφε στο in πως με την οικογένεια της περίμεναν επί μέρες τη θανάτωση των ζώων που είχαν ευλογιά. Οπως μας έλεγε τότε:

»Κάλεσα την κτηνιατρική υπηρεσία την Κυριακή. Δεν ήρθαν την επόμενη μέρα, ήρθαν την Τρίτη. Τα πρόβατα με συμπτώματα είχαν φτάσει ως τότε τα 60. Την ώρα που η υπάλληλος έπαιρνε τα δείγματα, πέθαναν μέσα στο στάβλο 10 ζώα. Το απόγευμα άλλα πέντε. Εκτοτε, κάθε μέρα, χάναμε 20 ζώα. Μας είπαν να τοποθετούμε τα νεκρά πρόβατα σε μια άκρη, να τα καλύπτουμε με νάιλον και από πάνω να ρίχνουμε ασβέστη. Με 35 βαθμούς Κελσίου, η κατάσταση έγινε ανυπόφορη».

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα 750 πρόβατα της οικογένειας Καπνουτζή θανατώθηκαν μετά από εννέα μέρες από την καταγραφή της ευλογιάς από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Σε εκείνη τη φάση, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, έπρεπε να είχαν θανατωθεί μέσα σε 48 ώρες

Κτηνοτρόφος στην Ημαθία σκέφτεται να προχωρήσει σε μήνυση

Ο πρόεδρος του ΣΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας), Δημήτρης Μόσχος λέει πως σε πρόσφατη, παρόμοια περίπτωση στην Ημαθία, ο κτηνοτρόφος που έθαψε τα ζώα του λόγω καθυστέρησης και βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο αλλά και μη αποζημίωση για τα συγκεκριμένα πρόβατα, ετοιμάζεται να προχωρήσει σε μήνυση κατά της πολιτείας.

Σύμφωνα με τον κ. Μόσχο, ο εν λόγω κτηνοτρόφος είχε 240 πρόβατα και οι υπηρεσίες τα θανάτωσαν μετά από 47 μέρες. Μάλιστα, σύφωνα με τον κ. Μόσχο, στη συγκεκριμένη περιοχή που βρίσκεται η εν λόγω μονάδα δεν επιτρέπεται η ταφή των θανατωμένων ζώων αλλά μόνο η καύση τους, λόγω του ότι τα υπόγεια ύδατα είναι πολύ επιφανειακά και υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης.

«Η Κεντρική Μακεδονία ακολουθεί τη Μαγνησία στο πρόβλημα με τις αποζημιώσεις που είναι «στον αέρα» επειδή οι κτηνοτρόφοι θανάτωσαν μόνοι τους τα ζώα εξαιτίας της ολιγωρίας των υπηρεσιών. Έθεσα το πρόβλημα και στην πρόσφατη συνάντηση που είχαμε οι κτηνοτρόφοι με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και δεν είναι μόνο το θέμα των αποζημιώσεων για αυτά τα πρόβατα. Είναι και η διασπορά της ευλογιάς με ευθύνη της πολιτείας την ώρα που οι κτηνοτρόφοι κατηγορούνται για μη τήρηση των μέτρων βιοασφαλείας. Το υπουργείο μιλά διαρκώς για τη βιοασφάλεια, απορρίπτει το εμβόλιο και την ίδια στιγμή με δική του ευθύνη, δημιουργεί συνθήκες διασποράς του ιού».

Τα πολλά τεχνικά προβλήματα για την ταφή ή καύση των προβάτων

Ο Γιώργος Κεφαλάς είναι αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία, Περιφέρεια που έχει πληγεί σημαντικά από την ευλογιά των προβάτων- βλ. την περίπτωση του κ. Δηματάκη αλλά και την περίπτωση του Ερευνητικού Ινστιτούτου ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ όπου λόγω της ευλογιάς θανατώθηκαν 720 πρόβατα σπάνιων ελληνικών φυλών-. Και σε εκείνη την περίπτωση η ταφή είχε καθυστερήσει 20 μέρες, μιας και αναζητούνταν κατάλληλος χώρος ταφής.

Ερωτηθείς από το in ο κ. Κεφαλάς σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στην ταφή ή καύση των θανατωμένων προβάτων, ο ίδιος ανέφερε καταρχάς πως σε τέσσερις περιπτώσεις όπου η ευλογιά καταγράφηκε στις αρχές Ιανουαρίου, τα ζώα θάφτηκαν στις 14 Φεβρουαρίου -δηλαδή με καθυστέρηση που ξεπέρασε τον έναν μήνα-. Οι συγκεκριμένες εκτροφές βρίσκονταν στην περιοχή της Πέλλας. «Επρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος για την ταφή. Τελικά θάφτηκαν σε ΧΥΤΑ».

