«Έκανα πέντε επεμβάσεις»: Ο Αντώνης Λουδάρος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του δέρματος

Μια εξομολόγηση που δεν είχε κάνει ποτέ μέχρι σήμερα μοιράστηκε ο Αντώνης Λουδάρος, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στη σκοτεινή περίοδο της πανδημίας βρέθηκε αντιμέτωπος με μια προσωπική δοκιμασία υγείας.

Καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno, ο ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη διάγνωση καρκίνου που δέχθηκε τότε, περιγράφοντας πώς αυτή η εμπειρία τον ταρακούνησε βαθιά, τον φόβισε, αλλά ταυτόχρονα του άλλαξε ριζικά τον τρόπο που βλέπει πλέον τη ζωή.

Όλα όσα δήλωσε ο Αντώνης Λουδάρος

«Είμαι χαρούμενος, αισιοδόξος και βλέπω πλέον τη ζωή διαφορετικά», είπε αρχικά ο Αντώνης Λουδάρος στην κάμερα του MEGA.

«Είχα διαγνωστεί με καρκίνο, την περίοδο του κορονοϊου! Όχι κάτι πολύ σοβαρό, αλλά με ταρακούνησε πάρα πολύ», είπε στη συνέχεια.

Ο ίδιος περιέγραψε με απλότητα πώς ξεκίνησαν όλα, όταν αποφάσισε να αφαιρέσει «κάτι σαν σπυράκι», το οποίο στάλθηκε για βιοψία. Το αποτέλεσμα έδειξε βασικοκυτταρικό καρκίνο, μια μορφή καρκίνου του δέρματος. Όπως τόνισε, δεν βρέθηκε ούτε στιγμή μόνος απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία, αφού στο πλευρό του στάθηκαν από την πρώτη στιγμή η οικογένεια και οι φίλοι του. «Ήταν ένα πολύ γερό μάθημα», παραδέχτηκε.

Ο φόβος, όπως είπε, ήταν αναπόφευκτος, όμως οι γιατροί του συνέστησαν ψυχραιμία, εξηγώντας του ότι πρόκειται για κάτι αντιμετωπίσιμο. Για να απομακρυνθεί πλήρως η βλάβη χρειάστηκε να υποβληθεί σε πέντε επεμβάσεις, καθώς η νόσος εντοπιζόταν στο δέρμα. «Δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία», σημείωσε, αποκαλύπτοντας ότι μέχρι σήμερα δεν είχε μιλήσει δημόσια γι’ αυτό. «Δεν το είχα πει ποτέ. Τι να πεις κιόλας; Πρέπει να είσαι έτοιμος για να το πεις», κατέληξε.