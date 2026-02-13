sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σάκκαρη – Μούκοβα 1-2: Σταμάτησε στα ημιτελικά (vid)
Άλλα Αθλήματα 13 Φεβρουαρίου 2026, 21:04

Σάκκαρη – Μούκοβα 1-2: Σταμάτησε στα ημιτελικά (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη προηγήθηκε με 1-0 στα σετ, αλλά η Μούκοβα έκανε την ανατροπή, νίκησε με 2-1 και προκρίθηκε στον τελικό του Qatar Open.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Spotlight

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο33) πήρε το πρώτο σετ κόντρα στην Καρολίνα Μούκοβα (Νο19), όμως η Τσέχα με ανατροπή πήρε τη νίκη με 2-1 σετ (6-3, 4-6, 1-6) αποκλείοντας την Ελληνίδα στα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Έτσι η Ελληνίδα τενίστρια ολοκληρώνει την μαγική της πορεία, σε ένα τουρνουά που ήταν δήλωση επιστροφής για την ίδια στο υψηλότερο επίπεδο καθώς έδειξε σε πολύ καλή κατάσταση, τόσο σωματικά, όσο και ψυχικά.

Έτσι η Μούκοβα πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Καναδή Βικτόρια Μπόκο. Αυτή ήταν η 6η φορά που συναντήθηκαν οι δύο τενίστριες, με την Τσέχα να έχει κερδίσει τις πέντε και μάλιστα συνεχόμενες.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η Σάκκαρη ήταν πολύ επιθετική στο πρώτο σετ, πίεσε ψηλά στο φιλέ και κατάφερε να πάρει προβάδισμα επί της αντιπάλου της με 5-3 στο σετ. Μάλιστα αυτό ήρθε με 10 συνεχόμενους πόντους, με την Μαρία να φτάνει στο 6-3 και να κάνει το 1-0.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη με κεκτημένη ταχύτητα προηγήθηκε με 2-0, ωστόσο από εκείνο το σημείο και έπειτα ήταν αγνώριστη. Η Μούκοβα πήρε τα επόμενα πέντε γκέιμ και έκανε το 5-2, με το σετ να κλείνει στο 6-4 υπέρ της Τσέχας.

Η Μαρία ήταν έξω από τα νερά της και στο 3ο σετ και το πλήρωσε, με τη Μούκοβα να κάνει το 5-0. Η Ελληνίδα τενίστρια μείωσε προσωρινά σε 5-1, όμως η Τσέχα έκλεισε το σετ με 6-1.

Headlines:
Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

World
Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Χαλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

LIVE: Χαλ – Τσέλσι

LIVE: Χαλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χαλ – Τσέλσι για το FA Cup.

Σύνταξη
Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ

Τι έκανε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ όταν ήταν παιδί; Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; Ποια η φιλοσοφία του ως γκολκίπερ; Θέλει να κάνει σόου στο γήπεδο;

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 13.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο