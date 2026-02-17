Έμιλυ Γκραντ: «Αυτό μου ζήτησε ο Τζέριαν μετά την επίθεση που δέχτηκα στα social media»
Το The Real MVP έρχεται να δώσει φωνή στις γυναίκες που συχνά μένουν στη σκιά, αλλά είναι καθοριστικές για κάθε MVP που βλέπουμε στο γήπεδο
Η νέα εκπομπή της Betsson, The Real MVP, με παρουσιάστρια τη Νικόλ Πλουμιστού, συνεχίζεται με δεύτερο επεισόδιο και καλεσμένη την Έμιλυ Γκραντ, σύζυγο του Τζέριαν Γκραντ.
Στο δεύτερο επεισόδιο, η Έμιλυ αποκαλύπτει πως εύχεται ο Τζέριαν να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό, ενώ δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για τα αρνητικά μηνύματα που δέχεται και τη συμβουλή που της δίνει ο σύζυγός της για να τα διαχειρίζεται.
Μάλιστα μεταξύ άλλων τόνισε ότι: «Ο κόσμος δεν μου έδειξε τον σεβασμό που έπρεπε εκείνο το διάστημα. Μου έλεγαν πως ο Τζέριαν είναι ο αγαπημένος τους παίκτης, ότι σέβονται την γνώμη μου αλλά θα έπρεπε να μην την εκφράζω».
Παράλληλα, αναφέρεται και στην ιδιαίτερη σχέση που έχουν τα παιδιά τους με τον συμπαίκτη του Τζέριαν στον Παναθηναϊκό, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, φωτίζοντας μια πιο ανθρώπινη και οικογενειακή πλευρά της ομάδας.
Επίσης τόνισε για το γεγονός ότι καταλαβαίνει απόλυτα την καθημερινότητα του Τζέριαν Γκραντ καθότι ήταν και εκείνη αθλήτρια μπάσκετ, παράλληλα υποστηρίζει απόλυτα ότι θα ήθελε να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό γιατί αγαπάει το club αλλά και την Αθήνα.
Δείτε το επεισόδιο:
