Κυκλοφοριακή συμφόρηση καταγράφεται το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας, 23 Φεβρουαρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Ειδικότερα, το πρόβλημα δημιουργήθηκε εξαιτίας της διακοπής κυκλοφορίας στην οδό Γερανίου, όπου υπήρξε καθίζηση του οδοστρώματος.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από το ύψος της οδού Σοφοκλέους, στην περιοχή της Ομόνοιας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια οδηγών και πεζών.