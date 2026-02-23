Σερβία: Πρόταση από τη Μόσχα για κατασκευή πυρηνικού σταθμού ρωσικής τεχνολογίας
Στη Σερβία υπάρχει απαγόρευση κατασκευής πυρηνικών σταθμών μετά το Τσερνόμπιλ
Η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει στην Σερβία έναν ρωσικής τεχνολογίας πυρηνικό σταθμό στο πλαίσιο διεθνούς κοινοπραξίας, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.
«Μπορούμε να κάνουμε στον σταθμό 99% έως 100% ρωσικό προϊόν, μπορούμε να τον υλοποιήσουμε υπό το σχήμα μίας διεθνούς κοινοπραξίας, με μέγιστη συμμετοχή προμηθευτών», δήλωσε ο Αλεξέι Λιχατσόφ στους δημοσιογράφους έπειτα από την συνάντησή του με τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.
Οι πυρηνικοί σταθμοί απαγορεύονται στη Σερβία
Η Σερβία δεν διαθέτει πυρηνικό σταθμό και υπάρχει σε ισχύ απαγόρευση κατασκευής πυρηνικών σταθμών η οποία θεσπίστηκε το 1989 μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ.
Η Σερβία παράγει το 70% της ενέργειας σε σταθμούς καύσης άνθρακα και εξαρτάται από την Ρωσία για την προμήθεια φυσικού αερίου.
