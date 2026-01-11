science
10.01.2026
«Λευκές» εκπλήξεις στην Αττική δείχνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα
Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης
Περιβάλλον 11 Ιανουαρίου 2026

Από τις «ψυχεδελικές» αράχνες έως τα ευρωπαϊκά χέλια: 10 είδη που το 2026 βρίσκει στο χείλος της εξαφάνισης

Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή οδηγούν αυτά τα εξαιρετικά είδη προς την εξαφάνιση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η αποδάσωση, το παράνομο εμπόριο άγριων ζώων και η κλιματική αλλαγή ωθούν ολοένα και περισσότερα είδη προς την εξαφάνιση.

Οι περιβαλλοντολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας ότι ο πλανήτης «δεν μπορεί πλέον να αντέξει» την αναβολή ουσιαστικών κλιματικών και περιβαλλοντικών μέτρων.

Καθώς πλησιάζουμε στο 2030 – ορόσημο για πολλούς διεθνείς στόχους σχετικά με τη φύση και το κλίμα – η ανάγκη για άμεση δράση γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ σύμφωνα με το Euronews.

Στις 7 Ιανουαρίου, η διεθνής φιλανθρωπική οργάνωση Fauna & Flora δημοσίευσε τη λίστα «2026 Species to Watch», επισημαίνοντας δέκα είδη φυτών και ζώων που βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο.

Όπως τονίζει ο διευθύνων σύμβουλος της οργάνωσης, Kristian Teleki, η λίστα αυτή αποτυπώνει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα πιο ευάλωτα είδη του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί ως «φάρος ελπίδας», αναδεικνύοντας ανθρώπους, κοινότητες και δράσεις που προσπαθούν να αντιστρέψουν την πορεία προς την εξαφάνιση.

Ευρωπαϊκό χέλι: Ένα αινιγματικό ψάρι σε ελεύθερη πτώση

Κάποτε κοινό σε ποτάμια και ακτές σε ολόκληρη την Ευρώπη, το ευρωπαϊκό χέλι βρίσκεται σήμερα σε δραματική παρακμή.

Τα τελευταία 25 χρόνια, ο πληθυσμός του στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μειωθεί κατά 95%. Η υπεραλίευση, η ρύπανση, ο κατακερματισμός των οικοτόπων και το παράνομο εμπόριο αποτελούν τους βασικούς λόγους αυτής της πτώσης.

Anguilla anguilla

Παρότι δεν θεωρείται ιδιαίτερα «ελκυστικό» είδος, το ευρωπαϊκό χέλι παίζει κρίσιμο ρόλο στα οικοσυστήματα γλυκού νερού και παράκτιων περιοχών, αποτελώντας βασική πηγή τροφής για άλλα ζώα.

Η εξαφάνισή του θα είχε σοβαρές οικολογικές συνέπειες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την περαιτέρω έρευνα και προστασία του.

Γιββώνας Cao-vit: Το δεύτερο σπανιότερο πρωτεύον στον κόσμο

Ο γιββώνας Cao-vit, γνωστός για το χαρακτηριστικό του κάλεσμα, θεωρούνταν εξαφανισμένος μέχρι το 2002.

Σήμερα, εκτιμάται ότι απομένουν μόλις 74. Η απώλεια γενετικής ποικιλότητας, η ενδογαμία και ο κίνδυνος απρόβλεπτων καταστροφών απειλούν σοβαρά το μέλλον του είδους.

Η Fauna & Flora σχεδιάζει νέα απογραφή το 2026, ελπίζοντας ότι οι μέχρι τώρα προσπάθειες αποκατάστασης των οικοτόπων θα έχουν θετικό αντίκτυπο στον πληθυσμό.

Ψυχεδελική γήινη τίγρη: Όταν η ομορφιά γίνεται κατάρα

Η ινδική ταραντούλα του ουράνιου τόξου εντυπωσιάζει με τα μεταλλικά, ιριδίζοντα χρώματά της.

