Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»
Ελλάδα 28 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Διοικητική εξέταση για τα κρούσματα ευλογιάς στο Ινστιτούτο του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ: «Αθωράκιστο το ινστιτούτο»

Γιατί καθυστέρησαν σχεδόν 20 μέρες μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων να θανατώσουν τα 720 σπάνια αιγοπρόβατα – Η ελλιπής προστασία των σπάνιων ελληνικών φυλών και το υποχρηματοδοτούμενο ινστιτούτο

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
A
A
Τη «διενέργεια διοικητικής εξέτασης για τη διερεύνηση τυχόν πειθαρχικών ευθυνών υπάλληλου/ων του Ινστιτούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ερευνας, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» παρήγγειλε πριν από μερικές μέρες, ο Νεκτάριος Βιδάκης, Α΄Αντιπροέδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του οργανισμού.

Το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής είναι ένα από τα 11 ερευνητικά ινστιτούτα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Ιδρύθηκε το 1951 στην Παραλίμνη Γιαννιτσών με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και τη βελτίωση των συστημάτων διατροφής, εκτροφής και αναπαραγωγής των παραγωγικών ζώων.

Η εσωτερική έρευνα έρχεται μετά το θέμα που είχε αναδείξει το in σχετικά με τη θανάτωση 720 προβάτων από δύο κορυφαίες ελληνικές φυλές, της περιζήτητης χιώτικης φυλής και της σπάνιας φυλής Πελαγονίας (Φλωρίνης), λόγω της εισόδου του ιού της ευλογιάς των προβάτων σε μονάδες του ερευνητικού ινστιτούτου (φορέας εποπτευόμενος από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη ο οποίος μίλησε στο in, η εσωτερική έρευνα διενεργείται για τρεις λόγους.

Ο πρώτος είναι για να διερευνηθεί με ποιον τρόπο πέρασε ο ιός της ευλογιάς την πόρτα του ερευνητικού ινστιτούτου.

Ο δεύτερος, για να διερευνηθεί αν υπήρξαν αστοχίες, λάθη ή παραλείψεις που άφησαν εκτεθειμένα τα σπάνια πρόβατα.

Και τέλος, σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, κάτι επιπρόσθετο που πρέπει να διερευνηθεί, είναι τι μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να στεγανοποιηθεί η ασφάλεια του ινστιτούτου στο οποίο εκτρέφονται πρόβατα από σπάνιες και περιζήτητες φυλές.

Με σχεδόν 20 μέρες καθυστέρηση η θανάτωση των 720 προβάτων

Σε κάθε περίπτωση, τα 720 πρόβατα θανατώθηκαν σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη: «την περασμένη Πέμπτη ή Παρασκευή (σ.σ δηλαδή 23 ή 24/10)».

Τα  θετικά δείγματα της ευλογιάς στο ινστιτούτο είχαν εντοπιστεί στις 6 Οκτωβρίου και σύμφωνα με το πρωτόκολλο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η θανάτωση του κοπαδιού πρέπει να πραγματοποιείται το πολύ 72 ώρες μετά τον πρώτο εντοπισμό του κρούσματος.

Σύμφωνα με τον κ. Βιδάκη, ο λόγος της τελευταίας καθυστέρησης, οφείλεται σε τεχνικές δυσκολίες, λόγω βροχοπτώσεων, κατά τη δημιουργία του χώρου όπου θάφτηκαν τα πρόβατα.

Οπως είχε δηλώσει στο in στις 14 Οκτωβρίου ο κ. Βιδάκης: «Η θανάτωση των προβάτων της Χίου και της Πελαγονίας είχε προγραμματιστεί για την περασμένη Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, από  τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ομως, επειδή όπως μας είπαν, έπρεπε να ολοκληρωθεί η εκσκαφή σε συγκεκριμένο σημείο όπου θα ταφούν τα πρόβατα, η θανάτωση ορίστηκε τελικά για την Τρίτη, 14/10».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας στην Κεντρική Μακεδονία, Γεώργιος Κεφαλάς λέει πως δεν τίθεται ζήτημα με τους χώρους όπου θάβονται τα ζώα που θανατώνονται, στα Γιαννιτσά και πως για η καθυστέρηση της θανάτωσης των 720 αιγοπροβάτων. δεν προέκυψε λόγω τεχνικών ζητημάτων στον χώρο ταφής.

Ο Κωνσταντίνος Ρέκκας, κτηνίατρος κι ερευνητής  στο Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, λέει στο in πως ο λόγος της μεγάλης καθυστέρησης της θανάτωσης είναι άλλος.

«Μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων στο ινστιτούτο, ξεκίνησε μια συζήτηση ανάμεσα στην ηγεσία του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεδομένου ότι βάσει νομοθεσίας Ε.Ε, οι σπάνιες και περιζήτητες φυλές αιγοπροβάτων μπορούν να εξαιρεθούν από το πρωτόκολλο της θανάτωσης και κατ’ εξαίρεση να εμβολιαστούν. Να εμβολιαστούν δηλαδή τα ζώα του κοπαδιού που δεν έχουν ακόμα κολλήσει τον ιό» περιγράφει ο κ. Ρέκκας.

