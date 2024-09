Σοφία Λόρεν: «Όταν ο Κάρι Γκραντ με παρακάλεσε να γίνω ερωμένη του»

Όταν η νεαρή Σοφία Λόρεν χορεύει ένα αποπνικτικά σαγηνευτικό φλαμένκο στον ρόλο της Χουάνα στην ταινία «Υπερηφάνια και το πάθος» του 1957, το πλήθος των χωρικών που παρακολουθεί φαίνεται να μαγεύεται, αλλά περισσότερο από αυτούς μαγεύεται ο Κάρι Γκραντ, ο οποίος υποδύεται τον Άγγλο ήρωα.

Τι πραγματικά σκεφτόταν ο σταρ του κινηματογράφου καθώς παρακολουθούσε τη Λόρεν να χτυπάει τα πόδια της με πάθος και να στροβιλίζει τη φούστα της;

Η θεά της ιταλικής οθόνης, η οποία έκλεισε τα 90 της χρόνια στις 20 Σεπτεμβρίου του 2024, παρασύρθηκε σε μια φλογερή ερωτική σχέση με τον Γκραντ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας στην Ισπανία και τα απομνημονεύματά της, τα οποία δημοσιεύθηκαν το 2014, αποκάλυψαν γαργαλιστικές λεπτομέρειες της αποφασισμένης επιδίωξης του καλοχτενισμένου ειδώλου να κυνηγήσει τη Λόρεν, παρά το γεγονός ότι ήταν 30 χρόνια μεγαλύτερός της και παντρεμένος με την τρίτη του σύζυγο.

«Να προσεύχεσαι μαζί μου»

Στον πρώτο τόμο της αυτοβιογραφίας της, με αφορμή την ανακάλυψη μιας κρύπτης με επιστολές και αναμνηστικά στο ελβετικό της σπίτι, η Λόρεν θυμάται ότι ο Γκραντ την προέτρεψε να προσευχηθούν μαζί ώστε να λάβουν άνωθεν καθοδήγηση σχετικά με το αν θα έπρεπε να εγκαταλείψουν τους συντρόφους τους.

«Θα είσαι στις προσευχές μου», έγραφε, χρησιμοποιώντας μια ευλαβική, σχεδόν πνευματική προσέγγιση και στέλνοντάς της καθημερινά ανθοδέσμες. «Αν σκέφτεσαι και προσεύχεσαι μαζί μου, για το ίδιο πράγμα και τον ίδιο σκοπό, όλα θα πάνε καλά και η ζωή θα γίνει καλύτερη».

Ο Γκραντ ζήτησε από την ηθοποιό να τον παντρευτεί ενώ γύριζαν το περιπετειώδες ρομάντζο, βασισμένο σε μυθιστόρημα του Σέσιλ Σκοτ Φόρεστερ

«Αντίο Σοφία. Κάρι»

Η Λόρεν ήταν έτοιμη να παντρευτεί τον κινηματογραφικό παραγωγό Κάρλο Πόντι και βρέθηκε αντιμέτωπη με μια επιλογή που επρόκειτο να διαμορφώσει τόσο την προσωπική της ζωή όσο και την καριέρα της.

Ο Γκραντ ζήτησε από την ηθοποιό να τον παντρευτεί ενώ γύριζαν το περιπετειώδες ρομάντζο, βασισμένο σε μυθιστόρημα του Σέσιλ Σκοτ Φόρεστερ που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια των Ναπολεόντειων πολέμων, ενώ η αυτοβιογραφία της Λόρεν, του 2014, περιλαμβάνει φωτογραφίες από άλλα ερωτικά σημειώματα του χολιγουντιανού σταρ.

Ένα από αυτά έγραφε: «Συγχώρεσέ με, αγαπητό κορίτσι. Σε πιέζω πάρα πολύ. Προσευχήσου -και εγώ το ίδιο- μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αντίο Σοφία. Κάρι».

Μια αδύνατη έφηβη με το παρατσούκλι «οδοντογλυφίδα»

Η Λόρεν μεγάλωσε ως Sofia Villani Scicolone στο Pozzuoli, μια φτωχή πόλη έξω από τη Νάπολη, και τα απομνημονεύματά της, «Χθες, Σήμερα, Αύριο», εξιστορούν τη δύσκολη πρώιμη ζωή της, ζητιανεύοντας φαγητό από Αμερικανούς στρατιώτες ως μια αδύνατη έφηβη με το παρατσούκλι «οδοντογλυφίδα» και στη συνέχεια ποζάροντας για φωτογραφίες στη Ρώμη, μέχρι που κέρδισε έναν διαγωνισμό ομορφιάς που τη στέφθηκε La Regina del Mare (Βασίλισσα της Θάλασσας).

Τότε τράβηξε την προσοχή του Πόντι, ο οποίος ήταν 22 χρόνια μεγαλύτερός της και έγινε ο μέντοράς της, ο σκηνοθέτης και τελικά ο επί 40 χρόνια σύζυγός της.

Μιλώντας το 2012, η Λόρεν εξήγησε ότι αναζητούσε μια πατρική φιγούρα, «αλλά έπρεπε να είναι ο κατάλληλος άνδρας. Ξέρετε, έπρεπε να κάνω μια επιλογή, ο Κάρλο ήταν Ιταλός, ανήκε στον κόσμο μου. Ξέρω ότι ήταν το πιο σωστό πράγμα που έπρεπε να κάνω, για μένα».

