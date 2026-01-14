Oι ΗΠΑ επέτρεψαν την εξαγωγή τσιπ της Nvidia στην Κίνα, όμως η Κίνα δεν τα θέλει

H κυβέρνηση Τραμπ έδωσε τελικά πράσινο φως για την εξαγωγή των τσιπ H200 της Nvidia στην Κίνα, το Πεκίνο όμως δείχνει να τα αρνείται.

Οι κινεζικές τελωνειακές αρχές ενημέρωσαν αυτή την εβδομάδα τους τελωνειακούς υπαλλήλους ότι τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην Κίνα, σύμφωνα με τρεις πηγές που αποκάλυψαν την εξέλιξη στο Reuters.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση του Πεκίνου μπορεί να έχει ως στόχο να ασκήσει πίεση στην Ουάσινγκτον ενόψει της επίσκεψης Τραμπ

Κινέζοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι κάλεσαν επίσης τις εγχώριες εταιρείες τεχνολογίας σε συναντήσεις την Τρίτη, όπου τους δόθηκε ρητή οδηγία να μην αγοράσουν τα τσιπ εκτός αν είναι απαραίτητο, σύμφωνα με δύο από τα άτομα και μια τρίτη πηγή.

«Η διατύπωση των αξιωματούχων είναι τόσο αυστηρή που ουσιαστικά αποτελεί απαγόρευση προς το παρόν, αν και αυτό μπορεί να αλλάξει στο μέλλον αν εξελιχθούν αλλιώς τα πράγματα» δήλωσε μια από τις πηγές.

Ασαφή τα κίνητρα του Πεκίνου

Το H200, το δεύτερο πιο ισχυρό τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia, είναι ένα από τα μεγαλύτερα σημεία τριβής στις τρέχουσες σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.

Παρόλο που υπάρχει ισχυρή ζήτηση από κινεζικές εταιρείες, παραμένει ασαφές εάν το Πεκίνο θέλει να το απαγορεύσει εντελώς, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν οι εγχώριες εταιρείες τσιπ, ή εάν εξακολουθεί να εξετάζει περιορισμούς, ή εάν αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτική τακτική στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον.

Το τσιπ, το οποίο εγκρίθηκε επίσημα από την κυβέρνηση Τραμπ για εξαγωγή στην Κίνα αυτή την εβδομάδα με ορισμένους όρους, αποτελεί επίσης ένα καυτό θέμα στις ΗΠΑ, με πολλούς σκληροπυρηνικούς της Κίνας να ανησυχούν ότι τα τσιπ θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον κινεζικό στρατό και να υπονομεύσουν το πλεονέκτημα των ΗΠΑ στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, ανέφεραν ότι οι αρχές δεν είχαν παράσχει κανένα λόγο για τις οδηγίες τους και δεν είχαν δώσει καμία ένδειξη για το αν αυτό αποτελεί επίσημη απαγόρευση ή προσωρινό μέτρο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει αμέσως αν οι οδηγίες αφορούσαν τις υπάρχουσες παραγγελίες για τσιπ H200 ή μόνο τις νέες παραγγελίες.

Τακτική διαπραγμάτευσης;

Το Information ανέφερε την Τρίτη ότι η κινεζική κυβέρνηση ενημέρωσε αυτή την εβδομάδα ορισμένες εταιρείες τεχνολογίας ότι θα εγκρίνει τις αγορές H200 μόνο υπό ειδικές συνθήκες, όπως για έρευνα και ανάπτυξη που διεξάγεται σε συνεργασία με πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, συζητούνται εξαιρέσεις για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης και για πανεπιστήμια.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση του Πεκίνου μπορεί να έχει ως στόχο να ασκήσει πίεση στην Ουάσινγκτον ενόψει της επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο τον Απρίλιο, όπου θα συναντηθεί με τον Σι Τζινπίνγκ, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε μια ασταθή εκεχειρία στον τομέα του εμπορίου.

«Το Πεκίνο πιέζει για να δει ποιες μεγαλύτερες παραχωρήσεις μπορεί να επιτύχει για να καταργήσει τους ελέγχους της τεχνολογίας που επιβάλλει η Αμερική», δήλωσε η Reva Goujon, γεωπολιτική στρατηγικός στην ερευνητική εταιρεία Rhodium Group.

Με στόχο να ανακόψει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας στην Κίνα, οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει από το 2022 περιορισμούς στις εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας τσιπ προς την Κίνα.

Πέρυσι, ο Τραμπ απαγόρευσε και στη συνέχεια επέτρεψε τις εξαγωγές ενός πολύ πιο αδύναμου τσιπ, του H20. Ωστόσο, το Πεκίνο μπλόκαρε de facto αυτές τις πωλήσεις από τον Αύγουστο περίπου, με αποτέλεσμα ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, να δηλώσει ότι το μερίδιο της εταιρείας στην αγορά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου είχε συρρικνωθεί στο μηδέν.

Ωστόσο, το H200 προσφέρει περίπου έξι φορές την απόδοση του H20, καθιστώντας το ένα εξαιρετικά ελκυστικό προϊόν.

Ενώ οι κινεζικές εταιρείες κατασκευής τσιπ έχουν αναπτύξει επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης όπως το Ascend 910C της Huawei, το H200 θεωρείται πολύ πιο αποδοτικό για την εκπαίδευση προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης σε μεγάλη κλίμακα.

Κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραγγείλει περισσότερα από δύο εκατομμύρια τσιπ H200 με τιμή περίπου 27.000 δολάρια το καθένα, υπερβαίνοντας κατά πολύ το απόθεμα των 700.000 τσιπ της Nvidia, σύμφωνα με πηγές τον περασμένο μήνα.

Ωστόσο, παραμένει αμφισβητήσιμο ποια πλευρά έχει να κερδίσει περισσότερα από τις πωλήσεις τσιπ H200 στην Κίνα.

Η επανένταξη στην κινεζική αγορά θα σήμαινε τεράστια κέρδη για την Nvidia και την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία θα λάβει προμήθεια 25% επί των πωλήσεων των τσιπ.

Ο τσάρος της τεχνητής νοημοσύνης του Λευκού Οίκου, David Sacks, και άλλοι έχουν επίσης υποστηρίξει ότι η εξαγωγή τέτοιων τσιπ στην Κίνα αποθαρρύνει τους κινεζικούς ανταγωνιστές από το να εντείνουν τις προσπάθειές τους να καλύψουν τη διαφορά από τα πιο προηγμένα σχέδια τσιπ της Nvidia.

«(Το Πεκίνο) πιστεύει ότι οι ΗΠΑ είναι απελπισμένες να πουλήσουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στην Κίνα, οπότε πιστεύει ότι η Κίνα έχει τη δύναμη να αποσπάσει παραχωρήσεις από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την έγκριση αδειών», δήλωσε ο Chris McGuire, ανώτερος ερευνητής για την Κίνα και τις αναδυόμενες τεχνολογίες στο think tank Council on Foreign Relations.

Πηγή: ΟΤ.gr