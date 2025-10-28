Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Τη «διενέργεια διοικητικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών υπάλληλου/ων του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» παρήγγειλε πριν από μερικές μέρες, ο Νεκτάριος Βιδάκης, Α΄Αντιπροέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής είναι ένα από τα 11 ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ιδρύθηκε το 1951 στην Παραλίμνη Γιαννιτσών με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και τη βελτίωση των συστημάτων διατροφής, εκτροφής και αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων.

Η εσωτερική έρευνα έρχεται μετά το θέμα που είχε αναδείξει το in σχετικά με τη θανάτωση 720 προβάτων από δύο κορυφαίες ελληνικές φυλές, της περιζήτητης χιώτικης φυλής και της σπάνιας φυλής Πελαγονίας (Φλωρίνης), λόγω της εισόδου του ιού της ευλογιάς των προβάτων σε μονάδες του ερευνητικού ινστιτούτου (φορέας εποπτευόμενος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη ο οποίος μίλησε στο in, η εσωτερική έρευνα διενεργείται για τρεις λόγους.

Ο πρώτος είναι για να διερευνηθεί με ποιον τρόπο πέρασε ο ιός της ευλογιάς την πόρτα του ερευνητικού ινστιτούτου.

Ο δεύτερος, για να διερευνηθεί αν υπήρξαν αστοχίες, λάθη ή παραλείψεις που άφησαν εκτεθειμένα τα σπάνια πρόβατα.

Και τέλος, σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, κάτι επιπρόσθετο που πρέπει να διερευνηθεί, είναι τι μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να στεγανοποιηθεί η ασφάλεια του ινστιτούτου στο οποίο εκτρέφονται πρόβατα από σπάνιες και περιζήτητες φυλές.

Με σχεδόν 20 μέρες καθυστέρηση η θανάτωση των 720 προβάτων

Σε κάθε περίπτωση, τα 720 πρόβατα θανατώθηκαν σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη: «την περασμένη Πέμπτη ή Παρασκευή (σ.σ δηλαδή 23 ή 24/10)».

Τα θετικά δείγματα της ευλογιάς στο ινστιτούτο είχαν εντοπιστεί στις 6 Οκτωβρίου και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η θανάτωση του κοπαδιού πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ 72 ώρες μετά τον πρώτο εντοπισμό του κρούσματος.

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, ο λόγος της τελευταίας καθυστέρησης, οφείλεται σε τεχνικές δυσκολίες, λόγω βροχοπτώσεων, κατά τη δημιουργία του χώρου όπου θάφτηκαν τα πρόβατα.

Οπως είχε δηλώσει στο in στις 14 Οκτωβρίου ο κ. Βιδάκης: «Η θανάτωση των προβάτων της Χίου και της Πελαγονίας είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ομως, επειδή όπως μας είπαν, έπρεπε να ολοκληρωθεί η εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο όπου θα ταφούν τα πρόβατα, η θανάτωση ορίστηκε τελικά για την Τρίτη, 14/10».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία, Γεώργιος Κεφαλάς λέει πως δεν τίθεται ζήτημα με τους χώρους όπου θάβονται τα ζώα που θανατώνονται, στα Γιαννιτσά και πως για η καθυστέρηση της θανάτωσης των 720 αιγοπροβάτων. δεν προέκυψε λόγω τεχνικών ζητημάτων στον χώρο ταφής.

Ο Κωνσταντίνος Ρέκκας, κτηνίατρος κι ερευνητής στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, λέει στο in πως ο λόγος της μεγάλης καθυστέρησης της θανάτωσης είναι άλλος.

«Μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων στο ινστιτούτο, ξεκίνησε μια συζήτηση ανάμεσα στην ηγεσία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεδομένου ότι βάσει νομοθεσίας Ε.Ε, οι σπάνιες και περιζήτητες φυλές αιγοπροβάτων μπορούν να εξαιρεθούν από το πρωτόκολλο της θανάτωσης και κατ’ εξαίρεση να εμβολιαστούν. Να εμβολιαστούν δηλαδή τα ζώα του κοπαδιού που δεν έχουν ακόμα κολλήσει τον ιό» περιγράφει ο κ. Ρέκκας.

«Τελικά, δεν εμβολιάστηκαν, μιας και το ΥΠΑΑΤ απάντησε πως δεν πρέπει να γίνεται καμία εξαίρεση στο πρωτόκολλο εκρίζωσης του ιού που εφαρμόζεται στη χώρα μας. Η απόρριψη του εμβολιασμού εκ μέρους της κυβέρνησης είναι μια πολιτική επιλογή. Το αποτέλεσμα της θα κριθεί» συμπληρώνει ο κ. Ρέκκας.

Αθωράκιστο και χωρίς κτηνιάτρους το Ινστιτούτο στα Γιαννιτσά

Ο ερευνητής κτηνίατρος τονίζει πάντως πως το γεγονός πως στο Ινστιτούτο Επιστήμης Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα Γιαννιτσά, δεν εργάζεται κανένας κτηνίατρος αλλά μόνο εννέα γεωπόνοι έπαιξε τον ρόλο του στο να καταστεί τρωτό το ινστιτούτο και να διαβιεί η ευλογιά την πόρτα του.

«Πριν 3- 4 χρόνια, κτηνίατροι από το δικό μας ινστιτούτο στη Θέρμη επισκέπτονταν ανά τακτά διαστήματα το ινστιτούτο στα Γιαννιτσά, όμως η ανάθεση της κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης των ζώων στα Γιαννιτσά, δεν ήταν ένα βιώσιμο σενάριο ενώ υπήρξαν και γραφειοκρατικά προβλήματα» περιγράφει ο κ. Ρέκκας και συνεχίζει: «Το ινστιτούτο στα Γιαννιτσά “πλήττεται” από υποχρηματοδότηση. Κάποια στιγμή έγινε προσπάθεια να προσλάβουν έναν κτηνίατρο-ερευνητή όμως η προσπάθεια δεν απέδωσε».

Η έλλειψη εργαζομένων αλλά και οικονομικών πόρων, συνδυάστηκε όπως εξηγεί ο κ. Ρέκκας με την ελλιπή τήρηση των μέτρων προστασίας για την ευλογιά, τα οποία δεν τηρούνται σε μεγάλο βαθμό.

«Δεν υπήρχε ασπίδα προστασίας έξω από το ινστιτούτο στα Γιαννιτσά» τονίζει ο κ. Ρέκκας.

Κατά τον ερευνητή κτηνίατρο, η μη δημιουργία της Τράπεζας Ζωϊκού Γενετικού Υλικού, η οποία εκκρεμεί από 1995, δυσκολεύει το εγχείρημα της διατήρησης των σπάνιων και περιζήτητων ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και καθιστά επικίνδυνη την κατάσταση όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως αυτό στο ινστιτούτο στα Γιαννιτσά.

Οσον αφορά τα σπάνια πρόβατα της φυλής Πελαγονίας (Φλωρίνης), τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα 720 που θανατώθηκαν, αυτό σύμφωνα με τον κ. Ρέκκα πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα στην ελληνική αιγοπροβατεία, γιατί μπορεί μεν να υπάρχουν και αλλού πρόβατα Πελαγονίας (ιδιωτών εκτροφέων), όμως στα Γιαννιτσά: «καταστράφηκε η καλή μονάδα, η “μάνα” των υπόλοιπων προβάτων Πελαγονίας στη χώρα μας».

Οπως σχολίαζε σε πρόσφατο ρεπορτάζ του in, και ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, διευθυντής και πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, συμπυκνώνοντας τις ελλείψεις στη διαχείριση της ευλογιάς από την Πολιτεία: «Για την ώρα, η επιδημιολογική επιτήρηση της ευλογιάς των προβάτων, είναι πρόχειρη. Οι πηγές πληροφόρησης για τα κρούσματα και την πορεία της ασθένειας είναι αποσπασματικές. Απαιτείται ένα πεδίο σύγκλισης όλων των πληροφοριών, με open data και διαφάνεια. Χρειάζεται οργάνωση. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το κομμάτι της βιοασφάλειας σε επίπεδο εκτροφής και απαιτείται και καλύτερη συνεργασία της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς φορείς».