Μάρτυρες σε ένα φαντασμαγορικό θέαμα έγιναν πολίτες της Βρετανίας, καθώς το Βόρειο Σέλας φάνηκε σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου το βράδυ της Πέμπτης, όπως προέβλεπαν οι μετεωρολόγοι.

Το Βόρειο Σέλας έκανε την εμφάνισή του στον νυχτερινό ουρανό πάνω από τμήματα της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Αγγλίας, φτάνοντας μέχρι τη νότια ακτή του Σάσεξ.

Ο John Hutchinson του BBC Weather είπε ότι το φαινόμενο είχε παρατηρηθεί μέχρι το Kent.

Νωρίτερα, οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι ο καθαρός ουρανός στα περισσότερα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου θα δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες θέασης, παρά τον ψυχρότερο καιρό.

BOOOOM! That’s more like it! Well worth getting out of bed and out in the cold for. Northern lights with beams here in Cornwall in the last half an hour, some faint colour visible by eye as well. @chunder10 pic.twitter.com/JX8AebSxvk

— Official Weather UK 🍂 (@Official_WXUK) September 13, 2024