«Τελικά, δεν εμβολιάστηκαν, μιας και το ΥΠΑΑΤ απάντησε πως δεν πρέπει να γίνεται καμία εξαίρεση στο πρωτόκολλο εκρίζωσης του ιού που εφαρμόζεται στη χώρα μας. Η απόρριψη του εμβολιασμού εκ μέρους της κυβέρνησης είναι μια πολιτική επιλογή. Το αποτέλεσμα της θα κριθεί» συμπληρώνει ο κ. Ρέκκας.

Αθωράκιστο και χωρίς κτηνιάτρους το Ινστιτούτο στα Γιαννιτσά

Ο ερευνητής κτηνίατρος τονίζει πάντως πως το γεγονός πως στο Ινστιτούτο Επιστήμης Παραγωγής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στα Γιαννιτσά, δεν εργάζεται κανένας κτηνίατρος αλλά μόνο εννέα γεωπόνοι έπαιξε τον ρόλο του στο να καταστεί τρωτό το ινστιτούτο και να διαβιεί η ευλογιά την πόρτα του.

«Πριν 3- 4 χρόνια, κτηνίατροι από το δικό μας ινστιτούτο στη Θέρμη επισκέπτονταν ανά τακτά διαστήματα το ινστιτούτο στα Γιαννιτσά, όμως η ανάθεση της κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης των ζώων στα Γιαννιτσά, δεν ήταν ένα βιώσιμο σενάριο ενώ υπήρξαν και γραφειοκρατικά προβλήματα» περιγράφει ο κ. Ρέκκας και συνεχίζει:  «Το ινστιτούτο στα Γιαννιτσά “πλήττεται” από υποχρηματοδότηση. Κάποια στιγμή έγινε προσπάθεια να προσλάβουν έναν κτηνίατρο-ερευνητή όμως η προσπάθεια δεν απέδωσε».

Η έλλειψη εργαζομένων αλλά και οικονομικών πόρων, συνδυάστηκε όπως εξηγεί ο κ. Ρέκκας με την ελλιπή τήρηση των μέτρων προστασίας για την ευλογιά, τα οποία δεν τηρούνται σε μεγάλο βαθμό.

«Δεν υπήρχε ασπίδα προστασίας έξω από το ινστιτούτο στα Γιαννιτσά» τονίζει ο κ. Ρέκκας.

Κατά τον ερευνητή κτηνίατρο, η μη δημιουργία της Τράπεζας Ζωϊκού Γενετικού Υλικού, η οποία εκκρεμεί από 1995, δυσκολεύει το εγχείρημα της διατήρησης των σπάνιων και περιζήτητων ελληνικών φυλών αιγοπροβάτων και καθιστά επικίνδυνη την κατάσταση όταν συμβαίνουν γεγονότα όπως αυτό στο ινστιτούτο στα Γιαννιτσά.

Οσον αφορά τα σπάνια πρόβατα της φυλής Πελαγονίας (Φλωρίνης), τα οποία συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα 720 που θανατώθηκαν, αυτό σύμφωνα με τον κ. Ρέκκα πρόκειται για ένα σημαντικό πλήγμα στην ελληνική αιγοπροβατεία, γιατί μπορεί μεν να υπάρχουν και αλλού πρόβατα Πελαγονίας (ιδιωτών εκτροφέων), όμως στα Γιαννιτσά: «καταστράφηκε η καλή μονάδα, η “μάνα” των υπόλοιπων προβάτων Πελαγονίας στη χώρα μας».

Οπως σχολίαζε σε πρόσφατο ρεπορτάζ του in, και ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, διευθυντής και πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, συμπυκνώνοντας τις ελλείψεις στη διαχείριση της ευλογιάς από την Πολιτεία: «Για την ώρα, η επιδημιολογική επιτήρηση της ευλογιάς των προβάτων, είναι πρόχειρη. Οι πηγές πληροφόρησης για τα κρούσματα και την πορεία της ασθένειας είναι αποσπασματικές. Απαιτείται ένα πεδίο σύγκλισης όλων των πληροφοριών, με open data και διαφάνεια. Χρειάζεται οργάνωση. Πρέπει επίσης να ενισχύσουμε το κομμάτι της βιοασφάλειας σε επίπεδο εκτροφής και απαιτείται και καλύτερη συνεργασία της Ελλάδας με τους ευρωπαϊκούς φορείς».

googlenews

Κρήτη: Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου – «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»
Κρήτη 28.10.25

Σοκάρει η σύζυγος του 52χρονου που δολοφονήθηκε στη γιορτή κάστανου - «Υπέβοσκε μίσος, τον πρόδωσε το χωριό του»

Η σύζυγος του 52χρονου θύματος αποκάλυψε πως για παραπάνω από μία δεκαετία οι δύο οικογένειες στην Κρήτη δεν μιλούσαν, ενώ υπογράμμισε ότι ο σύζυγός της είχε στιγματιστεί

