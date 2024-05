Βόρειο Σέλας: Μαγικές εικόνες από την Ελλάδα και τον πλανήτη

Το αστρονομικό φαινόμενο που πλήττει τη Γη δημιουργεί ένα φαντασμαγορικό Βόρειο Σέλας, με σπάνιες εικόνες να έρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδα και του πλανήτη.

Είναι η ισχυρότερη γεωμαγνητική καταιγίδα των τελευταίων 165 ετών. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ακριβής έναρξη του φαινομένου, όμως θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) May 11, 2024

Ακολουθούν φωτογραφίες από διάφορες γωνιές της Ελλάδας, τις οποίες μοιράστηκαν followers της σελίδας «Το διάστημα είναι κουλ».

Ακολουθούν μερικά από τα καλύτερα πλάνα που καταγράφηκαν σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ακολουθούν φωτογραφίες από διάφορες γωνιές της Γης (κατά σειρά: Ολλανδία, Ρωσία, ΗΠΑ, Σκωτία, Ουκρανία, Ελβετία, Ουαλία).

Northern lights glow in the sky as huge solar storm hits Earth

Auroras illuminate the night sky around the world#solarstorm #aurora #NorthernLights pic.twitter.com/xbKr1vmQWc

— Sumit (@SumitHansd) May 11, 2024