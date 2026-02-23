science
Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τροχαίο στο ύψος της Κινέτας – Έκτακτα μέτρα της Τροχαίας
Γιγάντιες χελώνες επέστρεψαν σε νησί των Γκαλαπάγκος ενάμιση αιώνα μετά
Περιβάλλον 23 Φεβρουαρίου 2026

Γιγάντιες χελώνες επέστρεψαν σε νησί των Γκαλαπάγκος ενάμιση αιώνα μετά

Η εξόντωση ξενικών ειδών όπως οι αρουραίοι άνοιξε τον δρόμο για την επανεισαγωγή των χαμένων ερπετών των Γκαλαπάγκος.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οι γιγάντιες χελώνες της Φλορεάνα, ενός μικρού νησιού στο σύμπλεγμα των Γκαλαπάγκος στον Ανατολικό Ειρηνικό, εξαφανίστηκαν τη δεκαετία του 1840, θύματα των πεινασμένων ναυτικών αλλά και των ξενικών ειδών που είχαν εισαχθεί στο παρθένο οικοσύστημα, από σκύλους και γουρούνια μέχρι κατσίκες και αρουραίους.

Ενάμιση αιώνα μετά την εξαφάνιση του υποείδους, 158 γιγάντιες χελώνες απελευθερώθηκαν στο νησί χάρη σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναπαραγωγής υπό αιχμαλωσία.

Η εισαγωγή τους, ένα ορόσημο για τις προσπάθειες αποκατάστασης οικοσυστημάτων, αναμένεται τώρα να βοηθήσει στη ρύθμιση των οικολογικών ισορροπιών για την επιστροφή περισσότερων ειδών.

Η γιγάντια χελώνα της Φλορεάνα (Chelonoidis niger niger) είναι εξαφανισμένο υποείδος της ενδημικής γιγάντιας χελώνας των Γκαλαπάγκος (Chelonoidis niger).

Με μήκος μέχρι 1,3 μέτρ και βάρος που ενίοτε ξεπερνά τα 300 κιλά, οι γιγάντες χελώνες του αρχιπελάγους ζουν μέχρι 170 χρόνια.

Υβρίδια

Μια μεγάλη έκπληξη ήρθε το 2008, όταν ανακαλύφθηκαν υβριδικές χελώνες σε δύο άλλα νησιά των Γκαλάπαγκος, την Ισαβέλα και το Γουλφ, όπου πιστεύεται ότι είχαν απελευθερωθεί από ναυτικούς χελώνες της Φλορεάνα τον 19ο αιώνα.

Η ανακάλυψη έδωσε την ευκαιρία να αποικιστεί η Φλορεάνα με ένα συγγενικό υποείδος. Ερευνητές επέλεξαν 23 υβριδικές χελώνες για το πρόγραμμα αναπαραγωγής υπό αιχμαλωσία που ξεκίνησε στο νησί της Σάντα Κρους.

Μέχρι το 2025 είχαν εκκολαφθεί περισσότερα από 600 χελωνάκια, από τα οποία κάποια ήταν πλέον αρκετά μεγάλα για να επιζήσουν μόνα τους στη φύση.

«Η αποκατάσταση της Φλορεάνα έφτασε ένα εξαιρετικά σημαντικό ορόσημο, με 158 γιγάντιες χελώνες που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία να απελευθερώνονται την εβδομάδα» ανέφερε την Παρασκευή το Galápagos Conservation Trust (GCT).

«Αυτή η στιγμή που περιμέναμε τόσο καιρό δίνει ελπίδα όχι μόνο για το μέλλον της Φλορεάνα, αλλά και για τη μελλοντική αποκατάσταση νησιών σε όλο τον κόσμο» σημείωσε.

Ο λόγος είναι ότι τα μεγάλα φυτοφάγα ζώα παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, εξηγεί η ανακοίνωση.

Αυτοί οι «μηχανικοί οικοσυστημάτων» ανοίγουν περάσματα στην πυκνή βλάστηση, βοηθούν στη μεταφορά των σπόρων και δημιουργούν έτσι ευκαιρίες για άλλα είδη φυτών, μια μεταβολή που αναμένεται να βοηθήσει στη διατήρηση άλλων ζώων όπως τα πτηνά και τα ιγκουάνα.

Η επιστροφή των χελωνών κατέστη εφικτή χάρη σε πρόγραμμα εξόντωσης ξενικών ειδών που πραγματοποιήθηκε το 2023 και περιόρισε δραστικά τις γάτες και τους αρουραίους. Τα ξενόφερτα τρωκτικά είναι μια από τις σημαντικότερες απειλές για τα γιγαντόσωμα ερπετά καθώς τρώνε τα αβγά τους.

Η χελώνα της Φλορεάνα είναι ένα από τα 12 χαμένα είδη που σχεδιάζεται να επανεισαχθούν στο νησί, μαζί με την ενδημικά είδη πτηνών και ερπετών.