Σύνταξη
Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές
Θέσεις στάθμευσης 28.10.25

Δεκατρία αινίγματα και οι απαντήσεις τους για τις πιλοτές

Τι ισχύει για τις ανοικτές και τις κλειστές θέσεις, ποιες μπορούν να μεταβιβαστούν ή να νοικιαστούν - Πώς ορίζεται η χρήση και τι έχει αλλάξει νομοθετικά, ώστε να αποφεύγονται οι συγκρούσεις

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας
Opinion 28.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα δικά σας, δικά μας

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα και σαφές, εκείνοι που επέτρεψαν με πράξεις ή παραλείψεις στο κύκλωμα να δρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ , θα ελεγχθούν;

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους
Έρευνα Τradingpedia 28.10.25

Αθήνα: Η τρίτη ακριβότερη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για όσους ζουν από τον μισθό τους

Σύμφωνα με την Τradingpedia, τα βασικά έξοδα διαβίωσης στην Αθήνα είναι το 113% του μέσου μισθού, κατατάσσσοντάς την ως την τρίτη πιο «απρόσιτη» πόλη, ανάμεσα σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;
Σιγή ιχθύος 28.10.25

H «κινηματογραφική» ληστεία του Λούβρου: Δύο ύποπτοι, ελάχιστες πληροφορίες…. και τώρα τι;

Πάνω από 100 ερευνητές προσπαθούν να λύσουν το μυστήριο της ληστείας στο Λούβρο, όπου κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, σοκάροντας τη Γαλλία και τον κόσμο.

Σύνταξη
Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Στόχος το 80% 28.10.25

Τα 4 κλειδιά για συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Με μεγαλύτερη ευελιξία και απλοποίηση των διαδικασιών ανοίγει ο δρόμος για την κάλυψη 2,2 εκατ. εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα μέχρι το 2027, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

Ηλίας Γεωργάκης
Κυπριακό: Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει ότι «η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»
Κυπριακό 28.10.25

Ο Ερχιουρμαν ξεκαθαρίζει: «Η πολιτική ισότητα δεν είναι υπό διαπραγμάτευση»

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η πολιτική ισότητα θεωρείται προϋπόθεση», ανέφερε ο Τουφάν Ερχιουρμαν, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης» για το Κυπριακό.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ανέστειλε τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο
Βενεζουέλα 28.10.25

Παγώνει ο Μαδούρο τη συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για το φυσικό αέριο

Ανέστειλε ο Νικολάς Μαδούρο τη διμερή συμφωνία με το Τρίνινταντ και Τομπάγκο για την εκμετάλλευση κοιτάσματος φυσικού αερίου, αφού η χώρα «μετατράπηκε σε αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Βραζιλία: Ο Μπολσονάρο άσκησε έφεση εναντίον της καταδίκης του σε 27ετή κάθειρξη
Βραζιλία 28.10.25

Εφεση άσκησε ο Μπολσονάρο στην απόφαση για 27ετή φυλάκισή του

Εφεση κατά της σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης άσκησε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο, επισημαίνοντας «παραλείψεις, αντιφάσεις και ασάφειες» στην ετυμηγορίας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας.

Σύνταξη
Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία
Σέρχιι Κ. 28.10.25

Ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση στην Ιταλία

Ουκρανός ύποπτος για το σαμποτάζ στον αγωγό Nord Stream έχασε την έφεση και διατάχθηκε η μεταγωγή του στη Γερμανία. Προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση σε έναν μήνα

Σύνταξη
Ρωσία: Ο Πούτιν συζήτησε με την ΥΠΕΞ της Β. Κορέας για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών τους
Μόσχα 28.10.25

Πούτιν και ΥΠΕΞ Β. Κορέας συζητούν για την ενίσχυση της συνεργασίας τους

«Πολλά μελλοντικά σχέδια για περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη» των διμερών σχέσεων συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Βλαντιμίρ Πούτιν με την υπουργό Εξωτερικών της Β. Κορέας.

Σύνταξη
Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν
Νότια Σινική Θάλασσα 28.10.25

Τι είναι γνωστό για τα αεροσκάφη αμερικανικού αεροπλανοφόρου που συνετρίβησαν

Με μόλις 30 λεπτά διαφορά σημειώθηκαν δύο σπάνια ατυχήματα αεροσκαφών από το αεροπλανοφόρο Νίμιτς, τα 5 άτομα πληρώματος και των δύο πτητικών μέσων διασώθηκαν

Σύνταξη
Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 28.10.25

Κρήτη: 32χρονος έπεσε σκόπιμα πάνω σε 8 προπορευόμενα αυτοκίνητα στον ΒΟΑΚ

Ο δράστης αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σμπαραλιασμένο όχημα του καθώς είχε «σκάσει» και το λάστιχο - Από τον ΒΟΑΚ κινήθηκε με τα πόδια στην παλιά εθνική οδό και τράβηξε με κατεύθυνση προς Ηράκλειο.

Σύνταξη
