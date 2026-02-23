Ομόνοια: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας – Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Γερανίου
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας της διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Γερανίου, όπου υπήρξε καθίζηση του οδοστρώματος
Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας.
Ειδικότερα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας της διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Γερανίου, όπου υπήρξε καθίζηση του οδοστρώματος.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.
- Ομόνοια: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο κέντρο της Αθήνας – Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Γερανίου
- Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι: Δεκάδες τα περιστατικά μέθης – Τα 6 ήταν ανήλικοι
- Ο Πρεστιάνι απολογήθηκε στους συμπαίκτες του στην Μπενφίκα για το περιστατικό με τον Βινίσιους
- Τρεις δεκαετίες μετά η διαμάχη συνεχίζεται: Ποιος έγραψε τελικά το Angels του Ρόμπι Γουίλιαμς;
- Η «προμετωπίδα» του ΠΑΣΟΚ για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
- Το Τσαντ κλείνει τα σύνορα με το Σουδάν καθώς οι συγκρούσεις με τις RSF επεκτείνονται
- Ισλανδία: Επισπεύδεται η συζήτηση για ένταξη στην ΕΕ με φόντο τις απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία
- Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός της ΑΕΚ από φωτοβολίδα στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις