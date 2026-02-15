Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ
Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση να καταχωρήσει μεγάλες περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η ισραηλινή κατοχή της παλαιστινιακής περιοχής το 1967.
Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι μια κατοχική δύναμη δεν μπορεί να κατασχέσει ή να εποικίσει γη σε κατεχόμενα εδάφη
Ο ισραηλινός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan μετέδωσε την Κυριακή ότι η πρόταση υποβλήθηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν και τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.
«Συνεχίζουμε την εποικιστική επανάσταση για να ελέγξουμε όλες τις εκτάσεις μας», δήλωσε ο Σμότριχ.
Σε ρεπορτάζ του το Al Jazeera αναφέρει ότι οι περισσότερες παλαιστινιακές εκτάσεις δεν είναι επίσημα καταχωρημένες, καθώς η διαδικασία είναι μακρά και περίπλοκη και το Ισραήλ την σταμάτησε το 1967.
Η καταχώρηση της γης καθιερώνει τη μόνιμη ιδιοκτησία. Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι μια κατοχική δύναμη δεν μπορεί να κατασχέσει ή να εποικίσει γη σε κατεχόμενα εδάφη.
Η παλαιστινιακή προεδρία καταδίκασε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την ως «σοβαρή κλιμάκωση» και δηλώνοντας ότι η ισραηλινή κίνηση ακυρώνει ουσιαστικά τις υπογεγραμμένες συμφωνίες και έρχεται σε σαφή αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.
Ο Κατζ χαρακτήρισε την κίνηση ως «ουσιώδες μέτρο ασφάλειας και διακυβέρνησης που αποσκοπεί στη διασφάλιση του ελέγχου, της επιβολής του νόμου και της πλήρους ελευθερίας δράσης του κράτους του Ισραήλ στην περιοχή», σύμφωνα με την εφημερίδα The Jerusalem Post.
Η αντίδραση της Χαμάς
Η Χαμάς καταδίκασε και αυτή από τη μεριά της την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης.
Η παλαιστινιακή οργάνωση κάνει λόγο για «άκυρη και ανίσχυρη απόφαση που εκδόθηκε από μια παράνομη κατοχική δύναμη».
Η Χαμάς προσθέτει ότι παραβιάζονται το διεθνές δίκαιο και οι σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.
Το AJ σημειώνει ότι αναλυτές χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή ως de facto προσάρτηση του παλαιστινιακού εδάφους, προειδοποιώντας ότι θα αναδιαμορφώσει βαθιά το πολιτικό και νομικό τοπίο, εξαλείφοντας αυτό που οι Ισραηλινοί υπουργοί αποκαλούν μακροχρόνια «νομικά εμπόδια» στην επέκταση των παράνομων οικισμών στην περιοχή.
Μιλώντας από τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, ο πολιτικός αναλυτής Ξαβιέρ Αμπού Έιντ δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ «εμφανίζει την προσάρτηση σε μια μορφή γραφειοκρατικής κίνησης».
Ο ίδιος ανέφερε ότι το Διεθνές Δικαστήριο το 2024 έκρινε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ισοδυναμούν με προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.
«Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα βήμα προς την προσάρτηση. Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό που κάνει η ισραηλινή κυβέρνηση είναι να εφαρμόζει το πολιτικό της πρόγραμμα – μια πολιτική που έχει ήδη παρουσιαστεί», τόνισε.