«Δεν ήθελα να αφήσω τον Κάρλο»

«Εκείνη την εποχή δεν είχα μετανιώσει για τίποτα, ήμουν ερωτευμένη με τον σύζυγό μου. Ήμουν πολύ τρυφερή με τον Κάρι, αλλά ήμουν 23 ετών. Δεν μπορούσα να αποφασίσω να παντρευτώ έναν κινηματογραφικό γίγαντα από άλλη χώρα και να αφήσω τον Κάρλο. Δεν είχα όρεξη να κάνω το μεγάλο βήμα».

Αλλά το δίλημμα του Γκραντ δεν έπαψε να υφίσταται. Το 1958 το ζευγάρι βρέθηκε στο επίκεντρο των κουτσομπολίστικων αρθρογράφων του Χόλιγουντ όταν πρωταγωνίστησαν μαζί στη ρομαντική κωμωδία «Σπίτι Πάνω σε Βάρκα», που διαδραματιζόταν στην Ουάσινγκτον και βασίστηκε σε μια ιδέα της συζύγου του Γκραντ, Μπέτσι Ντρέικ, η οποία αναμενόταν να πρωταγωνιστήσει στην ταινία.

Καθώς ο γάμος του Γκραντ επιδεινωνόταν, η Λόρεν αντικατέστησε την Ντρέικ ως πρωταγωνίστρια της ταινίας και η σεξουαλική ένταση μεταξύ των ηθοποιών έκανε τον σκηνοθέτη Μέλβιλ Σάβελσον να δυστροπήσει αργότερα ότι η ταινία ήταν εξαιρετικά δύσκολο να γυριστεί.

«Μικροσκοπικά μυστικά»

Οι δημοσιογράφοι ήταν ξεκάθαρα γοητευμένοι από τη Λόρεν όσο και ο Γκραντ όταν ήρθε να γυρίσει τα γυρίσματα: «Λίγοι άντρες που την έχουν συναντήσει θα είναι αδιάφοροι μαζί της – όχι μέσα στις επόμενες 24 ώρες τουλάχιστον», έγραψε ο Harry MacArthur της London Evening Star.

Ο τίτλος των απομνημονευμάτων της Λόρεν είναι παρμένος από την τριμερή ιταλική κωμική ανθολογία του 1963 σε σκηνοθεσία Βιτόριο Ντε Σίκα, στην οποία έπαιξε τρεις διαφορετικούς ρόλους και, σύμφωνα με τα λόγια της ίδιας της συγγραφέως, πρόκειται για μια συλλογή «ανέκδοτων αναμνήσεων, περίεργων ανέκδοτων, μικροσκοπικών μυστικών, τα οποία ξεπηδούν από ένα κουτί που βρέθηκε τυχαία, έναν θησαυρό γεμάτο συναισθήματα, εμπειρίες, περιπέτειες».

Η αποφασιστική απάντηση στον Μπράντο

Το περιεχόμενο του κουτιού περιλαμβάνει αθέατες φωτογραφίες, επιστολές και σημειώσεις από τον Φρανκ Σινάτρα – μακροχρόνιο φίλο της Λόρεν, ο οποίος πρωταγωνίστησε επίσης στο «Υπερηφάνεια και Πάθος» – την Όντρεϊ Χέπμπορν, τον Ρίτσαρντ Μπάρτον και τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Μεταξύ των ειλικρινών ανέκδοτων είναι και μια περιγραφή της αποφασιστικής απάντησής της στις προτάσεις του Μάρλον Μπράντο όταν γύριζαν το 1967 την ταινία «Η κόμισσα από το Χονγκ Κονγκ».

«Ξαφνικά έβαλε τα χέρια του πάνω μου. Γύρισα με όλη μου την ηρεμία και του φύσηξα το πρόσωπο, σαν γάτα που τη χάιδεψαν με λάθος τρόπο και του είπα: “Μην τολμήσεις ποτέ ξανά να το κάνεις αυτό. Ποτέ ξανά!”», θυμάται η Λόρεν.

«Καθώς τον κονιορτοποιούσα με τα μάτια μου φαινόταν μικρός, ανυπεράσπιστος, σχεδόν θύμα της ίδιας του της φήμης. Δεν το ξαναέκανε ποτέ, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να δουλέψω μαζί του μετά από αυτό».

Τα προβλήματα των Γκάρντνερ/Σινάτρα

Πριν από κάποια χρόνια, η αναταραχή γύρω από τα γυρίσματα του «Υπερηφάνεια και Πάθος» αποτέλεσε αντικείμενο ενός αναγνωρισμένου ραδιοφωνικού έργου του BBC 4, με τίτλο The Gun Goes to Hollywood.

Γραμμένο από τον Mike Walker, ήταν μια μυθιστορηματική προσπάθεια να αφηγηθεί την παρασκηνιακή ιστορία, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης του Φρανκ Σινάτρα να εγκαταλείψει πρόωρα την παραγωγή και το ειδύλλιο Λόρεν/Γραντ από την οπτική γωνία ενός σεναριογράφου που κλήθηκε να βοηθήσει.

Ο Σινάτρα πιστεύεται ότι πήρε τον ρόλο του τσαγκάρη και επαναστάτη ηγέτη για να είναι κοντά στη σύζυγό του, την Άβα Γκάρντνερ, η οποία γύριζε το «Ο Ήλιος ανατέλλει ξανά» στην Ευρώπη, σε μια περίοδο που το ζευγάρι είχε προβλήματα. Όταν δεν κατάφερε να συμφιλιωθεί με την Γκάρντνερ, έφυγε από την Ισπανία, ζητώντας από τον σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κράμερ να μειώσει το ρόλο του όσο το δυνατόν περισσότερο.

*Με στοιχεία από theguardian.com