Ζει αποκλειστικά στα τροπικά δάση των Western Ghats στην Ινδία, όμως η μοναδική της εμφάνιση την έχει καταστήσει στόχο του παράνομου εμπορίου κατοικίδιων ζώων.

Η υποβάθμιση των δασών και η παράνομη συλλογή έχουν μειώσει δραστικά τον πληθυσμό της. Ερευνητικές ομάδες και τοπικές κοινότητες εργάζονται πλέον από κοινού για την προστασία της, επενδύοντας στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.

Μαύρη κιθάρα: «Μισό καρχαρίας, μισό σαλάχι»

Η μαύρη κιθάρα (Blackchin guitarfish), με το παράξενο σχήμα που θυμίζει συνδυασμό καρχαρία και σαλαχιού, είναι ενδημική της Μεσογείου και του ανατολικού Ατλαντικού.

Η υπεραλίευση, η καταστροφή των βυθών και οι χαμηλοί ρυθμοί αναπαραγωγής την έχουν οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο εξαφάνισης.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και στη μείωση των αλιευτικών απωλειών.

Πανγολίνος του Temminck: Θύμα παράνομου εμπορίου

Ο πανγολίνος του Temminck, με τη χαρακτηριστική του κίνηση στα πίσω πόδια, απειλείται κυρίως από το παράνομο εμπόριο κρέατος και φολίδων. Παρά το ήρεμο και μοναδικό του τρόπο ζωής, παραμένει ένα από τα πιο εμπορεύσιμα θηλαστικά στον κόσμο.

Η δημιουργία κλινικών διάσωσης και επανένταξης στη Μοζαμβίκη αποτελεί μια σημαντική ελπίδα για το μέλλον του είδους.

Γεράκι: Από σύμβολο δύναμης σε απειλούμενο είδος

Το γεράκι, άρρηκτα συνδεδεμένο με την παράδοση της ιερακοτροφίας, έχει πληγεί σοβαρά από το διεθνές εμπόριο. Με λιγότερα από 30.000 γεράκια στη φύση, οι επιστήμονες προειδοποιούν για ραγδαία μείωση.

Η παρακολούθηση των πληθυσμών και η συλλογή δεδομένων αποτελούν βασικά εργαλεία για την ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών διατήρησης.

«Συννεφιασμένη» λεοπάρδαλη: Στόχος της μαύρης αγοράς

Η συννεφιασμένη λεοπάρδαλη (Clouded leopard) γίνεται στόχος κυνηγών για το εντυπωσιακό της τρίχωμα, αλλά και για τα δόντια και τα οστά της. Το παράνομο εμπόριο και η απώλεια ενδιαιτημάτων έχουν μειώσει δραστικά τους πληθυσμούς της στη Νοτιοανατολική Ασία.

Οι περιπολίες υπό την ηγεσία των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν κρίσιμο μέτρο προστασίας.

Ιγκουάνα με ακανθώδη ουρά της Ουτίλα: Μια σπάνια επιτυχία

Ζώντας αποκλειστικά στα μαγκρόβια δάση ενός μικρού νησιού στην Ονδούρα, η ιγκουάνα της Ουτίλα παραμένει απειλούμενη.

Ωστόσο, πρόσφατες έρευνες δείχνουν αύξηση του πληθυσμού της, αποδεικνύοντας ότι οι στοχευμένες δράσεις μπορούν να αποδώσουν καρπούς.

Fer de lance της Αγίας Λουκίας: Από φόβος σε εθνικό θησαυρό

Παρά την ισχυρή του δηλητηριώδη φύση, το φίδι αυτό δεν είναι επιθετικό.

Η άγνοια, όμως, οδηγεί συχνά στη θανάτωσή του. Η αλλαγή της δημόσιας αντίληψης αποτελεί βασικό στόχο των προγραμμάτων διατήρησης.

