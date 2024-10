Πού οφείλεται το ακόμα πιο εξωπραγματικό Βόρειο Σέλας; (Gallery)

Μια ακόμη από μια σειρά ασυνήθιστα ισχυρών ηλιακών καταιγίδων που πλήττουν τη Γη δημιούργησε εκπληκτικούς και πολύχρωμους ουρανούς γεμάτους ροζ, μοβ, πράσινους και μπλε νοτιότερα από το σύνηθες, συμπεριλαμβανομένων περιοχών της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νέας Αγγλίας και της Νέας Υόρκης.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τις επικοινωνίες εξαιτίας των ηλιακών καταιγίδων.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ -ΝΟΟΑ εξέδωσε συναγερμό για σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα την Τετάρτη, μετά από μια ηλιακή έκλαμψη που εντοπίστηκε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Μια τέτοια καταιγίδα αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης της Aurora Borealis -γνωστό και ως Βόρειο Σέλας- και μπορεί να διαταράξει προσωρινά την ηλεκτροδότηση και τα ραδιοφωνικά σήματα.

Η πρόβλεψη της NOAA για την Παρασκευή δείχνει συνεχιζόμενη δραστηριότητα υψηλότερη από την κανονική, αλλά οι πιθανότητες για άλλη μια ολονύκτια επίδειξη είναι ελάχιστες νοτιότερα του Καναδά και των βόρειων πολιτειών της πεδιάδας.

Ο ήλιος δεν στέλνει μόνο θερμότητα και φως στη Γη – στέλνει ενέργεια και φορτισμένα σωματίδια γνωστά ως ηλιακό άνεμο. Αλλά μερικές φορές αυτός ο ηλιακός άνεμος μετατρέπεται σε καταιγίδα. Η εξωτερική ατμόσφαιρα του ήλιου περιστασιακά αποβάλει τεράστιες εκρήξεις ενέργειας που ονομάζονται στεμματικές εκτοξεύσεις μάζας. Παράγουν ηλιακές καταιγίδες, γνωστές και ως γεωμαγνητικές καταιγίδες, σύμφωνα με τη NOAA.

Το μαγνητικό πεδίο της Γης μας προστατεύει από μεγάλο μέρος τους, αλλά τα σωματίδια μπορούν να ταξιδέψουν κατά μήκος των γραμμών του μαγνητικού πεδίου κατά μήκος του βόρειου και του νότιου πόλου και να εισέλθουν στη γήινη ατμόσφαιρα.

Όταν τα σωματίδια αλληλεπιδρούν με τα αέρια της ατμόσφαιράς μας, μπορούν να παράγουν φως – μπλε και μοβ από το άζωτο, πράσινο και κόκκινο από το οξυγόνο.

Aurora Borealis timelapse over Yosemite National Park. (via @markian .b/IG) pic.twitter.com/MPQRpwrUyo

Η ηλιακή δραστηριότητα αυξάνεται και μειώνεται σε έναν κύκλο που διαρκεί περίπου 11 χρόνια, λένε οι αστρονόμοι. Ο ήλιος φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην κορύφωση αυτού του κύκλου, γνωστού ως ηλιακό μέγιστο.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς ο κύκλος θα αρχίσει να επιβραδύνεται. Τον Μάιο, ο ήλιος εκτόξευσε τη μεγαλύτερη έκρηξή του εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Αυτό συνέβη λίγες ημέρες μετά τις έντονες ηλιακές καταιγίδες που έπληξαν τη Γη και προκάλεσαν σέλας σε ασυνήθιστα μέρη σε όλο το βόρειο ημισφαίριο.

Η NOAA συμβουλεύει όσους ελπίζουν να δουν το Βόρειο Σέλας να απομακρυνθούν από τα φώτα των πόλεων.

Η καλύτερη ώρα θέασης είναι συνήθως μέσα σε μία ή δύο ώρες πριν ή μετά τα μεσάνυχτα, και η υπηρεσία λέει ότι οι καλύτερες περιστάσεις είναι γύρω από τις εαρινές και τις φθινοπωρινές ισημερίες, λόγω του τρόπου με τον οποίο ο ηλιακός άνεμος αλληλεπιδρά με το μαγνητικό πεδίο της Γης.

The Northern Lights really put its Heart into tonight’s Spectacular display.#aurora #Auroraborealis #northernlights pic.twitter.com/w3qHHqevKd

— Karl McCarthy (@McCarthyKarl) October 11, 2024