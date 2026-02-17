Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
Tablets που βοηθούν τα παιδιά να μάθουν παίζοντας
Τα Νέα της Αγοράς 17 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Tablets που βοηθούν τα παιδιά να μάθουν παίζοντας

Εάν ψάχνεις tablet για το παιδί σου αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις, μην αγχώνεσαι. Βρίσκεσαι στο κατάλληλο μέρος.

Σύνταξη
Το παιχνίδι ήταν πάντα ο πιο φυσικός τρόπος μάθησης για τα παιδιά. Σήμερα, απλώς έχει περάσει και στην οθόνη. Όχι ως παθητική απασχόληση, αλλά ως εργαλείο που συνδυάζει γνώση, δημιουργικότητα και εξερεύνηση. Τα tablets για παιδιά δεν είναι απλώς μια συσκευή για παιχνίδια και βίντεο. Όταν επιλεγούν σωστά, μπορούν να μετατραπούν εκπαιδευτικά tablets. Έξυπνες συσκευές που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να μάθουν παίζοντας. Ειδικά σε προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, το tablet μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μάθηση, χωρίς πίεση και χωρίς «διάβασμα» με την κλασική έννοια.

Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσει το παιδί με πληροφορία. Είναι να μάθει να παρατηρεί, να σκέφτεται, να δοκιμάζει. Και εδώ ακριβώς έρχονται τα tablets να καλύψουν αυτό το κενό, μέσα από εφαρμογές, διαδραστικό περιεχόμενο, ζωγραφική, παιχνίδια λογικής και αφήγηση ιστοριών.

Πώς βοηθά ένα tablet τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι

Στην προσχολική ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν κυρίως μέσα από την επανάληψη και την αλληλεπίδραση. Ένα tablet μπορεί να τους μάθει γράμματα, αριθμούς, χρώματα και σχήματα με τρόπο ευχάριστο και όχι καταναγκαστικό. Δεν υπάρχει «πρέπει», υπάρχει περιέργεια. Στο δημοτικό, η χρήση γίνεται πιο στοχευμένη. Ανάγνωση, απλές ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια που ενισχύουν τη μνήμη και τη συγκέντρωση, αλλά και δημιουργικές δραστηριότητες όπως ζωγραφική ή απλές παρουσιάσεις.

Το σημαντικό είναι ότι το παιδί συμμετέχει ενεργά. Αγγίζει την οθόνη, επιλέγει, διορθώνει, προσπαθεί ξανά. Η μάθηση δεν είναι μονόδρομος. Είναι εμπειρία.

Εκπαιδευτικά tablets και καθημερινή χρήση στο σπίτι

Ένα tablet μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής ρουτίνας του παιδιού. Όχι ως κάτι να το απασχολεί αλλά ως εργαλείο με σαφή ρόλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λίγο μετά το σχολείο για επανάληψη με πιο διασκεδαστικό τρόπο ή για εξερεύνηση νέων θεμάτων. Υπάρχουν εφαρμογές που βοηθούν στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, άλλες που ενισχύουν τη μαθηματική σκέψη και άλλες που καλλιεργούν τη δημιουργικότητα.

Με τη σωστή καθοδήγηση, το tablet δεν αντικαθιστά το βιβλίο ή το παιχνίδι. Τα συμπληρώνει. Και αυτό είναι το πραγματικό του πλεονέκτημα.

Τι χρειάζεται πραγματικά ένα tablet για παιδιά

Για να λειτουργήσει σωστά ως εκπαιδευτικό εργαλείο, ένα tablet πρέπει να είναι απλό, αξιόπιστο και ανθεκτικό. Η οθόνη χρειάζεται να είναι αρκετά μεγάλη για άνετη χρήση, χωρίς όμως να κουράζει. Η απόκριση πρέπει να είναι γρήγορη, ώστε το παιδί να μην απογοητεύεται. Εξίσου σημαντική είναι η μπαταρία, γιατί ένα tablet που κλείνει συνέχεια δεν είναι καθόλου εύχρηστο.

Στην πράξη, βοηθούν πολύ και τα σωστά αξεσουάρ για τάμπλετ. Μια ανθεκτική θήκη προστατεύει τη συσκευή από πτώσεις. Μια γραφίδα μετατρέπει το tablet σε ψηφιακό τετράδιο, ιδανικό για ζωγραφική, γράμματα και αριθμούς. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες κάνουν μεγάλη διαφορά στη χρήση από ένα παιδί.