Άγριες τουλίπες: Η σιωπηλή απειλή για τα φυτά

Δεν απειλούνται μόνο τα ζώα. Οι άγριες τουλίπες της Κεντρικής Ασίας, πρόγονοι των καλλιεργούμενων ποικιλιών, κινδυνεύουν από την υπερεκμετάλλευση, την αστικοποίηση και την κλιματική αλλαγή.

Η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες είναι καθοριστική για τη διατήρησή τους.

Ένα κατευθυντήριο αστέρι για το μέλλον

Η λίστα «2026 Species to Watch» δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή απωλειών, αλλά μια υπενθύμιση ότι η προστασία της βιοποικιλότητας είναι εφικτή όταν συνδυάζεται η επιστήμη, η τοπική γνώση και η πολιτική βούληση.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, αυτά τα είδη μάς καλούν να δράσουμε – πριν να είναι πολύ αργά.

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία
Πανταχόθεν απειλή 10.01.26

Αιώνια χημικά στην κουζίνα μας – Ακόμη και σκεύη μαγειρικής επικίνδυνα για την υγεία

Η ζωή είναι γεμάτη πλαστικό. Aυτό δεν αφορά μόνο συσκευασίες τροφίμων ή αντικειμένων. Από σκεύη κουζίνας έως χαλιά και ηλεκτρικές συσκευές, όλα περιέχουν αιώνια χημικά, τα οποία επηρεάζουν την υγεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Έβερεστ: «Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό – Το βαρύ τίμημα του υπερτουρισμού
Έβερεστ 04.01.26

«Σκοντάφτοντας» στον δρόμο για τον… ουρανό - Στα 8.848 μέτρα υψόμετρο

Ο υπερτουρισμός στο Έβερεστ έχει μετατρέψει την υψηλότερη κορυφή του κόσμου από ένα σύμβολο αγνής περιπέτειας σε ένα πεδίο έντονων περιβαλλοντικών και οργανωτικών προκλήσεων. Υπάρχει λύση;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας
Κλιματική πολιτική 31.12.25

Ποδαρικό το 2026 με νέο φόρο άνθρακα: Πώς ο ευρωπαϊκός μηχανισμός CBAM επηρεάζει τις τσέπες μας

Ο Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, γνωστός ως CBAM, τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του 2026. Πώς επηρεάζει τη βιομηχανία, το εμπόριο αλλά και τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς
Χειμερινός καύσωνας 30.12.25

Τα Χριστούγεννα στην Ισλανδία ήταν θερμότερα από ό,τι στην Ελλάδα – Ρεκόρ ζέστης κοντά στους 20 βαθμούς

Η Αρκτική θερμαίνεται τέσσερις φορές ταχύτερα από ό,τι ο παγκόσμιος μέσος όρος και η Ισλανδία ζει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Σύνταξη
«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου
Περιβάλλον 29.12.25

«Προπύργιο της Αριστεράς» – Ο Τραμπ διαλύει ένα από τα σημαντικότερα κλιματικά εργαστήρια του κόσμου

Το Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Ερευνας αναπτύσσει κορυφαία υπολογιστικά μοντέλα του παγκόσμιου κλίματος. Το επιτελείο Τραμπ το χαρακτηρίζει «πληγή κλιματικής κινδυνολογίας»

Σύνταξη
Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025
Χρονολόγιο των καταστροφών 27.12.25

Ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη – Οι καύσωνες και οι πλημμύρες που σημάδεψαν το 2025

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη έχουν προκαλέσει χιλιάδες θανάτους και έχουν κλονίσει την οικονομία. Θα είναι αυτή η ζοφερή κληρονομιά του 2025;

Σύνταξη
2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο
Περιβάλλον 26.12.25

2025: Η χρονιά που ο πλανήτης «χτύπησε» κόκκινο και η πολιτική για το κλίμα βρέθηκε σε αδιέξοδο

Η άνοδος της θερμοκρασίας συνάντησε την πολιτική αδράνεια σε μια χρονιά έντονης κλιματικής κρίσης - Ενώ τα ακραία φαινόμενα σάρωναν τον πλανήτη, οι διεθνείς ισορροπίες δοκιμάστηκαν σκληρά

