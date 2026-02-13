Σάκκαρη – Μούκοβα 1-2: Σταμάτησε στα ημιτελικά (vid)
Η Μαρία Σάκκαρη προηγήθηκε με 1-0 στα σετ, αλλά η Μούκοβα έκανε την ανατροπή, νίκησε με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Qatar Open.
Η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) πήρε το πρώτο σετ κόντρα στην Καρολίνα Μούκοβα (Νο19), όμως η Τσέχα με ανατροπή πήρε τη νίκη με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 1-6) αποκλείοντας την Ελληνίδα στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.
Έτσι η Ελληνίδα τενίστρια ολοκληρώνει την μαγική της πορεία, σε ένα τουρνουά που ήταν δήλωση επιστροφής για την ίδια στο υψηλότερο επίπεδο καθώς έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά.
Έτσι η Μούκοβα πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Καναδή Βικτόρια Μπόκο. Αυτή ήταν η 6η φορά που συναντήθηκαν οι δύο τενίστριες, με την Τσέχα να έχει κερδίσει τις πέντε και μάλιστα συνεχόμενες.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
Η Σάκκαρη ήταν πολύ επιθετική στο πρώτο σετ, πίεσε ψηλά στο φιλέ και κατάφερε να πάρει προβάδισμα επί της αντιπάλου της με 5-3 στο σετ. Μάλιστα αυτό ήρθε με 10 συνεχόμενους πόντους, με την Μαρία να φτάνει στο 6-3 και να κάνει το 1-0.
BATTLING IT OUT! 💪
Maria Sakkari takes the first set against Muchova.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/0WW9urc0Ue
— wta (@WTA) February 13, 2026
Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη με κεκτημένη ταχύτητα προηγήθηκε με 2-0, ωστόσο από εκείνο το σημείο και έπειτα ήταν αγνώριστη. Η Μούκοβα πήρε τα επόμενα πέντε γκέιμ και έκανε το 5-2, με το σετ να κλείνει στο 6-4 υπέρ της Τσέχας.
Η Μαρία ήταν έξω από τα νερά της και στο 3ο σετ και το πλήρωσε, με τη Μούκοβα να κάνει το 5-0. Η Ελληνίδα τενίστρια μείωσε προσωρινά σε 5-1, όμως η Τσέχα έκλεισε το σετ με 6-1.
