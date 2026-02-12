Σάκκαρη: «Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα – Προσπαθώ να επιστρέψω στην κορυφή»

Θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη(Νο. 52 στον κόσμο) στο 1000άρι Qatar Open, νίκησε με ανατροπή, 2-6, 6-4,7-5 τη Νατάλια Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά (13/2), με στόχο τον πρώτο της τελικό σε τουρνουά WTA 1000 για το 2026.

Μια ιστορική ανατροπή, αφού η Μαρία Σάκκαρη έγινε η πρώτη παίκτρια που κερδίζει τη Σβιάτεκ σε αγώνα WTA 1000 έχοντας χάσει το πρώτο σετ (η Πολωνή είχε 109 συνεχόμενες νίκες σε τέτοιες περιπτώσεις). Μάλιστα, με την πρόκριση στα ημιτελικά, η Σάκκαρη αναμένεται να επιστρέψει στο Top 30 της παγκόσμιας κατάταξης την επόμενη εβδομάδα.

Θυμίζουμε ότι αντίπαλος της Μαρίας στον έναν ημιτελικό της Παρασκευής (13/2) θα είναι η Τσέχα Καρολίνα Μούχοβα.

Αναλυτικά όσα είπε η Σάκκαρη μετά τη μεγάλη νίκη της

«Είμαι άφωνη γιατί έχει περάσει καιρός από τότε που είχα μια τόσο μεγάλη νίκη όπως η σημερινή» είπε αρχικά η Σάκκαρη και πρόσθεσε: «Όταν πέφτεις στην κατάταξη και δεν παίζεις καλό τένις, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου και σκέφτεσαι ότι ίσως δεν θα μπορέσεις ποτέ ξανά να κερδίσεις αυτές τις παίκτριες. Είναι μια ολόκληρη διαδικασία που πρέπει να περάσεις μέσα στο μυαλό σου, για να πείσεις τον εαυτό σου ότι μπορείς να το κάνεις. Πέρσι, στον δεύτερο γύρο εδώ απέναντί της, δεν είχα αυτοπεποίθηση. Δεν πίστευα στον εαυτό μου. Φέτος όμως είναι διαφορετικά, πρέπει να πω. Νιώθω πολύ καλύτερα».

Ακόμη η 30χρονη τενίστρια πρόσθεσε: «Ήξερα ότι η Ίγκα είναι «τοίχος», ειδικά σε αυτό το γήπεδο. Το κλειδί δεν ήταν μόνο το τένις, αλλά το ότι δεν άφησα το μυαλό μου να φύγει όταν έχασα το πρώτο σετ. Έπρεπε να παλέψω με κάθε ίνα του σώματός μου μετά το πρώτο σετ. Ήθελα να αποδείξω στον εαυτό μου ότι μπορώ ακόμα να κοιτάζω στα μάτια τις κορυφαίες», είπε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, τονίζοντας ότι η δουλειά που έκανε το τελευταίο διάστημα για να προσθέσει περισσότερη ποικιλία και αναλύσεις στο παιχνίδι της απέδωσε καρπούς απέναντι στην επιθετικότητα της Πολωνής πρωταθλήτριας.

Εξάλλου η Σάκκαρη χαρακτήρισε αυτή την εβδομάδα στη Ντόχα ως την αρχή μιας νέας κεφαλαίου, λέγοντας: «Βλέπω ξανά τη Μαρία που ήξερα, τη Μαρία που παλεύει κάθε πόντο χωρίς φόβο».

Η Μαρία Σάκκαρη εξήγησε την κίνησή της να αγκαλιάσει τη Σβιάτεκ στο φιλέ, δηλώνοντας: «Είδα ότι δυσκολευόταν και ήταν κάτι φυσικό. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα, κάνουμε μαζί προπονήσεις και συζητάμε. Δεν το έκανα για να δείξω κάτι, αλλά γιατί ένιωσα ότι το χρειαζόταν. Είναι μια σπουδαία πρωταθλήτρια και ένας υπέροχος άνθρωπος. Πάντα οι μάχες μας με βγάζουν από το «comfort zone» μου».

“Προσπαθώ, προφανώς, να επιστρέψω στην κορυφή. Νιώθω ότι ο μόνος τρόπος για να το κάνω είναι να νικήσω αυτές τις παίκτριες. Το ίδιο έκανα και όταν βρισκόμουν σε αντίστοιχη θέση στην κατάταξη πριν από λίγα χρόνια. Προφανώς τώρα με πολύ περισσότερη εμπειρία και πολύ περισσότερη, θα έλεγα, υπομονή. Να κατανοώ την κατάσταση και να κάνω υπομονή, αυτή είναι η λέξη. Να αποδέχεσαι ότι θα έρθει, απλώς δεν ξέρεις πότε θα έρθει”

Όσο για τον προπονητή της Τομ Χιλ, η Ελληνίδα τενίστρια δήλωσε: “Νιώθω ότι απλώς προσπαθήσαμε να εξελίξουμε το παιχνίδι μου. Όπως είπα, η υπομονή ήταν πολύ σημαντική και για τους δυο μας. Ξεκινήσαμε πέρυσι στη Μαδρίτη και θα ήταν ωραίο αν αυτό ερχόταν λίγο νωρίτερα, αν κατάφερνα να παίξω καλύτερο τένις πιο νωρίς μέσα στη σεζόν. Αλλά δεν μπορώ να παραπονεθώ· είναι πραγματικά πολύ όμορφο να βλέπω τον εαυτό μου να παίζει όπως έπαιξα αυτή την εβδομάδα.”