Πριν φτάσεις όμως στο «ποιο tablet», αξίζει να κάνεις ένα μικρό βήμα πίσω. Γιατί δεν ταιριάζει κάθε συσκευή σε κάθε παιδί. Άλλες ανάγκες έχει ένα παιδί προσχολικής ηλικίας που μαθαίνει μέσα από εικόνες και επανάληψη και άλλες ένα παιδί δημοτικού που αρχίζει να διαβάζει, να γράφει και να οργανώνει τις πρώτες του σχολικές δραστηριότητες. Το σωστό tablet δεν είναι το πιο εντυπωσιακό ή το πιο δυνατό. Είναι εκείνο που μπορεί να στηρίξει τη μάθηση χωρίς να κουράζει, να μπερδεύει ή να αποσπά. Με αυτά στο μυαλό, ας δούμε τέσσερα tablets που ταιριάζουν πραγματικά σε παιδιά προσχολικής και δημοτικού.

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7

Ένα compact tablet που ταιριάζει πολύ σε μικρότερα χέρια. Το μέγεθός του το κάνει εύκολο στη χρήση από παιδιά προσχολικής ηλικίας, ενώ η καλή οθόνη βοηθά στην ανάγνωση και στα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Είναι σταθερό στη λειτουργία του και κατάλληλο για βασικές εφαρμογές μάθησης, ζωγραφική και απλό browsing με επίβλεψη.

Lenovo Tab One 8.7

Ιδανική επιλογή για τα πρώτα βήματα ενός παιδιού στον ψηφιακό κόσμο. Ελαφρύ, απλό και φιλικό στη χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό tablet για γράμματα, αριθμούς και δημιουργικά παιχνίδια. Σε συνδυασμό με θήκη και βασικές εφαρμογές, γίνεται ένα ασφαλές εργαλείο καθημερινής απασχόλησης.

Lenovo Tab 10.1

Με μεγαλύτερη οθόνη, ταιριάζει περισσότερο σε παιδιά δημοτικού. Προσφέρει άνεση στην ανάγνωση, στα βίντεο και στις εφαρμογές μάθησης. Είναι καλή λύση για παιδιά που αρχίζουν να γράφουν μικρά κείμενα, να κάνουν ασκήσεις ή να παρακολουθούν εκπαιδευτικό περιεχόμενο με μεγαλύτερη διάρκεια.

TCL Tab 11

Ένα tablet που συνδυάζει μέγεθος και άνεση χρήσης. Η μεγάλη οθόνη το καθιστά ιδανικό για ζωγραφική, εκπαιδευτικές εφαρμογές και διαδραστικό περιεχόμενο. Ταιριάζει σε παιδιά που χρησιμοποιούν το tablet όχι μόνο για παιχνίδι, αλλά και για πιο οργανωμένες δραστηριότητες μάθησης μέσα στην ημέρα.

Το tablet ως σύμμαχος

Το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι η συσκευή, αλλά ο τρόπος που χρησιμοποιείται. Ένα tablet μπορεί να ανοίξει δρόμους στη μάθηση, αρκεί να υπάρχει καθοδήγηση, όρια και ισορροπία. Δεν αντικαθιστά το παιχνίδι στο πάτωμα, το βιβλίο ή τη συζήτηση. Τα συμπληρώνει.

Όταν το παιδί μαθαίνει παίζοντας, η γνώση μένει. Και όταν η τεχνολογία μπαίνει στη ζωή του με σωστό τρόπο, γίνεται σύμμαχος και όχι εμπόδιο. Ένα καλά επιλεγμένο tablet μπορεί να γίνει το πρώτο του εργαλείο εξερεύνησης. Και αυτό είναι κάτι που αξίζει.

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Τράπεζες
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 11.02.26

Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν το εισιτήριο για τον τελικό

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»
Ενας χρόνος μετά 17.02.26

Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»

Οι σεισμοί «κατά ριπάς», οι εφιαλτικές βάρδιες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και η σύγκριση με την αντίστοιχη κρίση στην Καλντέρα το 2011-2012 - Εναν χρόνο μετά τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, μια Ημερίδα έριξε φως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2025 όταν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σαντορίνη

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά
CEV Champions League 17.02.26

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μιλάνο απόψε (17/2, 19:00) στο Ρέντη, με τις Ερυθρόλευκες να θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για το πρώτο βήμα για τα playoffs του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν

Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν αποκάλυψε ότι ο Νόιερ «δουλεύει» για την επόμενη μέρα χωρίς αυτόν, ενώ ο Μαξ Εμπερλ ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Νόιερ

Βάιος Μπαλάφας
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

