19.02.2026 | 13:41
Νεκρός στον Ισθμό της Κορίνθου ο 26χρονος που είχε εξαφανιστεί από τη Γλυφάδα
Ο Σύλλογος «Feminin Pluriel» διοργανώνει τη συναυλία με τίτλο «Εν Σαρακοστή – Πίστη και Ελπίδα»
Τα Νέα της Αγοράς 19 Φεβρουαρίου 2026, 18:01

Ο Σύλλογος «Feminin Pluriel» διοργανώνει τη συναυλία με τίτλο «Εν Σαρακοστή – Πίστη και Ελπίδα»

Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών (Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό)

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Το «δεν ξέρω» μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την αυτογνωσία

Το «δεν ξέρω» μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την αυτογνωσία

Spotlight

Η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αποτελεί, κατά την Ορθόδοξη Παράδοση, χρόνο ιερής σιωπής, περισυλλογής και πνευματικής αναζήτησης.

Η εν λόγω συναυλία επιχειρεί να αποτυπώσει τη διαδρομή από τη δοκιμασία προς το φως και από την ανθρώπινη αγωνία προς την ελπίδα, μέσα από τη δύναμη της μουσικής και τον λόγο της πίστεως ως βιωματική εμπειρία και εσωτερική στάση ζωής.

Ερμηνεύει η Σοφία Μάνου, με τη συνοδεία της Ορχήστρας «ΚΑΝΩΝ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υπό τη διεύθυνση και τις ενορχηστρώσεις του Γιάννη Μπελώνη και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γεώργιου Δεμελή.

Συμμετέχουν το Ορχηστρικό Σύνολο του Κολλεγίου Αθηνών «Athens College Ensemble», η Χορωδία «Crescendo» του Συλλόγου «Το Εργαστήρι» Λίλιαν Βουδούρη (Διεύθυνση: Ιφιγένεια Μαροπούλου) και η Χορωδία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Νέας Σμύρνης (Διεύθυνση: Αλεξάνδρα Μητσοπούλου).

Υπεύθυνη διοργάνωσης: Ελευθερία Μωραϊτάκη Πικρού

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βαριές απώλειες στο ΧΑ, νέα βουτιά τραπεζών

Το «δεν ξέρω» μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την αυτογνωσία

Το «δεν ξέρω» μπορεί να είναι το πρώτο βήμα προς την αυτογνωσία

Τράπεζες
CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

CrediaBank: Σε αύξηση κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ προχωρά – ΓΣ στις 16/3

inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τα Νέα της Αγοράς
Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα
Πρόκληση και ευκαιρία 19.02.26

Data Centers και Data Lakes: η στρατηγική ανάγκη της νέας εποχής και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των οργανισμών που αξιοποιούν τα δεδομένα

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία: να μετατραπεί σε κόμβο δεδομένων και τεχνολογίας εξηγεί ο κ. Γιώργος Πουλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του BRIGHT GROUP

Σύνταξη
Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Χειμερινές εκπτώσεις για λίγες μέρες ακόμη – Το τελευταίο 10ήμερο ξεκίνησε

Οι χειμερινές εκπτώσεις δεν θα κρατήσουν για πάντα... Το τελευταίο 10ήμερο έχει φτάσει και είναι η ιδανική στιγμή για να αποκτήσετε όσα είχατε βάλει στο μάτι, πριν εξαντληθούν!

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Παπανικολάου: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να παλεύεις για κάθε κατοχή» (vid)

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε στις μεγάλες στιγμές του με τους Ερυθρόλευκους στην Ευρωλίγκα, στη μοναδική νοοτροπία που χαρακτηρίζει τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά, αλλά και στη σημασία της Εθνικής Ελλάδας, σε μια συνέντευξη γεμάτη ουσία και συναίσθημα.

Σύνταξη
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 11.02.26

Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν το εισιτήριο για τον τελικό

Σύνταξη
«Συμβούλιο Ειρήνης»: Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα
Επίσημη ανακοίνωση 19.02.26

Η Ινδονησία αναλαμβάνει την υποδιοίκηση της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα

Όπως ανακοινώθηκε στο «Συμβούλιο Ειρήνης», πέντε χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να στείλουν στρατιώτες στην ISF - Η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία

Σύνταξη
LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 19.02.26

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζρινίσκι – Κρίσταλ Πάλας για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Νόα – Άλκμααρ
Conference League 19.02.26

LIVE: Νόα – Άλκμααρ

LIVE: Νόα – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νόα – Άλκμααρ για τα playoffs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ
Europa League 19.02.26

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ

LIVE: Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ για τα playoffs του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 19.02.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession
Culture Live 19.02.26

Η ζωή του μεγιστάνα των media, Ρούπερτ Μέρντοχ, είναι σαν να βγήκε απ’το Succession

Λίγο πριν κλείσει τα 95, ο Ρούπερτ Μέρντοχ βλέπει την αυτοκρατορία του να μπαίνει σε φάση διαδοχής, με οικογενειακές ρήξεις, πολιτικές συμμαχίες και μάχες εξουσίας που θυμίζουν έντονα το τηλεοπτικό δράμα του Succession

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 19.02.26

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός

LIVE: Ηρακλής – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ηρακλής – Παναθηναϊκός, στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα
Θάρρος 19.02.26

Αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι – «Όχι» στρατευμένων σε αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων της Ελλάδας στη Γάζα

Οι φαντάροι τονίζουν πως δεν δέχονται να γίνουν συνένοχοι στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού, σε συνεργασία με ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – Ισραήλ και επαναλαμβάνουν το αίτημα «κανένας φαντάρος έξω από τα σύνορα».

