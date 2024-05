Γεωμαγνητική καταιγίδα χτυπάει τη Γη – Θεαματικές εικόνες από το Βόρειο Σέλας

Ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό Βόρειο Σέλας είχαν την ευκαιρία να δουν εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα που έχει αναβαθμιστεί σε επίπεδο 5, όπως ανακοίνωσε το National Oceanic and Atmospheric.

Χιλιάδες χρήστες και παρατηρητές του φαινομένου από το Λίβερπουλ, το Κεντ, έως και περιοχές της Σκωτίας, μοιράστηκαν τη εμπειρία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το φαινόμενο και εν προκειμένω η έντασή του οφείλεται σε μία από τις πλέον ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες που έχουν πλήξει τη Γη εδώ και 20 χρόνια. Έτσι έγινε ορατό και σε περιοχές πολύ νοτιότερα του συνήθους, δηλαδή σε χώρες όπως η Γερμανία και η Τσεχία.

Auroras illuminate the night sky around the world #solarstorm #aurora #NorthernLights pic.twitter.com/xbKr1vmQWc

Northern lights glow in the sky as huge solar storm hits Earth



Οι «ακραίες» συνθήκες του G5 έφτασαν στη Γη από τον ήλιο λίγο πριν τις 19:00 το βράδυ της Παρασκευής — η πρώτη γεωμαγνητική καταιγίδα τέτοιου μεγέθους από το Halloween του 2003, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή υπηρεσία.

Αυτή η καταιγίδα οδήγησε σε διακοπές ρεύματος στη Σουηδία και κατέστρεψε μετασχηματιστές στη Νότια Αφρική, ανέφερε η αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA).

Η ΝΟΑΑ εξέδωσε αργά χθες το βράδυ μια προειδοποίηση για ισχυρή γεωμαγνητική καταιγίδα – η πρώτη μετά το 2005, όταν η Γη χτυπήθηκε από την υψηλότερη δόση ακτινοβολίας που έχει καταγραφεί για πάνω από μισό αιώνα.

Είναι μάλιστα η πρώτη προειδοποίηση για φαινόμενα τέτοιας έντασης εδώ και σχεδόν δυο δεκαετίες.

okay i’m speechless and overjoyed! spent ages in the garden staring up at the aurora. on a warm summer night too. what a time to be alive.

i only said “it’s like Skyrim” once pic.twitter.com/nUgyYX2TU5

— emmalition🗡 (@emmalition) May 10, 2024