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις – Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026
Απογοήτευση 11.01.26

Δέκα «μαχαίρια» στις συντάξεις - Χιλιάδες άνθρωποι χάνουν 3,5 δισ. ευρώ μέσα στο 2026

Η προσωπική διαφορά μειώνει ή «παγώνει» τις αυξήσεις για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, που ήδη υπέστησαν μεγάλες περικοπές - Τα επίσημα στοιχεία για τις συντάξεις που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο

Ηλίας Γεωργάκης
Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα
Παγίδες θανάτου 11.01.26

Γιατί μπορεί να συμβεί ένα «Κραν Μοντανά» και στην Αθήνα

Παγίδες θανάτου οι «κλεισμένες» έξοδοι κινδύνου όπως αυτές στο μπαρ του Κραν Μοντανά - Επικίνδυνοι ένας στους τρεις χώρους διασκέδασης - Ανησυχία από τους προβληματικούς ελέγχους και την ατιμωρησία

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τα 4 σενάρια για να αυξηθούν οι αποταμιεύσεις
Τα μοντέλα 11.01.26

Τα 4 σενάρια για αύξηση αποταμιεύσεων

Τα μοντέλα που εξετάζονται για αποταμιεύσεις αντλούν έμπνευση από αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, το Βέλγιο και τη Γερμανία

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Πρόταση Τραμπ για πλαφόν 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών – Πολιτικό μήνυμα ή ρεαλιστική παρέμβαση;
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Πλαφόν 10% στα επιτόκια ή πυροτέχνημα; Η πρόκληση Τραμπ προς τις τράπεζες

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των υψηλών επιτοκίων στις πιστωτικές κάρτες, προτείνοντας μονοετές πλαφόν 10%, χωρίς όμως να εξηγεί πώς θα εφαρμοστεί

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ
Με το ίδιο νόμισμα 11.01.26

Γλυκά Νερά: Ηλικιωμένοι ξεγέλασαν απατεώνα που παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι αντιλήφθηκε την προσπάθεια εξαπάτησης, καθώς είχε πέσει ξανά θύμα εξαπάτησης, όπου προσποιήθηκε τον πιστεύει τον απατεώνα αλλά στην πραγματικότητα είχε ειδοποιήσει την αστυνομία

Σύνταξη
Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες
Κόσμος 11.01.26

Μυστήριο με πτήση του «αεροπλάνου της Αποκάλυψης» πάνω από το Λος Άντζελες – Τα σενάρια & οι θεωρίες

Το συγκεκριμένο αεροσκάφος είναι ένα πλήρες κέντρο διοίκησης σχεδιασμένο να προστατεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τις ΗΠΑ από μία καταστροφική επίθεση.

Σύνταξη
Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979
Κόσμος 11.01.26

Διαδηλωτής εισέβαλε στην πρεσβεία του Ιράν στο Λονδίνο και αντικατέστησε την σημαία με αυτή προ του 1979

Διαδηλωτής σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι της πρεσβείας του Ιράν στο Λονδίνο και κατέβασε την σημαία της Ισλαμικής Δημοκρατίας αντικαθιστώντας την με αυτήν του καθεστώτος του σάχη Παχλαβί.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία
Κόσμος 10.01.26

Ιταλία: Ο Μάριο Ντράγκι θα ήταν κατάλληλος, ως ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Ουκρανία

Ο υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, δήλωσε πως, σε ό,τι αφορά την Ιταλία, «ο Μάριο Ντράγκι είναι το κατάλληλο πρόσωπο για τη θέση

Σύνταξη
Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας
Εν καιρώ κρίσης 10.01.26

Ο Χρήστος Πολίτης στήριζε οικονομικά άπορους ηθοποιούς, όπως αποκάλυψε ο Σπύρος Μπιμπίλας

«Θέλω δημόσια να σε ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοιού», έγραψε ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφερόμενος στον εκλιπόντα Χρήστο Πολίτη.

Σύνταξη
