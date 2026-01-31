«Παγώνει» το γιγαντιαίο deal OpenAI – Nvidia: Τι κρύβεται πίσω από τα $100 δισ.

Όταν δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα της τεχνητής νοημοσύνης εμφανίζονται μαζί σε μια σκηνή και μιλούν για το «μεγαλύτερο υπολογιστικό έργο στην ιστορία», η αγορά ακούει. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, οι OpenAI και Nvidia έστειλαν ακριβώς αυτό το μήνυμα. Σήμερα, λίγους μήνες μετά, η πραγματικότητα μοιάζει πολύ πιο σύνθετη – και σαφώς λιγότερο εντυπωσιακή.

Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η συμφωνία ύψους έως και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που θα εξασφάλιζε τεράστια υπολογιστική ισχύ για τα μελλοντικά μοντέλα της OpenAI, δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν ότι οι διαπραγματεύσεις κόλλησαν νωρίς, παρά τις αρχικές προσδοκίες για γρήγορη ολοκλήρωση.

Τι προέβλεπε το φιλόδοξο πλάνο των Nvidia – OpenAI

Στον πυρήνα της συμφωνίας βρισκόταν ένα μνημόνιο συνεργασίας: η Nvidia θα κατασκεύαζε τουλάχιστον 10 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος αποκλειστικά για την OpenAI, ενώ θα συμμετείχε και στη χρηματοδότησή της με επένδυση που θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δισ. δολάρια. Η OpenAI, από την πλευρά της, θα νοίκιαζε τα πανίσχυρα chips για να εκπαιδεύσει και να «τρέξει» τα επόμενα συστήματά της.

Όμως, όπως φαίνεται, το φιλόδοξο σχέδιο έμεινε περισσότερο στα λόγια παρά στα συμβόλαια.

Οι επιφυλάξεις στο εσωτερικό της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, φέρεται να έχει τονίσει σε συνομιλίες με στελέχη του κλάδου ότι το αρχικό πλάνο δεν ήταν δεσμευτικό. Παράλληλα, έχει εκφράσει ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο κινείται επιχειρηματικά η OpenAI, αλλά και για τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από παίκτες όπως η Google και η Anthropic.

Αυτές οι επιφυλάξεις δεν σημαίνουν ρήξη. Οι δύο εταιρείες εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται πλέον ένα διαφορετικό σενάριο: μια σημαντική μετοχική επένδυση δεκάδων δισεκατομμυρίων στο πλαίσιο του τρέχοντος γύρου χρηματοδότησης της OpenAI.

Η πίεση για υπολογιστική ισχύ και το IPO στον ορίζοντα

Για την OpenAI, το «πάγωμα» της συμφωνίας έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Η εταιρεία προετοιμάζει το έδαφος για είσοδο στο χρηματιστήριο έως το τέλος του 2026 και χρειάζεται τεράστια αποθέματα υπολογιστικής ισχύος για να στηρίξει την ανάπτυξή της. Η στρατηγική του Σαμ Αλτμαν, με αλλεπάλληλες εντυπωσιακές ανακοινώσεις, έχει δημιουργήσει προσδοκίες αλλά και ανησυχίες στην αγορά.

Οι επενδυτές ήδη προβληματίζονται από το κόστος αυτών των δεσμεύσεων, που –σύμφωνα με τον ίδιο τον Άλτμαν– φτάνουν συνολικά το 1,4 τρισ. δολάρια, ποσό δυσανάλογο με τα τρέχοντα έσοδα της εταιρείας.

Ένας κλάδος που αλλάζει ισορροπίες

Την ίδια στιγμή, ο ανταγωνισμός δυναμώνει. Η επιτυχία του Gemini της Google επιβράδυνε την ανάπτυξη του ChatGPT, ενώ η Anthropic πιέζει με τα εργαλεία προγραμματισμού της. Δεν είναι τυχαίο ότι η Nvidia επενδύει και σε ανταγωνιστές της OpenAI, προσπαθώντας να διασφαλίσει τη θέση της σε ένα οικοσύστημα που μεταβάλλεται ραγδαία.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν OpenAI και Nvidia θα συνεχίσουν να συνεργάζονται – αυτό θεωρείται δεδομένο. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το πιο φιλόδοξο deal της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη υπόσχεση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Πηγή: ot.gr