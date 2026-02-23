Μετά από υπεραισιόδοξες προβλέψεις και συμφωνίες δισεκατομμυρίων, η OpenAI τώρα χαράσσει ένα πιο μετρημένο σχέδιο για το μέλλον της, συνδέοντας στενότερα τις επενδύσεις της με τα αναμενόμενα έσοδα και τις ανάγκες της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από προηγούμενες δηλώσεις για υποδομές ύψους 1,4 τρισ. δολαρίων, η εταιρεία τώρα επικεντρώνεται σε ένα πιο ρεαλιστικό σχέδιο: συνολική δαπάνη 600 δισ. δολαρίων για υπολογιστική ισχύ.

Η αλλαγή αυτή έρχεται σε μια στιγμή που οι επενδυτές ανησυχούσαν για το αν η OpenAI θα καταφέρει ποτέ να καλύψει τα κόστη της. Όπως εξηγεί το CNBC, η εταιρεία στοχεύει σε περίπου 280 δισ. δολάρια έσοδα το 2030, σχεδόν μοιρασμένα μεταξύ των υπηρεσιών για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

OpenAI: H αναπροσαρμογή των δαπανών και οι στρατηγικές συνεργασίες

Πέρυσι, η OpenAI είχε προχωρήσει σε μεγάλες συμφωνίες με κορυφαίες εταιρείες τσιπ και cloud, δημιουργώντας την αίσθηση ενός φιλόδοξου επενδυτικού κύματος. Τώρα, με πιο συγκρατημένο σχέδιο, οι δαπάνες θα συνδέονται άμεσα με την αναμενόμενη ανάπτυξη των εσόδων.

Στο πλαίσιο αυτό, η OpenAI ολοκληρώνει έναν τεράστιο γύρο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δισ. δολάρια. Περίπου το 90% θα προέλθει από στρατηγικούς επενδυτές, με την Nvidia να εξετάζει συμμετοχή έως 30 δισ. δολαρίων, ενώ η SoftBank και η Amazon βρίσκονται επίσης στο τραπέζι. Αυτή η κίνηση θα μπορούσε να αποτιμήσει την εταιρεία στα 730 δισ. δολάρια πριν την επένδυση.

Τα έσοδα, τα κόστη και η πορεία του ChatGPT

Η OpenAI κατέγραψε 13,1 δισ. δολάρια έσοδα το 2025, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 10 δισ., ενώ τα έξοδα ήταν 8 δισ., κάτω από τον στόχο των 9 δισ. δολαρίων.

Η πλατφόρμα ChatGPT, που λανσαρίστηκε το 2022, αριθμεί πλέον πάνω από 900 εκατ. ενεργούς χρήστες εβδομαδιαία, αυξημένους από 800 εκατ. τον Οκτώβριο. Παρά μια μικρή κάμψη το φθινόπωρο, η χρήση επέστρεψε σε ιστορικά υψηλά, ενώ η OpenAI κήρυξε “code red” τον Δεκέμβριο για να βελτιώσει την απόδοση του chatbot απέναντι σε ανταγωνιστές όπως η Google και η Anthropic.

Επιπλέον, το εργαλείο προγραμματισμού Codex ξεπέρασε 1,5 εκατ. ενεργούς χρήστες εβδομαδιαία και ανταγωνίζεται άμεσα το Claude Code της Anthropic, που γνώρισε μεγάλη υιοθέτηση τον τελευταίο χρόνο.

Το μέλλον των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη

Η νέα στρατηγική της OpenAI δείχνει μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση στην επέκταση, συνδέοντας επενδύσεις και έσοδα. Παράλληλα, η εταιρεία παραμένει στην αιχμή της καινοτομίας, με ισχυρές συνεργασίες και προϊόντα που συνεχίζουν να προσελκύουν εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Η επόμενη δεκαετία θα είναι κρίσιμη για την OpenAI, καθώς η ισορροπία μεταξύ φιλόδοξων δαπανών και εσόδων θα καθορίσει το μέλλον της στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Πηγή: ΟΤ.gr