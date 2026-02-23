newspaper
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Το Τσαντ κλείνει τα σύνορα με το Σουδάν καθώς οι συγκρούσεις με τις RSF επεκτείνονται
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 13:01

Το Τσαντ κλείνει τα σύνορα με το Σουδάν καθώς οι συγκρούσεις με τις RSF επεκτείνονται

Οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Αντίδρασης του Σουδάν ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι κατέλαβαν την πόλη Αλ Τίνα στα σύνορα με το Τσαντ

Το Τσαντ έκλεισε τα ανατολικά σύνορά του με το Σουδάν τη Δευτέρα, μετά από συγκρούσεις το Σαββατοκύριακο που συνδέονται με τον εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν και στοίχισαν τη ζωή σε πέντε στρατιώτες του Τσαντ, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η σύγκρουση στο Σουδάν μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF), που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, έχει επεκταθεί περιοδικά στο έδαφος του Τσαντ, προκαλώντας θύματα και υλικές ζημιές.

Ένας αξιωματούχος του Τσαντ δήλωσε στο Reuters ότι οι συγκρούσεις του Σαββάτου μεταξύ των RSF και των μαχητών της πολιτοφυλακής που είναι πιστοί στην κυβέρνηση του Σουδάν στην παραμεθόρια πόλη Αλ Τίνα προκάλεσαν το θάνατο πέντε στρατιωτών και τριών αμάχων και τον τραυματισμό 12 ατόμων.

Ένας αξιωματικός της συνοριακής φρουράς στο Αλ Τίνα επιβεβαίωσε το θάνατο των πέντε στρατιωτών και δήλωσε ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για την προστασία των αμάχων στην πλευρά του Τσαντ.

Οι δύο πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι περισσότεροι στρατιώτες του Τσαντ έχουν αποσταλεί στην περιοχή.

Η χώρα γίνεται μέρος της σύγκρουσης

Η κυβέρνηση του Τσαντ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι τα σύνορα θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας, επικαλούμενη «επαναλαμβανόμενες εισβολές και παραβιάσεις από τις δυνάμεις που εμπλέκονται στη σύγκρουση στο Σουδάν».

Η κίνηση «αποσκοπεί στην πρόληψη οποιουδήποτε κινδύνου εξάπλωσης της σύγκρουσης στο έδαφός μας, στην προστασία των συμπολιτών μας και των προσφύγων, καθώς και στη διασφάλιση της σταθερότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας μας», ανέφερε η κυβέρνηση σε δήλωσή της.

Ο στρατός του Σουδάν και η RSF δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Πέρυσι, μια επίθεση με drone σκότωσε δύο στρατιώτες του Τσαντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μια πηγή ασφαλείας, αν και δεν ήταν σαφές ποιος πραγματοποίησε την επίθεση.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο: είτε μας αρέσει είτε όχι, το Τσαντ φαίνεται τώρα να είναι μέρος της σύγκρουσης», δήλωσε ο Ahmat Yacoub από το Κέντρο Μελετών για την Ανάπτυξη και την Πρόληψη του Εξτρεμισμού.

