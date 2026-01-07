magazin
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»
Music 07 Ιανουαρίου 2026 | 19:00

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA για να βάλει φρένο στην «AI σαβούρα»

Η Universal Music Group συμμαχεί με τη NVIDIA σε στρατηγική συμφωνία που επιχειρεί να αλλάξει τους κανόνες της AI στη μουσική, δίνοντας έμφαση στους καλλιτέχνες, τον σεβασμό δικαιωμάτων και περιορισμό της «AI σαβούρας»

Ευγενία Κοτρώτσιου
«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

«Χρονική τύφλωση» ή αγένεια: Γιατί καθυστερούμε;

Spotlight

Ένα από τα πιο ηχηρά βήματα στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης ανακοίνωσε η Universal Music Group (UMG), εγκαινιάζοντας στρατηγική συνεργασία με τη NVIDIA, την πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο με κεφαλαιοποίηση που αγγίζει τα 4,56 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το Music Business Woldwide.

Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, προβλέπει κοινή έρευνα και ανάπτυξη με βασικό στόχο την ενίσχυση της ανθρώπινης μουσικής δημιουργίας, αλλά και τη διασφάλιση δίκαιης αμοιβής για καλλιτέχνες και δικαιούχους.

Στην πράξη, η συνεργασία παντρεύει την προηγμένη υποδομή ΤΝ της NVIDIA με τον τεράστιο μουσικό κατάλογο της UMG — εκατομμύρια ηχογραφήσεις που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη παγκόσμια κουλτούρα. Το στοίχημα, όπως το περιγράφουν οι δύο πλευρές, είναι η ανάπτυξη «υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης» για την ανακάλυψη, τη δημιουργία και την εμπειρία της μουσικής.

Στην καρδιά της σύμπραξης βρίσκεται το Music Flamingo, το προηγμένο μοντέλο ήχου της NVIDIA, σχεδιασμένο ώστε να «κατανοεί» ένα τραγούδι σε βάθος – όχι μόνο τεχνικά, αλλά και πολιτισμικά και συναισθηματικά.

Το «αντίδοτο» στην AI σαβούρα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η δημιουργία μιας ειδικής πλατφόρμας ανάπτυξης καλλιτεχνών, τον οποίο οι εταιρείες παρουσιάζουν ανοιχτά ως απάντηση στη μαζική, χαμηλής ποιότητας παραγωγή AI μουσικής.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της UMG, Σερ Λούσιαν Γκρέιντζ, έχει επανειλημμένα χαρακτηρίσει τέτοιου είδους περιεχόμενο ως «ρύπανση των πλατφορμών», επισημαίνοντας ότι οι αρχές της εταιρείας έχουν στόχο να περιορίσουν την ανεξέλεγκτη εξάπλωση γενικής, απρόσωπης AI μουσικής.

Με τη συνεργασία αυτή, η UMG επιχειρεί να διαχωρίσει ξεκάθαρα την καλλιτεχνοκεντρική, υπεύθυνη χρήση της ΤΝ από την ανεξέλεγκτη παραγωγή περιεχομένου χωρίς δημιουργική ταυτότητα.

«Ενώνουμε την κορυφαία τεχνολογική εταιρεία στον κόσμο με την κορυφαία μουσική εταιρεία, σε μια κοινή αποστολή να αξιοποιήσουμε την ΤΝ προς όφελος της δημιουργικής κοινότητας και της παγκόσμιας μουσικής κουλτούρας», δήλωσε ο Γκρέιντζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της δέσμευσης της NVIDIA σε αρχές υπεύθυνης ΤΝ.

Πώς αλλάζει η ανακάλυψη μουσικής

Το Music Flamingo αποτελεί τη βάση για τη λεγόμενη «επανάσταση στην ανακάλυψη μουσικής». Το μοντέλο μπορεί να αναλύει πλήρη τραγούδια έως 15 λεπτών, αναγνωρίζοντας συγχορδίες, όργανα, στίχους, αλλά και πολιτισμικά συμφραζόμενα.

Εκπαιδεύτηκε σε περίπου 2 εκατομμύρια τραγούδια από περισσότερα από 100 μουσικά είδη και, σύμφωνα με τη NVIDIA, υπερέχει σημαντικά ανταγωνιστικών μοντέλων σε εργασίες όπως η μεταγραφή στίχων και η αναγνώριση οργάνων. Ενδεικτικά, πέτυχε ποσοστό σφάλματος 12,9% στη μεταγραφή κινεζικών στίχων, έναντι 53,7% για το GPT-4o.

Στόχος είναι η μουσική να μην ανακαλύπτεται πια μόνο μέσω ειδών ή playlists, αλλά μέσα από αφηγηματικά, συναισθηματικά και πολιτισμικά φίλτρα.

Πιο βαθιά σύνδεση καλλιτεχνών και κοινού

Η συνεργασία φιλοδοξεί επίσης να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες επικοινωνούν με το κοινό τους. Οι νέες τεχνολογίες υπόσχονται διαδραστικές εμπειρίες που ξεπερνούν τα όρια της απλής ακρόασης, επιτρέποντας στους ακροατές να εξερευνούν τη μουσική με βάση τη διάθεση, το νόημα και το πολιτισμικό της βάθος.

Για τους ανερχόμενους καλλιτέχνες, αυτό μεταφράζεται σε πιο στοχευμένη ανακάλυψη από ακροατές που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να εξελιχθούν σε πιστό κοινό.

Δημιουργικά εργαλεία, με τους καλλιτέχνες στο κέντρο

H ειδική πλατφόρμας ανάπτυξης καλλιτεχνών που θα δημιουργηθεί από τις δύο εταιρείες θα φέρει στο ίδιο τραπέζι μουσικούς, τραγουδοποιούς και παραγωγούς, ώστε να σχεδιάσουν από κοινού νέα εργαλεία ΤΝ ενσωματωμένα σε πραγματικές δημιουργικές διαδικασίες.

Τα στούντιο της UMG, όπως τα Abbey Road στο Λονδίνο και τα Capitol Studios στο Λος Άντζελες, θα λειτουργήσουν ως εργαστήρια δοκιμών, με έμφαση στην αυθεντικότητα και την πρωτοτυπία.

Η ευρύτερη στρατηγική της UMG στην AI εποχή

Η συνεργασία με τη NVIDIA εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της UMG στον χώρο της ΤΝ. Η εταιρεία έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με τη Stability AI, την KLAY και τη Splice, ενώ πρόσφατα διευθέτησε τη δικαστική της διαμάχη με την Udio, με στόχο τη δημιουργία αδειοδοτημένης AI μουσικής πλατφόρμας το 2026.

Παράλληλα, η UMG έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα αδειοδοτήσει μοντέλα που χρησιμοποιούν τη φωνή καλλιτεχνών ή δημιουργούν νέα τραγούδια βασισμένα σε υπάρχον έργο χωρίς συναίνεση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της NVIDIA για τα Media, Ρίτσαρντ Κέρις, περιέγραψε το μέλλον της μουσικής ως «ένα ευφυές, διαδραστικό σύμπαν», τονίζοντας ότι η τεχνολογία θα αναπτυχθεί με δικλίδες ασφαλείας που προστατεύουν τους δημιουργούς, την απόδοση και τα πνευματικά δικαιώματα.

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