Ο κ. Κεφαλάς έκανε λόγο για σειρά τεχνικών και γραφειοκρατικών προβλημάτων που οδηγούν στην καθυστέρηση τακτοποίησης των θανατωμένων προβάτων: αδυναμία να βρεθούν συχνά οι κατάλληλοι χώροι ταφής (σε περίπτωση που η ταφή δεν είναι εφικτό να γίνει στο οικόπεδο όπου διατηρεί τη μονάδα του ο κτηνοτρόφος), κάτι που τον φετινό χειμώνα έγινε ακόμα πιο δύσκολο εξαιτίας των πολλών προβλήματων που έχουν προκαλέσει στα εδάφη οι διαδοχικές κακοαιρίες, αδυναμία των αποτρεφωτηρίων ζώων να ανταποκριθούν σε αυτόν τον τόσο μεγάλο όγκο ζώων αλλά και νομικά και πρακτικά εμπόδια όπως η έγκριση των δαπανών από την πολιτεία για αυτές τις εργασίες.

Ο κ. Κεφαλάς σημειώνει πως οι διαδικασίες του ΥΠΑΑΤ για τη διαχείριση του προβλήματος- έγκριση δαπανών για συμβάσεις με τους ιδιώτες, τους εργολάβους κτ.λ- ενέχουν πολλή γραφειοκρατία και γίνονται μέσα από ένα αναχρονιστικό σύστημα, όταν την ίδια στιγμή οι Περιφέρειες καλούνται να αντιμετωπίσουν τον μεγαλύτερο όγκο του προβλήματος της ευλογιάς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κατασκευές
Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Ο φυσικός τρόπος να ρυθμίσουμε το νευρικό σύστημα

Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
ΠΟΕΔΗΝ 23.02.26

Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ελλάδα 23.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»

Από την Τρίτη έως τις 9 Μαρτίου τα δρομολόγια προς Σύνταγμα θα σταματούν στο σταθμό «Φιξ», ενώ νωρίτερα θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Ακρόπολη» και «Συγγρού – Φιξ».

Σύνταξη
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 23.02.26

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Καθαρά Δευτέρα: Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι η Βαρβάκειος – Πλήθος κόσμου στην αγορά
Φωτογραφίες και βίντεο 23.02.26

Κοσμοσυρροή στη Βαρβάκειο για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής - Ανοιχτή μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας

Η Βαρβάκειος έμεινε ανοιχτή όλη τη διάρκεια της νύχτας τηρώντας την παράδοση - Όπως και το Καπάνι στη Θεσσαλονίκη, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και το μεσημέρι

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023
ΠΟΕΔΗΝ 23.02.26

Γιαννάκος: Δώστε χρήματα για την Υγεία – 3.000 λιγότερο προσωπικό στα νοσοκομεία σε σχέση με τον Μάιο του 2023

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στηλιτεύει την υποχρηματοδότηση στην Υγεία, επισημαίνοντας με έμφαση ότι λόγω των συνθηκών «οι επαγγελματίες υγείας γυρίζουν τη πλάτη στο ΕΣΥ»

Σύνταξη
Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε
Διάστημα 23.02.26

Έξι πλανήτες βγαίνουν για απογευματινή παρέλαση αυτή την εβδομάδα – Πώς θα τους αναγνωρίσετε

Ερμής. Αφροδίτη, Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας θα είναι για λίγο ορατοί στον νοτιοδυτικό ουρανό λίγα λεπτά μετά τη Δύση. Τέσσερις από τους πλανήτες θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι.

Σύνταξη
Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;
Πληρώνουν οι φορολογούμενοι 23.02.26

Ποιος παρείχε «υπηρεσίες μασάζ» στον πρώην πρίγκιπα Άντριου όσο εκπροσωπούσε το Ηνωμένο Βασίλειο στο εξωτερικό;

Λογιστικές εγγραφές, δικαστικές μαρτυρίες και καταγγελίες πρώην αξιωματούχων φέρνουν στο φως αναφορές σε «υπηρεσίες μασάζ» που συνδέονται με τον Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, ανοίγοντας εκ νέου ερωτήματα για διαφάνεια και λογοδοσία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
Κόντρα 23.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;

Είναι το κομμάτι που ουσιαστικά έφτιαξε τη solo καριέρα του Ρόμπι Γουίλιαμς. Ωστόσο, ο Ρέι Χέφερναν, ακόμα και σήμερα επιμένει ότι αυτός είναι ο δημιουργός του Angels.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική Γραμματεία 23.02.26

Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Κεντρική πολιτική μάχη αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ η Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να δώσει «λευκή επιταγή» στην κυβέρνηση, θέτοντας σαφείς όρους και προτεραιότητες ενόψει της συζήτησης στη Βουλή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αληθινές γυναίκες – Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος
Plus size 23.02.26

Αληθινές γυναίκες - Η ποικιλομορφία των σωμάτων επιμένει στην Eβδομάδα Mόδας του Λονδίνου εν μέσω «επιδημίας» ενέσεων αδυνατίσματος

Οι Karoline Vitto, Phoebe English και Sinead Gorey αγκαλιάζουν μια ευρεία γκάμα σωματότυπων στις πασαρέλες τηε Εβδομάδς Μόδας κι αυτό είναι κάτι στην εποχή των εξαιρετικά ισχνών προτύπων λόγω μανίας με τα «ενεσάκια».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη
Κρίσιμες ώρες 23.02.26

Αυξάνουν την πίεση στο Ιράν οι ΗΠΑ – Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα, λέει η Τεχεράνη

Κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ώρες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να κρατά στο τραπέζι το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος στο Ιράν, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται διπλωματικές επαφές

Σύνταξη
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23.02.26

Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Να της ζήσει 23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο