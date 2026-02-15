newspaper
15.02.2026 | 13:22
Αναστάτωση στον Πειραιά: Ακυβέρνητο κρουαζιερόπλοιο λόγω βλάβης – Το προσέδεσαν ρυμουλκά
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
Κόσμος 15 Φεβρουαρίου 2026, 19:54

Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Spotlight

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ενέκρινε την πρόταση να καταχωρήσει μεγάλες περιοχές στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η ισραηλινή κατοχή της παλαιστινιακής περιοχής το 1967.

Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι μια κατοχική δύναμη δεν μπορεί να κατασχέσει ή να εποικίσει γη σε κατεχόμενα εδάφη

Ο ισραηλινός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan μετέδωσε την Κυριακή ότι η πρόταση υποβλήθηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν και τον υπουργό Άμυνας, Ίσραελ Κατζ.

«Συνεχίζουμε την εποικιστική επανάσταση για να ελέγξουμε όλες τις εκτάσεις μας», δήλωσε ο Σμότριχ.

Σε ρεπορτάζ του το Al Jazeera αναφέρει ότι οι περισσότερες παλαιστινιακές εκτάσεις δεν είναι επίσημα καταχωρημένες, καθώς η διαδικασία είναι μακρά και περίπλοκη και το Ισραήλ την σταμάτησε το 1967.

Η καταχώρηση της γης καθιερώνει τη μόνιμη ιδιοκτησία. Το διεθνές δίκαιο ορίζει ότι μια κατοχική δύναμη δεν μπορεί να κατασχέσει ή να εποικίσει γη σε κατεχόμενα εδάφη.

Η παλαιστινιακή προεδρία καταδίκασε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την ως «σοβαρή κλιμάκωση» και δηλώνοντας ότι η ισραηλινή κίνηση ακυρώνει ουσιαστικά τις υπογεγραμμένες συμφωνίες και έρχεται σε σαφή αντίθεση με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ο Κατζ χαρακτήρισε την κίνηση ως «ουσιώδες μέτρο ασφάλειας και διακυβέρνησης που αποσκοπεί στη διασφάλιση του ελέγχου, της επιβολής του νόμου και της πλήρους ελευθερίας δράσης του κράτους του Ισραήλ στην περιοχή», σύμφωνα με την εφημερίδα The Jerusalem Post.

Αναλυτές εκτιμούν ότι το Ισραήλ προχωρά σε de facto προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

Η αντίδραση της Χαμάς

Η Χαμάς καταδίκασε και αυτή από τη μεριά της την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης.

Η παλαιστινιακή οργάνωση κάνει λόγο για «άκυρη και ανίσχυρη απόφαση που εκδόθηκε από μια παράνομη κατοχική δύναμη».

Η Χαμάς προσθέτει ότι παραβιάζονται το διεθνές δίκαιο και οι σχετικές αποφάσεις του ΟΗΕ.

Το AJ σημειώνει ότι αναλυτές χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή ως de facto προσάρτηση του παλαιστινιακού εδάφους, προειδοποιώντας ότι θα αναδιαμορφώσει βαθιά το πολιτικό και νομικό τοπίο, εξαλείφοντας αυτό που οι Ισραηλινοί υπουργοί αποκαλούν μακροχρόνια «νομικά εμπόδια» στην επέκταση των παράνομων οικισμών στην περιοχή.

Μιλώντας από τη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, ο πολιτικός αναλυτής Ξαβιέρ Αμπού Έιντ δήλωσε στο Al Jazeera ότι το Ισραήλ «εμφανίζει την προσάρτηση σε μια μορφή γραφειοκρατικής κίνησης».

Ο ίδιος ανέφερε ότι το Διεθνές Δικαστήριο το 2024 έκρινε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ ισοδυναμούν με προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

«Οι άνθρωποι πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα βήμα προς την προσάρτηση. Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτό που κάνει η ισραηλινή κυβέρνηση είναι να εφαρμόζει το πολιτικό της πρόγραμμα – μια πολιτική που έχει ήδη παρουσιαστεί», τόνισε.

