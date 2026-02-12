Ισραηλινοί έποικοι κατέστρεψαν δεκαπέντε παλαιστινιακά σπίτια και μαντρί για εκτρεφόμενα ζώα σε χωριό κοντά στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, είπαν κάτοικοι στο Γαλλικό Πρακτορείο χθες Τετάρτη (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Τα σπίτια, ανάμεσά τους καλύβες, κατεδαφίστηκαν ή υπέστησαν μεγάλες ζημιές προχθές Τρίτη στην κοινότητα Αλ Ντουγιούκ αλ Τάχτα, όπου η κλιμάκωση της βίας ισραηλινών εποίκων έχει αναγκάσει επανειλημμένα κατοίκους να τραπούν σε φυγή.

Οι έποικοι «έβγαλαν τον κόσμο έξω και κατέστρεψαν σπίτια» και «κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες»

Palestinian men inspect the damage in the village of Al-Duyuk Al-Tahta, northwest of Jericho, in the occupied West Bank, as they say ‘Israeli’ settlers demolished about 15 Palestinian homes and an animal pen in the village. «Approximately 50 settlers came and forced all residents… pic.twitter.com/YUop4Xwp6i — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) February 11, 2026

«Κατέφτασαν κάπου πενήντα έποικοι, έβγαλαν τον κόσμο έξω και κατέστρεψαν σπίτια», εξήγησε στο AFP ο Μούσταφα Κάμπνα, κάτοικος. «Κατόπιν τα άρπαξαν όλα, ακόμα και τις κότες».

Σύμφωνα με τον χωρικό, οι περισσότεροι έποικοι ήταν οπλισμένοι κι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα, ενώ συνοδεύονταν αρχικά από όχημα του ισραηλινού στρατού, προτού φθάσει μηχάνημα έργου.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός δεν έκανε κανένα σχόλιο για τις πληροφορίες αυτές.

WestBank: Israeli settlers expelled about 15 Palestinian families from their homes in the Deir al-Dik al-Tahta area of ​​Jericho. pic.twitter.com/EcKyUs3ES4 — Arab Organisation (@AohrUk) February 11, 2026

Ανταποκριτής του AFP είδε χθες Τετάρτη κατοίκους να βγάζουν υπάρχοντά τους από τα συντρίμμια των σπιτιών τους.

«Δεν έχεις πια σπίτι»

Αλλος κάτοικος, ο Μπασάμ Κάμπνα, 23 ετών, αφηγήθηκε ότι έποικοι χτύπησαν γυναίκες και παιδιά, έδιωξαν οικογένειες και τους πήραν προσωπικά τους είδη.

«Μου είπαν: ‘τέλειωσε, δεν έχεις πια σπίτι εδώ’», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμπού Αουντι αλ Ρατζάμπι, ιδιοκτήτη ενός από τα σπίτια που καταστράφηκαν, δεν είχε εκδοθεί καμιά εντολή κατεδάφισης από τις Αρχές του Ισραήλ.

Israeli settler militias embark on razing Palestinian properties in the village of Al-Duyuk, near the city of Jericho in the occupied West Bank. pic.twitter.com/E0FyoNfhC6 — Quds News Network (@QudsNen) February 11, 2026

Το χωριό βρίσκεται στη λεγόμενη περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης, που διαχειρίζεται το Ισραήλ, δυνάμει των συμφωνιών του Οσλο που είχαν υπογραφτεί τα χρόνια του 1990, σημείωσε ο Τζιχάντ Μάχαλις, άλλος κάτοικος.

Ο στρατός του Ισραήλ καταστρέφει σπίτια που λέει πως έχουν ανεγερθεί χωρίς άδεια.

Σύμφωνα με τον κ. Μάχαλις, πέντε από τα σπίτια που καταστράφηκαν ήταν πέτρινα, ενώ άλλα ήταν από τσίγκο ή απλά στάνες ζώων.

Τα μεγαλύτερα εμπόδια

Ηδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, η βία στη Δυτική Οχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, εξερράγη μετά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, και συνεχίζεται παρά την ανακωχή σε ισχύ από 10η Οκτωβρίου 2025 στον παραθαλάσσιο παλαιστινιακό θύλακο.

Η επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Οχθη και η συνέχιση της βίας θεωρούνται από τον ΟΗΕ τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επίλυση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης.

Την Κυριακή, το συμβούλιο ασφαλείας της ισραηλινής κυβέρνησης ενέκρινε σειρά μέτρων που επιτρέπει στο Ισραήλ να επεκτείνει τον έλεγχό του σε τομείς που διαχειρίζεται η Παλαιστινιακή Αρχή δυνάμει των συμφωνιών του Οσλο.

Οι αποφάσεις της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου επικρίθηκαν έντονα στο εξωτερικό, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες πως το Ισραήλ εποφθαλμιά την προσάρτηση κι άλλων παλαιστινιακών εδαφών.

Εκτός της ανατολικής Ιερουσαλήμ, που κατέχεται κι έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, στη Δυτική Οχθη ζουν κάπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι κι ανάμεσά τους πάνω από 500.000 Ισραηλινοί, εγκατεστημένοι σε αυστηρά φυλασσόμενους οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

