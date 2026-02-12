newspaper
Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ
Κόσμος 12 Φεβρουαρίου 2026, 03:15

Δυτική Οχθη: Ισραηλινοί έποικοι καταστρέφουν 15 σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ

Σπίτια Παλαιστινίων σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Οχθης κατέστρεψαν ή κατεδάφισαν ισραηλινοί έποικοι, και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Ισραηλινοί έποικοι κατέστρεψαν δεκαπέντε παλαιστινιακά σπίτια και μαντρί για εκτρεφόμενα ζώα σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, είπαν κάτοικοι στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τετάρτη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Τα σπίτια, ανάμεσά τους καλύβες, κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές προχθές Τρίτη στην κοινότητα Αλ Ντουγιούκ αλ Τάχτα, όπου η κλιμάκωση της βίας ισραηλινών εποίκων έχει αναγκάσει επανειλημμένα κατοίκους να τραπούν σε φυγή.

Οι έποικοι «έβγαλαν τον κόσμο έξω και κατέστρεψαν σπίτια» και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες»

«Κατέφτασαν κάπου πενήντα έποικοι, έβγαλαν τον κόσμο έξω και κατέστρεψαν σπίτια», εξήγησε στο AFP ο Μούσταφα Κάμπνα, κάτοικος. «Κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύμφωνα με τον χωρικό, οι περισσότεροι έποικοι ήταν οπλισμένοι κι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα, ενώ συνοδεύονταν αρχικά από όχημα του ισραηλινού στρατού, προτού φθάσει μηχάνημα έργου.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

Ανταποκριτής του AFP είδε χθες Τετάρτη κατοίκους να βγάζουν υπάρχοντά τους από τα συντρίμμια των σπιτιών τους.

«Δεν έχεις πια σπίτι»

Αλλος κάτοικος, ο Μπασάμ Κάμπνα, 23 ετών, αφηγήθηκε ότι έποικοι χτύπησαν γυναίκες και παιδιά, έδιωξαν οικογένειες και τους πήραν προσωπικά τους είδη.

«Μου είπαν: ‘τέλειωσε, δεν έχεις πια σπίτι εδώ’», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμπού Αουντι αλ Ρατζάμπι, ιδιοκτήτη ενός από τα σπίτια που καταστράφηκαν, δεν είχε εκδοθεί καμιά εντολή κατεδάφισης από τις Αρχές του Ισραήλ.

Το χωριό βρίσκεται στη λεγόμενη περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, που διαχειρίζεται το Ισραήλ, δυνάμει των συμφωνιών του Οσλο που είχαν υπογραφτεί τα χρόνια του 1990, σημείωσε ο Τζιχάντ Μάχαλις, άλλος κάτοικος.

Ο στρατός του Ισραήλ καταστρέφει σπίτια που λέει πως έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με τον κ. Μάχαλις, πέντε από τα σπίτια που καταστράφηκαν ήταν πέτρινα, ενώ άλλα ήταν από τσίγκο ή απλά στάνες ζώων.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια

Ηδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Οχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, εξερράγη μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, και συνεχίζεται παρά την ανακωχή σε ισχύ από 10η Οκτωβρίου 2025 στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Οχθη και η συνέχιση της βίας θεωρούνται από τον ΟΗΕ τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Την Κυριακή, το συμβούλιο ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σειρά μέτρων που επιτρέπει στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε τομείς που διαχειρίζεται η Παλαιστινιακή Αρχή δυνάμει των συμφωνιών του Οσλο.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίθηκαν έντονα στο εξωτερικό, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες πως το Ισραήλ εποφθαλμιά την προσάρτηση κι άλλων παλαιστινιακών εδαφών.

Εκτός της ανατολικής Ιερουσαλήμ, που κατέχεται κι έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, στη Δυτική Οχθη ζουν κάπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι κι ανάμεσά τους πάνω από 500.000 Ισραηλινοί, εγκατεστημένοι σε αυστηρά φυλασσόμενους οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Σύνοδος Κορυφής: Ύστατη προσπάθεια για να σωθεί το ευρωπαϊκό οικονομικό μοντέλο

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Γάμος: Να παντρευτεί κανείς ή να μην παντρευτεί;

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

Μητσοτάκης – Ερντογάν: Τι είπαν για casus belli, θαλάσσιες ζώνες, μειονότητες και SAFE

