«Posidonia Oceanica: Do Not Disturb”: Η δεύτερη φάση ενός πολυδιάστατου έργου και μια ματιά στον αθέατο κόσμο του βυθού

Στις 11 Φεβρουαρίου επιστρέψαμε στο πεδίο δράσης όπου υλοποιείται το “Posidonia Oceanica: Do Not Disturb”, ένα καινοτόμο, πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας των θαλασσών, το οποίο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσα από την υποστήριξη της TP Greece στο έργο της Aegean Rebreath. Το ραντεβού μας δόθηκε στο Λιμάνι Μεσογαίας, στο Πόρτο Ράφτη. Εκεί επιβιβαστήκαμε σε ένα πλωτό, μαζί με τον Γιώργο Σαρελάκο, Ιδρυτή και Πρόεδρο της Aegean Rebreath, το πλήρωμα του σκάφους, καθώς και την ομάδα που θα επιχειρούσε την υποβρύχια αποστολή, η οποία θα σηματοδοτούσε το δεύτερο, κρίσιμο βήμα σε ένα πολυδιάστατο έργο που στοχεύει στην προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας.

Η πρωτοβουλία “Do Not Disturb” αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής στρατηγικής της TP Greece και του προγράμματος Citizen of the Planet και στοχεύει στην προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας, ενός κρίσιμου οικοσυστήματος για τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα των υδάτων και τη θωράκιση των ακτών, ενός οικοσυστήματος που έχει πληγεί από την ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση των σκαφών αναψυχής. Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς τον πρώτο και βασικό άξονα του προγράμματος που περιελάμβανε το mapping και το ground proofing, δηλαδή τη χαρτογράφηση του προβλήματος, σειρά είχε η εγκατάσταση των πρώτων δύο αγκυροβολιών στην περιοχή.

Μετρήσιμες παρεμβάσεις που «θωρακίζουν» τo οικοσύστημα του βυθού

Η δράση στην τελευταία μας συνάντηση με την TP Greece και την Aegean Rebreath εντάσσεται στην παθητική προστασία των οικοσυστημάτων των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Σε αυτή τη φάση είχαμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όλοι την τοποθέτηση των αγκυροβολίων είτε από το σκάφος είτε από τη θάλασσα, χάρη σε ένα υποβρύχιο ρομπότ. Το ρομπότ μετέδιδε σε πραγματικό χρόνο την εικόνα από τον βυθό σε μία οθόνη που βρισκόταν στο κατάστρωμα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να κοιτάξουμε έστω και λίγο έναν κόσμο που συνήθως για τους περισσότερους παραμένει αθέατος.

Έτσι, είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το οικοσύστημα των λιβαδιών Ποσειδωνίας και την ίδια στιγμή, να παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα τον τρόπο με τον οποίο εργαζόταν η έμπειρη ομάδα της Aegean Rebreath για την εγκατάσταση των βιώσιμων αγκυροβολιών, δείχνοντας πάντα σεβασμό στο ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον. Πιο αναλυτικά, χάρη σε μελέτες που πραγματοποίησε το ΕΛΚΕΘΕ τον προηγούμενο χρόνο στο σημείο, η ομάδα μπόρεσε φέτος να προχωρήσει με την οριοθέτηση και την τοποθέτηση των αγκυροβολίων, με στόχο τον περιορισμό της αλόγιστης καταστροφής της θαλάσσιας χλωρίδας από τα σκάφη που αγκυροβολούν στην περιοχή.

Το βήμα αυτό σηματοδοτεί την πρακτική εφαρμογή των μέτρων προστασίας και τη μετάβαση από τη μελέτη και την έρευνα σε ουσιαστικές, μετρήσιμες παρεμβάσεις που ενισχύουν την προσπάθεια για μια βιώσιμη προσέγγιση στη χρήση των θαλάσσιων περιοχών.

Ένα πρόγραμμα που συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θαλασσών

Επιστρέφοντας πίσω στη στεριά, ενθουσιασμένοι που συμμετείχαμε σε μία τόσο πρωτοποριακή δράση για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο που μας ανέφερε πως, «Είναι η πρώτη φορά που υλοποιείται μια τέτοια δράση για τα λιβάδια Ποσειδωνίας, σε συνέχεια μελέτης του ΕΛΚΕΘΕ και σχετικής αδειοδότησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βάση για επέκταση και σε άλλες περιοχές. […] Άλλωστε, η θάλασσα είναι ένα πεδίο που προσφέρει σημαντικές δυνατότητες συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στον χώρο της ναυτιλίας όσο και στον θαλάσσιο τουρισμό».

Μαζί μας στη δράση παρευρέθηκαν o Κωνσταντίνος Αλλαγιάννης, Δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας, o Αναστάσιος Νικολακόπουλος, Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, η Μαρία Μαργαρίτα Μαντάλα, Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, καθώς και η Μυρσίνη Σωτηροπούλου, CMO της TP Greece. Μάλιστα, η Μυρσίνη Σωτηροπούλου ανέφερε πως, «Η τοποθέτηση των αγκυροβολίων στο Πόρτο Ράφτη αποτελεί ένα ουσιαστικό στάδιο μιας ευρύτερης και μακροχρόνιας προσπάθειας για την προστασία των λιβαδιών Ποσειδωνίας. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή επιβεβαιώνει ότι η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί συνέπεια, συνεργασία και συγκεκριμένες παρεμβάσεις με μετρήσιμο αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των θαλασσών μας».

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως η ελπιδοφόρα πρωτοβουλία “Posidonia Oceanica: Do Not Disturb” δεν περιορίζεται μόνο στην εγκατάσταση αγκυροβολιών αλλά επικεντρώνεται και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα λιβάδια Ποσειδωνίας και με τις απειλές που αντιμετωπίζουν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής, περισσότερα από 1.000 παιδιά έχουν συμμετάσχει σε βιωματικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, αφού όπως αναφέρει και η Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece, «οι δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης αποτελούν κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής μας. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας γενιάς πολιτών που κατανοεί τη σημασία της προστασίας των λιβαδιών Ποσειδωνίας και συμμετέχει ενεργά στη διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος».