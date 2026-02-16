Δυτική Όχθη: Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καταδικάζει τις «παράνομες» ενέργειες του Ισραήλ
Έντονες είναι οι αντιδράσεις για τη νέα κλιμάκωση από τη μεριά του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη - Τι τόνισε ο Αντόνιο Γκουτέρες
Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, μέσω δήλωσης που αποδίδεται στον εκπρόσωπό του Στεφάν Ντουζαρίκ, καταδίκασε «την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου της ισραηλινής κυβέρνησης να επαναλάβει τις διαδικασίες καταγραφής γης στην Περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργικού συμβουλίου τον Μάιο του 2025».
«Ολοι οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ»
Σύμφωνα με τη δήλωση, «η απόφαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απαλλοτρίωση περιουσιών Παλαιστινίων και ενέχει τον κίνδυνο επέκτασης του ισραηλινού ελέγχου επί της γης στην περιοχή».
«Τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης παρουσίας του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, δεν είναι μόνο αποσταθεροποιητικά αλλά, όπως έχει υπενθυμίσει το Διεθνές Δικαστήριο, είναι και παράνομα» τονίζεται στη δήλωση.
Δείτε σχετική ανάρτηση:
UN Secretary-General Guterres condemns Israel’s move to resume illegal land registration in occupied West Bank’s Area C, warning it could dispossess Palestinians, expand Israeli control and violate international lawhttps://t.co/EpR96e8k8O
— Daily Sabah (@DailySabah) February 16, 2026
Ο Γκουτέρες καλεί το Ισραήλ «να ανακαλέσει άμεσα αυτά τα μέτρα»
Ο γενικός γραμματέας καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση «να ανακαλέσει άμεσα αυτά τα μέτρα», ενώ προειδοποιεί ότι «η τρέχουσα πορεία επί του πεδίου διαβρώνει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών».
Στη δήλωση επαναλαμβάνεται επίσης η πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών ότι «όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ».
Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέρη να διατηρήσουν «τη μοναδική οδό προς μια διαρκή ειρήνη», δηλαδή «μια λύση δύο κρατών μέσω διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το διεθνές δίκαιο».
