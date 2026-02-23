Ανοδος στην παγκόσμια κατάταξη για Τσιτσιπά και Σάκκαρη

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον-από την 33η- στην 30η με 1.535 βαθμούς, στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, που ανακοινώθηκε την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου

Αξιοσημείωτη η άνοδος 55 θέσεων του Στέφανου Σακκλλαρίδη, ο οποίος είναι πλέον στο Νο 220 (267 βαθμοί), μετά την κατάκτηση του τίτλου στο Challenger του Νέου Δελχί, αφού νίκησε τον Βρετανό Όλιβερ Κρόφορντ (Νο.215) με 2-1 σετ (7-5, 4-6, 7-6(6)) έπειτα από μάχη 3 ωρών και 9 λεπτών.

Αμετάβλητη έμεινε η πρώτη τριάδα, με τον Κάρλος Αλκαράθ, να προηγείται πάντα με μεγάλη διαφορά (13.150) από τον Γιανίκ Σίνερ (10.300), ενώ το «βάθρο» ολοκληρώνει για μια ακόμη εβδομάδα ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η μόνη αλλαγη στην πρώτη δεκάδα ήταν αυτή μεταξύ του Τέιλορ Φριτς (7ος από 8ος) και του Φέλιφ Αλιασίμ (8ος από 7ος).

Νέα άνοδος για τη Σάκκαρη

Δύο ακόμα θέσεις σκαρφάλωσε στην παγκόσμια κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας γυναικών (WTA), η Μαρία Σάκκαρη για να βρεθεί-από την 34η- στην 32η θέση με 1.410 βαθμούς. Την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της πορείας της στη Ντόχα, η Σάκκαρη ανέβηκε 18 θέσεις.

Η Τζέσικα Πέγκουλα διατήρησε την πέμπτη θέση της μετά τον τίτλο της στο Ντουμπάι WTA 1000, αλλά τώρα βρίσκεται πολύ κοντά στην Κόκο Γκοφ (4η) σε μια κατάταξη που εξακολουθεί να κυριαρχείται από την Άρινα Σαμπαλένκα (1η), την Ίγκα Σβιάτεκ (2η) και την Έλενα Ριμπάκινα (3η).