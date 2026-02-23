newspaper
Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
23.02.2026 | 10:56
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 23 Φεβρουαρίου 2026, 12:09

Έχει έρθει η εποχή του «νόμου του ισχυρού» – Ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Η διαπίστωση του ΟΗΕ είναι αποκαρδιωτική: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδίκασε την ανοδική επικράτηση «του νόμου του ισχυρότερου», που έχει ως αποτέλεσμα «μια μεγάλης κλίμακας παγκόσμια επίθεση» κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πρόκειται για κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστηρίζεται και από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Αυτή η επιθετικότητα δεν διεξάγεται ούτε κρυφά ούτε αιφνιδιαστικά. Γίνεται φανερά, συχνά υπό την καθοδήγηση των πιο ισχυρών. Σε όλο τον κόσμο, τα ανθρώπινα δικαιώματα θυσιάζονται, σκόπιμα και στρατηγικά, και μερικές φορές με υπερηφάνεια», δήλωσε ο Γκουτέρες, κατά την έναρξη της συνόδου του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη.

«Το κράτος δικαίου συνθλίβεται από τον νόμο του ισχυρότερου», καταδίκασε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένες χώρες ή ηγέτες.

Και «όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα καταρρέουν, όλα τα υπόλοιπα καταρρέουν», πρόσθεσε, θρηνώντας ότι ζούμε «σε έναν κόσμο όπου τα τεράστια βάσανα γίνονται αποδεκτά… όπου οι άνθρωποι χρησιμοποιούνται ως διαπραγματευτικά εργαλεία… όπου το διεθνές δίκαιο θεωρείται απλή ενόχληση».

Ανθρώπινα δικαιώματα εναντίον ισχυρών και τεχνολογίας

Η διαπίστωση των Ηνωμένων Εθνών είναι πικρή: οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται, η ατιμωρησία εξαπλώνεται, τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατούνται και οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκτοξεύονται, ενώ η χρηματοδότηση μειώνεται κατακόρυφα, σε ένα πλαίσιο δραστικών περικοπών στην εξωτερική βοήθεια των ΗΠΑ που αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Και, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, «η τεχνολογία – ιδίως η Τεχνητή Νοημοσύνη – χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο με τρόπο για καταστολή,  επιδείνωση των ανισοτήτων και έκθεση περιθωριοποιημένων ανθρώπων σε νέες μορφές διακρίσεων, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου».

Καταγγέλλοντας συνολικά «τη σιδηρά πυγμή που συρρικνώνει την κοινωνία των πολιτών», ο Γκουτέρες ανέφερε, μεταξύ άλλων, φυλάκιση δημοσιογράφων και ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κλείσιμο ΜΚΟ, τη διάβρωση των δικαιωμάτων των γυναικών και τον αποκλεισμό των ατόμων με αναπηρίες.

«Οι δημοκρατίες διαβρώνονται. (…) Μετανάστες παρενοχλούνται, συλλαμβάνονται και απελαύνονται με πλήρη αδιαφορία για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και την ανθρωπιά τους. Πρόσφυγες στιγματίζονται. Κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+ διασύρονται. Μειονότητες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί στοχοποιούνται», δήλωσε επίσης.

Ο Γκουτέρες, ο οποίος θα αποχωρήσει από το πόστο του στο τέλος του έτους μετά από δέκα χρόνια ως γ.γ. του ΟΗΕ, υπενθύμισε ότι «μεγαλώνοντας υπό τη δικτατορία του Σαλαζάρ» στην Πορτογαλία τον δίδαξε ότι όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα «παραβιάζονται, όλες οι πτυχές της κοινωνίας υποφέρουν».

Ιραν, Ουκρανία, Παλαιστίνη

Στην τελευταία του ετήσια ομιλία προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ μποϊκοτάρουν, ο επικεφαλής του ΟΗΕ αναφέρθηκε μόνο σε τρεις τρέχουσες κρίσεις, καταδικάζοντας για άλλη μια φορά «τη βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν».

Την παραμονή της τέταρτης επετείου της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε επίσης ότι «είναι πλέον καιρός να τερματιστεί η αιματοχυσία», καθώς ο πόλεμος «έχει οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων από 15.000 πολιτών».

Τέλος, αναφέρθηκε στη σύγκρουση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι η λύση των δύο κρατών «καθίσταται ανοιχτά ανεφάρμοστη».

Κατασκευές
Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Υποδομές: Πυρετός έργων 40 δισ. ευρώ σε κατασκευές, δίκτυα και ενέργεια

Business
Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Κάθετος Διάδρομος: Ποιες επιχειρήσεις στρώνουν χαλί για μπίζνες με ΗΠΑ

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23.02.26

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό - Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας
Υψηλές προσδοκίες 23.02.26

Η Κίνα στο έτος του Πύρινου Αλόγου – Μεταξύ εορταστικής ατμόσφαιρας και οικονομικής ανασφάλειας

Με το Σεληνιακό Νέο Έτος, η Κίνα «επενδύει» στην εορταστική περίοδο για τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, όμως οι νέες γενιές κοιτούν το μέλλον με δυσπιστία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ιράν: «Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις βλέπει ο πρόεδρος Πεζεσκιάν
Ιράν 23.02.26

«Ενθαρρυντικά μηνύματα» από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ βλέπει ο Πεζεσκιάν

Για ενθαρρυντικές ενδείξεις από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, έκανε λόγο ο Πεζεσκιάν, αναφερόμενος παράλληλα και στις «αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο».

Σύνταξη
Μεξικό: Ο ρόλος των ΗΠΑ στην επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο
Η νεοσύστατη JIATF-CC 23.02.26

Ο ρόλος των ΗΠΑ στην εξόντωση του Ελ Μέντσο

Η αμερικανική Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ βρίσκεται πίσω από την επιχείρηση εξόντωσης του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο στο Μεξικό.

Σύνταξη
Μεξικό: Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους Αμερικανούς «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια»
Μεξικό 23.02.26

Οι ΗΠΑ προτρέπουν τους πολίτες τους «να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια

Οι αμερικανοί πολίτες «θα πρέπει να παραμείνουν σε ασφαλή καταφύγια μέχρι νεωτέρας», υπογραμμίζει η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό, λόγω «των οδοφραγμάτων και της εγκληματικής δραστηριότητας».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απεργία πείνας ξεκίνησαν πάνω από 200 κρατούμενοι που δεν καλύπτονται από την αμνηστία
Βενεζουέλα 23.02.26

Απεργία πείνας κρατουμένων που δεν καλύπτονται από την αμνηστία

«Συνολικά 214, Βενεζουελάνοι και ξένοι, κάνουν απεργία πείνας» καθώς παραμένουν κρατούμενοι αφού δεν τους καλύπτει ο νέος νόμος γενικής αμνηστίας που ψήφισε το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
Μεξικό: Κύμα βίας πυροδοτεί ο θάνατος του Ελ Μέντσο – Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ
Θάνατος Ελ Μέντσο 23.02.26

Εκκληση για ψυχραιμία από τη Σέινμπαουμ - Κύμα βίας έχει ξεσπάσει στο Μεξικό

«Πρέπει να παραμείνουμε ενημερωμένοι και ψύχραιμοι», τονίζει η Κλαούντια Σέινμπαουμ για το κύμα βίας που ξέσπασε στο Μεξικό έπειτα από τον θάνατο του βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος
Βόρεια Κορέα 23.02.26

Στον Κιμ ξανά τα ηνία του κυβερνώντος κόμματος

«Σύμφωνα με την ακλόνητη βούληση και την ομόφωνη επιθυμία όλων των αντιπροσώπων» στο συνέδριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν επανεξελέγη στην ηγεσία του κυβερνώντος Κόμματος των Εργατών.

Σύνταξη
Κυψέλη: Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ – «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»
Ελλάδα 23.02.26

Άφαντος ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει δίδυμα ΑμεΑ - «Πιστεύω ότι έχει φύγει για την Αλβανία»

Ο 64χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, που κατηγορείται για την απόπειρα βιασμού της 25χρονης με αναπηρία μέσα στο σπίτι της, στην Κυψέλη παραμένει άφαντος

Σύνταξη
Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»
Να της ζήσει 23.02.26

Μπόνι Μπλου: Έγκυος μετά από «μαραθώνιο» σεξ με 400 άνδρες – «Θα ρωτήσω το ChatGPT τι να κάνω»

Η Μπόνι Μπλου, γνωστή για τις ακραίες σεξουαλικές προκλήσεις της, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος έπειτα από επαφές χωρίς προφύλαξη με περίπου 400 άνδρες, δηλώνοντας εμφανώς αιφνιδιασμένη από την εξέλιξη