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα
Europa League 19.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα

LIVE: ΠΑΟΚ – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Θέλτα για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3 HD.

Σύνταξη
Τον Δημήτρη Παπαστεργίου δίνει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα – Τι απαντά ο υπουργός
Ελλάδα 19.02.26

Τον Δημήτρη Παπαστεργίου «δίνει» ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα - Τι απαντά ο υπουργός

Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έκανε ειδική αναφορά στο νυν υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ενώ σε άλλο σημείο της απολογίας του θεώρησε υπεύθυνους, όλους σχεδόν, τους επιστήμονες και ειδικούς που πραγματοποίησαν ελέγχους τόσο στα συστήματα πυροπροστασίας όσο και σε λειτουργικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου

Σύνταξη
Ρόδος: Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς
Ρόδος 19.02.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης - Από τις έρευνες αποκαλύφθηκε υπόθεση απάτης με δύο αστυνομικούς

Συνελήφθησαν πέντε μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη τέσσερα άτομα - Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη 16 άτομα - Πώς διακινούσαν τα ναρκωτικά στη Ρόδο

Σύνταξη
Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»
Πρόεδρος ΕΦΟΑ 19.02.26

Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»

Ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, μίλησε στο in για το μέλλον του ελληνικού τένις και αποκάλυψε τη δημιουργία προπονητικού κέντρου για τις εθνικές ομάδες, αλλά και την προσπάθεια που γίνεται για να διοργανωθεί τουρνουά WTA στην Αθήνα.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ουκρανία: «Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες – «Δεν τελειώνει ο πόλεμος, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»
Reuters 19.02.26

«Βόμβες» από τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες - «Δεν τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία, η οικονομία της Ρωσίας κρατάει»

Κορυφαίοι ευρωπαίοι επικεφαλής μυστικών υπηρεσιών αμφιβάλλουν ότι οι ΗΠΑ θα καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία φέτος και αμφισβητούν την «κόπωση» της ρωσικής οικονομίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού
Μπάσκετ 19.02.26

Πρόβλημα με Μιλουτίνοφ στον Ολυμπιακό ενόψει τελικού

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χτύπησε στον αντίχειρα κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Ολυμπιακού με το Μαρούσι και θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τελικό του Σαββάτου.

Σύνταξη
Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»
Μπάσκετ 19.02.26

Μαρούσι – Ολυμπιακός 67-91: Άνετη πρόκριση στον τελικό για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα το Μαρούσι (91-67) στον πρώτο ημιτελικό και εξασφάλισε την παρουσία του στον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο, όπου περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκός - Ηρακλής.

Σύνταξη
Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου
Δεν το βρίσκουν 19.02.26

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του φουσκωτού στην πολύνεκρη τραγωδία της Χίου

Οι ελληνικές Αρχές δεν κατάφεραν να εντοπίσουν το φουσκωτό σκάφος που συγκρούστηκε με σκάφος του Λιμενικού με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 από τους 39 επιβαίνοντες μετανάστες και πρόσφυγες.

Σύνταξη
Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ
Ποδόσφαιρο 19.02.26

Το άδειασμα της UEFA στον Γκαγκάτση και στην ΕΠΟ

Με βάση το πρωτόκολλο ο πρόεδρός της Αλεξάντερ Τσέφεριν δεν συνοδευόταν από τον Γκαγκάτση κατά την άφιξή του στην Αθήνα θα συναντήθηκαν στην Θεσσαλονίκη, πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Θέλτα

Βάιος Μπαλάφας
Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»
Αρχίζει νέα μάχη 19.02.26

Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»

Με την κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ να βρίσκεται στο κόκκινο, ο Ρόμεο ρίχνει λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά, κάνοντας like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.

Σύνταξη
Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)
Άλλα Αθλήματα 19.02.26

Η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον στις ΗΠΑ (vid)

Ειδικά μηχανήματα, πλήθος εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού και ένα τζετ με το οποίο ταξίδεψε απευθείας από την Ιταλία πίσω στις ΗΠΑ, ήταν όσα περιελάμβανε η εντυπωσιακή επιχείρηση μεταφοράς της Λίντσεϊ Βον από το κρεβάτι του νοσοκομείου στο σπίτι της.

Σύνταξη
«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου
«Για τις επιζώσες παντού» 19.02.26

«Κανείς υπεράνω του νόμου. Δεν ήταν πρίγκιπας ποτέ» – H οικογένεια της Βιρτζίνια Τζουφρέ για τη σύλληψη του Άντριου

Οι καταιγιστικές εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της οικογένειας της Βιρτζίνια Τζουφρέ, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της τον περασμένο Απρίλιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ
Κόσμος 19.02.26

«Στα τάρταρα» η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στους θεσμούς – Τι γίνεται στην υπόλοιπη ΕΕ

Μια νέα έρευνα σε 27.000 άτομα που ζουν σε ολόκληρη την ΕΕ αποκαλύπτει βαθιές ανισότητες στα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τις τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