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

ΑΑΔΕ: Πώς έφτασε στα χνάρια των κυκλωμάτων με «αχυράνθρωπους»

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες
Μεσολάβηση Ομάν 15.02.26

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ήδη ταξιδεύουν», δήλωσε για τους Γουίτοκφ-Κούσνερ ο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες – Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 15.02.26

Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες στη Γάζα - Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ «διέπραξε μια νέα σφαγή», λέει η Χαμάς - Το πέρασμα στη Ράφα πρέπει να ανοίξει για τους ασθενείς σε «μόνιμη και τακτική βάση», ζητά το υπουργείο Υγείας στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Έχουν στοιχεία» 15.02.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα
Κόσμος 15.02.26

Ουκρανία: Συνελήφθη ο πρώην υπουργός Ενέργειας – Προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα

Ο Γκαλουτσένκο ήταν μεταξύ των υπουργών που παραιτήθηκαν το 2025 μετά την αποκάλυψη ενός τεράστιου δικτύου ξεπλύματος χρήματος στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας από την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), το οποίο οι ερευνητές υποψιάζονται ότι ενορχηστρώνεται από έναν σύμμαχο του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύνταξη
Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»
Θολά νερά 15.02.26

Που κολλάει η Τζάνις Τζόπλιν; Οι νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν «δεν βγάζουν κανένα νόημα»

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θολώνει ξανά σκόπιμα τα νερά ως προς το ποιος ήταν θύτης και ποιος απλώς αναφέρθηκε σε ένα email», σημείωσε ο Ρο Κάνα σε πρόσφατη ανάρτησή του για τις νέες λίστες ονομάτων των αρχείων Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Διάσκεψη Μονάχου: «Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» – Δεν έπεισε ο Ρούμπιο
Διάσκεψη Μονάχου 15.02.26

«Μας έτεινε το χέρι αντί να μας ρίξει γροθιά, αλλά τίποτα δεν άλλαξε» - Δεν έπεισε την Ευρώπη ο Ρούμπιο

Πίσω από τον ευγενικό τόνο του Μάρκο Ρούμπιο, η ουσία του μηνύματος δεν είχε αλλάξει και πολύ - Αμέσως μετά, η Φον ντερ Λάιεν κατέστησε σαφές ότι οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης παραμένουν τεταμένες

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Βρετανία: Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες – Φάρμακο για το Πάρκινσον τον κατέστρεψε
Βρετανία 15.02.26

Δικηγόρος έκλεψε 600.000 λίρες για πορνό, σεξ και αντίκες - Πώς φάρμακο για το Πάρκινσον τον οδήγησε στην καταστροφή

Στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι η παρορμητική συμπεριφορά του Άντριου οφειλόταν στη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε για τη νόσο του Πάρκινσον

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: «Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» – Μηνύματα του Στιβ Μπάνον για αποκαθήλωση του Πάπα
Αποκαλύψεις «φωτιά» 15.02.26

«Θα ρίξουμε τον Φραγκίσκο» - Στιβ Μπάνον και Τζέφρι Έπσταϊν ήθελαν να «καταστρέψουν» τον Πάπα

Στα έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης υπάρχουν συνομιλίες του πρώην συμβούλου του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον με τον καταδικασμένο παιδόφιλο Τζέφρι Έπσταϊν, προκειμένου να υπονομεύσουν τον τότε ποντίφικα

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει
Παραμένει ισχυρός 15.02.26

Ένα ήπιο κύμα αντίστασης στον Τραμπ έκανε τη εμφάνισή του – Τι μπορεί να πετύχει

Μια ανεπαίσθητη αλλά σημαντική μετατόπιση παρατηρείται στην αμερικανική πολιτική. Θεσμοί, πολίτες, αλλά και ένας μικρός αλλά αυξανόμενος αριθμός Ρεπουμπλικάνων, αντιστέκονται στον Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: «Η μπάλα είναι στο γήπεδο τους» – Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων
Κόσμος 15.02.26

«Η μπάλα στο γήπεδο τους» - Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συμβιβασμούς στα πυρηνικά αν οι ΗΠΑ συζητήσουν άρση των κυρώσεων

Ο Τραμπ απείλησε με επιθέσεις εναντίον του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Σύνταξη
Τουρκία: Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια – Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια
Τουρκία 15.02.26

Κατέρρευσε το φράγμα Ντιμ στην Αττάλεια - Πλημμύρες και καταστροφές, εκκενώνονται σπίτια

Η κακοκαιρία αναμένεται να επιμείνει τις επόμενες ώρες στην Αττάλεια εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης - Η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση επιφυλακής

Σύνταξη
Βενετία: Η στιγμή που ταχύπλοο συγκρούεται με γόνδολες – Στο νερό τουρίστες
Στο Μεγάλο Κανάλι 15.02.26

Η στιγμή που ταχύπλοο στη Βενετία συγκρούεται με γόνδολες - Στο νερό τουρίστες

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύτες και σωστικά συνεργεία, που έσπευσαν για να βγάλουν τους επιβάτες από το νερό - Το περιστατικό αναζωπυρώνει τη συζήτηση στη Βενετία για την κυκλοφορία στα κανάλια

Σύνταξη
Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE
Λογοδοσία 15.02.26

Νομικό κενό από το…1871! – Γιατί οι Αμερικανοί πολίτες δυσκολεύονται να αγγίξουν νομικά την ICE

«Ένα τέ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!
Μπάσκετ 15.02.26

Αταμάν: «Παίξαμε απαίσια κόντρα στον Κολοσσό- Μέσα για Final-8 ο Χέιζ-Ντέιβις, μετά και ο Λεσόρ»!

Μετά την ήττα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ, ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός έπαιξε χάλια, εξηγώντας πως στα παιχνίδια του πρωταθλήματος το κίνητρο δεν είναι μεγάλο για την ομάδα του.

Σύνταξη
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι
Επιστήμες 15.02.26

Επιβατιδίνη – Τι γνωρίζουμε για το «δηλητήριο βατράχου» που φέρεται να σκότωσε τον Αλεξέι Ναβάλνι

Η επιβατιδίνη προκαλεί θάνατο λόγω παράλυσης των αναπνευστικών μυών. Ανιχνεύθηκε σε δείγματα που φέρονται να συλλέχθηκαν από το πτώμα του Αλεξέι Ναβάλνι.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Κηφισιά-ΟΦΗ 2-2: Οι γηπεδούχοι πήραν βαθμό με ανατροπή, έχασαν πολλές ευκαιρίες

Ο ΟΦΗ προηγήθηκε 2-0 με γκολ στο 4’ και στο 8’, όμως οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς και πήραν βαθμό μετά από τρεις ήττες, σταματώντας σερί νικών του ΟΦΗ. Επεισόδια και διακοπή 8’ στο ματς.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ατλέτικο Μαδρίτης 3-0: Ανώμαλη προσγείωση για τους (τυπικά) φιλοξενούμενους

Η Ατλέτικο Μαδρίτης …έμεινε στο 4-0 της περασμένης Πέμπτης (12/2) με την Μπαρτσελόνα και η Ράγιο Βαγιεκάνο πήρε βαθμολογική ανάσα στη La Liga με δυο γκολ σε 5’ (40’ και 45’, αντίστοιχα)

Σύνταξη
Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους
Πολιτική Γραμματεία 15.02.26

Κώστας Τσουκαλάς: Η ιστορία δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό – Το ΥΠΠΟ να προχωρήσει στην αγορά τους

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφερόμενος στις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944 καλεί το υπουργείο Πολιτισμών να κινηθεί άμεσα.

Σύνταξη
Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι
Woman 15.02.26

Οι επιζώσες του Έπσταϊν ζητούν λογοδοσία εν μέσω κρίσης των θεσμών: Τι μάθαμε από την εκρηκτική ακρόαση της Παμ Μπόντι

Η σύγκρουση για τα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν στην Επιτροπή Δικαιοσύνης δεν ανέδειξε μόνο πολιτική ένταση, αλλά –σύμφωνα με τη Ρουθ Μάρκους– μια βαθύτερη κρίση στη λειτουργία των θεσμών και στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλέξης Τσίπρας: Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες από την εκτέλεση της Καισαριανής
Επιστολή στον ΠτΒ 15.02.26

Παρέμβαση Τσίπρα για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή: «Να αγοράσει το ίδρυμα της Βουλής τις φωτογραφίες»

Ο Αλέξης Τσίπρας ζητά οι φωτογραφίες, που είδαν το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί, να αγοραστούν από το ίδρυμα της Βουλής.

Σύνταξη
Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες
Μεσολάβηση Ομάν 15.02.26

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ήδη ταξιδεύουν», δήλωσε για τους Γουίτοκφ-Κούσνερ ο Ρούμπιο.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν

LIVE: Άρσεναλ – Γουίγκαν. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Γουίγκαν για τη φάση των «32» του FA Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο
Ελλάδα 15.02.26

Τεμπη: «Αν ήξερα ότι θα ήταν οι δολοφόνοι των παιδιών μας δεν θα ερχόμουν» – Οργή για παρουσία Κυρανάκη στο μνημόσυνο

Την οργή τους προς το πρόσωπο του υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη εξέφρασαν συγγενείς θυμάτων της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, μετά το μνημόσυνο το οποίο τελέστηκε στο εκκλησάκι του ΟΣΕ, στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
«Καθιερωμένος» όρος 15.02.26

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»
Μπάσκετ 15.02.26

Γουόκαπ: «Κατάκτηση του Κυπέλλου και «χτίσιμο» νέου σερί»

Ο Τόμας Γουόκαπ αναφέρθηκε στον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός στοFinal 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την ΑΕΚ, κάνοντας λόγο για ένα νέο σερί που θέλει να χτίσει η ομάδα του.

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες – Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 15.02.26

Το Ισραήλ σκότωσε 10 Παλαιστίνιους σε 24 ώρες στη Γάζα - Συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας

Το Ισραήλ «διέπραξε μια νέα σφαγή», λέει η Χαμάς - Το πέρασμα στη Ράφα πρέπει να ανοίξει για τους ασθενείς σε «μόνιμη και τακτική βάση», ζητά το υπουργείο Υγείας στη Γάζα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις
Ελλάδα 15.02.26

Σπείρα έκλεβε αλκοολούχα ποτά από την ίδια εταιρεία σε όλη την Αττική – 9 συλλήψεις

Η σπείρα είχε διαπράξει περισσότερες από 65 κλοπές - Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας υπάλληλος στο προσωπικό ασφαλείας καταστήματος της εταιρείας που έκλεβαν καθώς και δύο ιδιοκτήτες κάβας ποτών

Σύνταξη
Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ
On Field 15.02.26

Ο Φαν Ντάικ πήρε θέση για Σαλάχ

Ο Ολλανδός αμυντικός της Λίβερπουλ αναφέρθηκε στο μέλλον του Αιγύπτιου στράικερ στο Άνφιλντ και δεν… μάσησε τα λόγια του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι
«Έχουν στοιχεία» 15.02.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν αμφισβητούν την έκθεση των Ευρωπαίων για την ευθύνη της Μόσχας στον θάνατο του Ναβάλνι

«Είναι ανησυχητική έκθεση. Είμαστε ενήμεροι για την υπόθεση Ναβάλνι και σίγουρα... δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο αναφερόμενος στις καταγγελίες για δηλητηρίαση με τοξίνη.

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 15.02.26

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ

LIVE: Κηφισιά – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κηφισιά – ΟΦΗ για την 21η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