Σύνταξη
Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του
Ελλάδα 23.02.26

Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι έρευνες στο Βελούχι για τον αγνοούμενο ορειβάτη – Αγωνία για την τύχη του

Πεζοπόρα τμήματα των διασωστών κατευθύνονται σήμερα προς την «Ψηλή Κορφή» στο Βελούχι, στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη του 74χρονου το απόγευμα του Σαββάτου

Σύνταξη
Χώροι εργασίας: Υπό πίεση οκτώ στους δέκα υπαλλήλους – Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση
Οι πιο στρεσογόνοι κλάδοι 23.02.26

Οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βιώνουν πίεση - Στρες, ανισότητες, εκφοβισμός, σεξουαλική παρενόχληση

Οι χώροι εργασίας στο επίκεντρο έρευνας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ - Οι συνθήκες εργασίας επηρεάζουν αρνητικά και την κοινωνική και προσωπική ζωή των εργαζομένων

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ελλάδα 23.02.26

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»

Από την Τρίτη έως τις 9 Μαρτίου τα δρομολόγια προς Σύνταγμα θα σταματούν στο σταθμό «Φιξ», ενώ νωρίτερα θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Ακρόπολη» και «Συγγρού – Φιξ».

Σύνταξη
Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη
Ποδόσφαιρο 23.02.26

Ο Γρηγορίου είναι κοντά στον Άρη

Ο 53χρονος Έλληνας τεχνικός, Μιχάλης Γρηγορίου φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ως η επικρατέστερη λύση για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Σύνταξη
Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο
Στα μανταλάκια 23.02.26

Τώρα ιδρώνει: Η φωτογραφία του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου μετά τη σύλληψή του έγινε «έργο τέχνης» στο Λούβρο

Ο διασυρμός του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν δεν έχει τέλος, με ακτιβιστές να «εκθέτουν» τη φωτογραφία μετά τη σύλληψή του στο Λούβρο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό – Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ
Κόσμος 23.02.26

Ελ Μέντσο, ο βαρόνος που μετέτρεψε ένα καρτέλ ναρκωτικών σε κρατικό μηχανισμό - Η ιστορία του, η οικογένειά του και ο Τραμπ

Ποιος ήταν ο Ελ Μέντσο, ο ισχυρότερος βαρόνος ναρκωτικών του Μεξικού που σκοτώθηκε πριν λίγες ώρες κατά τη διάρκεια στρατιωτικής επιχείρησης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 23.02.26

Πώς γιορτάζουν τα Κούλουμα οι δήμοι – Οι εκδηλώσεις από το λόφο Φιλοπάππου και τη Φρεαττύδα έως τη Θεσσαλονίκη

Οι δήμοι έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τα κούλουμα - Τα υπαίθρια «τραπέζια» θα περιμένουν τους δημότες για να χαρούν την ημέρα και τα παιδιά για να πετάξουν ψηλά τον χαρταετό τους

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης
Κούλουμα 23.02.26

Καθαρά Δευτέρα στην Ελλάδα: Από του «Κουτρούλη τον Γάμο» μέχρι τον «Καντή» και τον «Ξομολόγο» της Κρήτης

Από τη λαγάνα και τον χαρταετό μέχρι το Μπουρανί στον Τύρναβο, το Αλευρομουτζούρωμα στο Γαλαξίδι και τα κρητικά δρώμενα του Καντή και του Ξομολόγου, η Καθαρά Δευτέρα αποκαλύπτει το πολυπρόσωπο έθιμο της Ελλάδας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση
Περιβάλλον 23.02.26

Γιατί η Δυτική Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από ακραία φαινόμενα – Η επιστημονική εξήγηση

Η Δυτική Ελλάδα βιώνει εντονότερα και πιο συχνά ακραία φαινόμενα - Ο καθηγητής του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Αθανάσιος Αργυρίου, εξηγεί τους λόγους

Σύνταξη
Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία
Αρνητικά ρεκόρ 23.02.26

Η «μαύρη» Κυριακή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και του Marty Supreme: Οι ήττες τους στα φετινά BAFTA έγραψαν ιστορία

Με τα μάτια όλων να είναι στραμμένα στα επερχόμενα Όσκαρ, μια ακόμα γιορτή του κινηματογράφου ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής με τα BAFTA. Ωστόσο η βραδιά δεν ήταν αυτή που θα ήθελαν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο Τιμοτέ Σαλαμέ και το Marty Supreme.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

